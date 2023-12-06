شركة Huawei تعقد شراكة مع منتدى Global Peter Drucker لتمكين الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة

فيينا، 6 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- شاركت شركة Huawei الصينية في الدورة الخامسة عشرة لمنتدى Global Peter Drucker الذي انتهى في الأول من ديسمبر الجاري، والتي شهدت تنظيم الشركة لورشة عمل جانبية لأول مرة مخصصة للشركات الأوروبية الناشئة. وأُقيمت هذه الدورة التدريبية كجزء من تعهد شركة Huawei بتنمية ورعاية 10000 شركة ناشئة على مستوى العالم بحلول عام 2025، ومنها 1000 شركة ناشئة في أوروبا بحلول عام 2027.

Huawei's Radoslaw Kedzia (right and also top screen) speaking at the Global Peter Drucker Forum

يُعد منتدى The Global Peter Drucker Forum بمثابة مؤتمر دولي يكرم فلسفة الإدارة التي كان يتبناها الخبير التجاري الراحل، الذي وُلد في مدينة فيينا عام 1909. ويعقد المنتدى كل عام ويجمع بين قادة الأعمال والعلماء من حول العالم لمناقشة أفضل ممارسات الإدارة. وقد أقيم منتدى هذا العام تحت عنوان "المرونة الإبداعية - القيادة في عصر الانقطاع".

صرح السيد Radoslaw Kedzia، نائب الرئيس الأول لـ Huawei European Region، في كلمته بالحدث الرئيسي للمنتدى: "أعتقد أن الخطوات الرئيسية لتحقيق المرونة والتعافي من الفوضى تتمثل في تطور الإدارة الذي سيتكيف مع البيئة المتغيرة باستمرار، وبناء الشراكات، والابتكار التكنولوجي على غرار نموذج Cloud AI Pangu الخاص بشركة Huawei".

وقد دعت شركة Huawei ومنتدى Global Peter Drucker نحو ما يقرب من 20 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs من مدينة فيينا ومن جميع أنحاء أوروبا لتوفير تدريب عملي في مجال الأعمال، وكذلك توفير فرصة قيمة للتواصل والتعلم من خبراء الأعمال الرائدين. وتضمنت ورشة العمل الجانبية التي وفرتها الشركة دروسًا رئيسية تفاعلية حول المهارات العملية في توظيف الأشخاص المناسبين وعروض المنتجات. وكان من بين المحاضرين الذين حضروا ورشة العمل السيدة Carla Arellano، الشريكة في شركة Greyhound Capital، إلى جانب الدكتور Curt Carlson، المدير التنفيذي المتميز المقيم في معهد Worcester Polytechnic Institute.

تعلم المشاركون في ورشة العمل التدريبية أيضًا كيف تساعد شركة Huawei في تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs. وفي هذا الصدد، تحدث السيد Zhuang Fen، مدير تطوير الصناعة العالمية في قسم خدمات التسويق والمبيعات العالمية في Huawei Cloud، قائلًا: "نحن نساعد الشركات الناشئة على إطلاق العنان لإمكاناتها العالمية من خلال توفير الدعم التكنولوجي المخصص والتسويق المشترك والخدمات السحابية. كما تستفيد الشركات الناشئة من الاعتمادات السحابية المخصصة وإمكانية الوصول إلى شبكتنا العالمية الواسعة ومنظومة العمل الخاصة بشركتنا وهو ما يعزز من نجاحها في السوق التنافسية". وقد ذكرت كوادر أخرى عاملة في شركة Huawei برنامجي Acceleration4Change و International Startup Scale Up في إيطاليا وأيرلندا .

شهدت ورشة العمل حضور بعض مديري الشركات التكنولوجية الناشئة التي سبق لها وأن استفادت من العمل مع شركة Huawei. فقال الرئيس التنفيذي CEO لشركة Blue Tensor ، السيد Jonni Malacarne: "إن رحلتنا هي رحلة تعاونية نحو ترحيل منصاتنا المحلية إلى سحابة Huawei التي تتميز بقابلية التوسع والأمان والكفاءة". فالشركة توفر إطارًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي مع منتجات Eyerus الجاهزة للاستخدام، للرؤية الحاسوبية والتحليل التنبؤي والتحليل اللغوي لإدارة الوثائق والمستندات.

وجه Wolfgang Lassl، المسؤول الاستراتيجي الرئيسي لمنتدى Global Peter Drucker، الشكر لشركة Huawei على إقامتها لورشة العمل سالفة الذكر، قائلًا: "إن ورشة العمل تتماشى تمامًا مع رؤية Peter Drucker ورؤيتنا المتمثلة في الحاجة إلى مجتمع ريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة هي القوة الدافعة وراء ذلك، حيث إنهم يبتكرون ويخلقون الأساس لثروتها واستخدامها المنتج للموارد. ويمكنهم مساعدتنا على أن نصبح أكثر مرونة من خلال إبداعاتهم وابتكاراتهم".

قبل منتدى Global Peter Drucker، أتيحت للشركات الصغيرة والمتوسطة الفرصة لزيارة الـ UNIDO (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) للتعرف على مبادرة AIM-Global ( التحالف العالمي للذكاء الاصطناعي للصناعة والتصنيع ) وغيرها من المبادرات المتعلقة بالرقمنة.