شركة Huawei تظهر لأول مرة في معرض Super Terminal Expo وتستهدف النجاح المشترك في صناعة الطيران الذكية

مدينة هونج كونج، 13 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- بصفتها إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، تمت دعوة Huawei لحضور حفل افتتاح معرض Super Terminal Expo والمشاركة في جلسة نقاشية. استعرضت Huawei أحدث منتجاتها وحلولها خلال المعرض، إلى جانب إنجازاتها في مساعدة صناعتي الطيران والخدمات اللوجستية على التحول الرقمي والذكي.

Jacky Wang, Vice President of Smart Transportation BU, Huawei

إن تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمر بالغ الأهمية للتحولات الرقمية والذكية للطيران المدني. في الجلسة النقاشية حول استراتيجيات مراكز إدارة المطارات وتحديات منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، أشار Jacky Wang، نائب رئيس وحدة أعمال النقل الذكي في Huawei، إلى أن نطاق أعمال المطارات الرئيسية يتوسع، وأن تدفقات الركاب والبضائع والتجارة والأموال والمعلومات تزداد بوتيرة أسرع. وفقًا لـ Jacky Wang، تلتزم Huawei بإنشاء أساس رقمي وذكي يتميز باستشعار متعدد الأبعاد، واتصال شامل، ومنصة مفتوحة، وذلك لمساعدة المطارات الرئيسية على تحسين كفاءة العمليات، وتجارب الركاب، وأمن المطارات. "من خلال تسخير Huawei لقدرات الذكاء الاصطناعي، نأمل في التعاون مع عملاء الصناعة وشركائها لتطوير حلول أكثر ذكاءً. ومن المتوقع أن تدفع هذه الحلول التحول الذكي للمطارات الرئيسية وتعزز مستوى الذكاء في قطاع الطيران المدني".

كما سلط Jacky Wang الضوء على أن الذكاء الاصطناعي سيتم استخدامه على نطاق واسع لإدارة تدفقات الرحلات الجوية، وأمن المطار، والمطارات بشكل عام (إدارة المطار الشاملة (TAM))، وأن هذا سيؤثر بشكل كبير على تشغيل الرحلات الجوية وخدمات الركاب والأمن وغيرها من جوانب المطارات المركزية.

حتى الآن، خدمت Huawei بالفعل أكثر من 210 مطارًا وشركات طيران وعملاء إدارة حركة الطيران في جميع أنحاء العالم. ستواصل Huawei زيادة استثماراتها في قطاع النقل واستكشافها للتكنولوجيات المناسبة لمختلف سيناريوهات الأعمال في مجال الطيران المدني. من خلال التعاون مع المستخدمين وشركاء النظام البيئي في الصناعة، تهدف Huawei إلى إنشاء حلول مبتكرة وقيمة كبيرة لصناعة الطيران المدني.

بفضل خبرتها وتجربتها في مراكز النقل، وشبكات النقل، وتدفقات البضائع، ونظام الارتفاعات المنخفضة، أنشأت Huawei أساسًا رقميًا وذكيًا للنقل واللوجستيات الشاملة، ما سيمكن من عمليات آمنة وفعالة عبر سلاسل التوريد والصناعة.

لمزيد من المعلومات حول حلول المطارات الذكية من Huawei، يرجى زيارة: https://e.huawei.com/en/industries/aviation