شركة Huawei تعلن عن أهم اتجاهات FusionSolar في 2024 لدفع الطاقة الشمسية كمصدر طاقة رئيسي Middle East - Arabic MEXICO - Spanish BRAZIL - Portuguese Huawei 26 يناير, 2024, 20:55 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال شنزن، الصين، 26 يناير 2024 /PRNewswire/ -- نظمت Huawei بيان عالمي يتمركز حول أهم 10 اتجاهات بالنسبة إلى FusionSolar في 2024. السمة كانت "الابتكار المستمر، التطوير عالي الجودة، تسريع تحول الطاقة الشمسية لتصبح المصدر الرئيسي للطاقة". خلال الحدث، قام Hao Yingtao، نائب الرئيس والمدير التسويقي لأعمال الخلايا الشمسية الذكية وحلول تخزين الطاقة الذكية في Huawei Digital Power، بتحليل شامل للاتجاهات المستقبلية. ركز التحليل على اتجاه واحد رئيسي، وخمس مميزات رئيسية، وأربع تقنيات جوهرية، مع تقديم رؤى قيمة حول التطوير عالي الجودة لصناعة الطاقة الشمسية. تم اختتام عرضه بإصدار الورقة البيضاء. Continue Reading

Huawei Unveils 2024's Top 10 FusionSolar Trends to Propel PV as a Main Energy Source Huawei Unveils 2024's Top 10 FusionSolar Trends to Propel PV as a Main Energy Source Huawei Unveils 2024's Top 10 FusionSolar Trends to Propel PV as a Main Energy Source Huawei Unveils 2024's Top 10 FusionSolar Trends to Propel PV as a Main Energy Source Huawei Unveils 2024's Top 10 FusionSolar Trends to Propel PV as a Main Energy Source

أشار Hao Yingtao إلى أن الحيادية الكربونية تكتسب زخمًا على المستوى العالمي، وصناعة الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة تزدهر. وفقًا لوكالة الطاقة المتجددة الدولية (IRENA)، فمن المتوقع أن تصل قدرة للخلايا الشمسية المثبتة إلى 5200 جيجاواط بحلول عام 2030 و14,000 جيجاواط بحلول عام 2050، مع تشكيل الطاقة المتجددة لـ90٪ من السعة الكلية للطاقة ولعب الطاقة الشمسية لدور رئيسي. ومع استمرار الطاقة المتجددة، وتحديدًا الطاقة الشمسية، في اختراق السوق، تواجه الصناعة تحديات كبيرة بالنسبة إلى الاتصال بالشبكة، والتشغيل، والسلامة، وما إلى ذلك. الفرص والتحديات دائمًا ما يتواجدون سويًا. يسر Huawei أن تشارك أهم 10 اتجاهات بالنسبة لتطوير الطاقة الشمسية عالية الجودة.

الاتجاه 1: الخلايا الشمسية وحلول تخزين الطاقة يصبحوا طاقة مستقرة

مع استمرار انخفاض أسعار الخلايا الشمسية وحلول تخزين الطاقة وتعزيز التقنيات الجديدة، أصبحت نظم الطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة بالفعل مصدر مستقر للطاقة، وستكون الطاقة الرئيسية في السنوات الثلاث المقبلة.

الاتجاه 2: إدارة عشرات الملايين من محطات الطاقة

يزيد عدد محطات الطاقة بشكل مضاعف، والجدولة الفعالة والذكية لتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها واستهلاكها سيصبحوا متطلبات أساسية.

الاتجاه 3: ذكاء دورة الحياة الكاملة

تتحول إدارة محطات الطاقة من الصيانة إلى التشغيل. التكنولوجيا الذكية ستحسن بشكل كبير من فوائد التخطيط والبناء والصيانة والتشغيل.

الاتجاه 4: تكنولوجيا Grid Forming في جميع السيناريوهات

تم تطبيق تقنية Grid Forming بنجاح في بعض السيناريوهات التجارية. ستتوسع التقنية بسرعة لتشمل جميع السيناريوهات في المستقبل، مما يمكن أن يحسن من الشبكة ويعزز التغذية بالطاقة المتجددة على نطاق واسع.

الاتجاه 5: الأمان رباعي الأبعاد

تطورت متطلبات السلامة من مجرد سلامة المعدات إلى سلامة شاملة رباعية الأبعاد لضمان الاعتمادية طويلة المدى لنظام الطاقة الجديد.

الاتجاه 6:سلامة حلول تخزين الطاقة من الخلية إلى الشبكة

تطبيق واسع النطاق لنظام تخزين الطاقة وترقية معايير السلامة يتطلب من نظام تخزين الطاقة أن يتمكن من تحقيق السلامة من مستوى الخلية إلى مستوى الشبكة.

الاتجاه 7: MLPE و CLPE

الاحتياج إلى إدارة محسنة حفز التحول التجاري واسع النطاق لإلكترونيات الطاقة على مستوى اللوح (MLPE) ويؤثر بشكل أبعد على صناعة تخزين الطاقة، ما يؤدي إلى إلكترونيات الطاقة على مستوى الخلية (CLPE). كلتى MLPE و CLPE أصبحتا متطلبات جديدة لمحطات الطاقة الشمسية الموزعة.

الاتجاه 8: الجهد العالي والموثوقية

الجهد العالي يقلل من التكلفة المستوية للطاقة LCOE بالنسبة للألواح الشمسية وحلول تخزين الطاقة، والاعتمادية العالية تحسن من التوافر العالي وتحقق الأمان المطلق.

الاتجاه 9: كثافة التردد العالي والطاقة العالية

كثافة الطاقة لأجهزة العاكس Inverters تستمر في التحسن من خلال تطبيق الجيل الثالث من أشباه الموصلات والتكنولوجيا الرقمية.

الاتجاه 10: الجودة العالية للطاقة

تعزيز التطبيق واسع النطاق لألواح الطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة للصناعة بأكملها من خلال تحسين جودة الطاقة باستمرار.

الابتكار والجودة أمران ضروريان لصناعة الطاقة الشمسية. ستستمر Huawei FusionSolar في زيادة الاستثمار في البحث والتطوير، والتركيز على التنفيذ المبتكر لتقنيات (4T) أو تقنيات watt و bit و heat و battery، والالتزام بمتطلبات العمل للعملاء. تتوقع الشركة أن تقوم ببناء منتجات وحلول موثوقة وعالية الجودة لتسريع تطوير صناعة الطاقة الشمسية من خلال الابتكار التكنولوجي. ستتعاون Huawei FusionSolar مع العملاء والشركاء العالميين لتعزيز تطوير الصناعة عالي الجودة، مما يمكن الطاقة الشمسية الخضراء كمصدر طاقة رئيسي لكل منزل وعمل ويبني مستقبلًا أفضل وأكثر خضارًا.

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