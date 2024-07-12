شركة Huawei تفوز بجائزة التحول الرقمي الهادف لنظام حماية أسماك السلمون في النرويج

كاشكايش، البرتغال، 12 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- حصلت شركة Huawei بالأمس على جائزتي التحول الرقمي الهادف (DWP) لعام 2024 والتحول الرقمي الهادف في مجال التنوع البيولوجي DWP لعام 2024 من مبادرة GeSI، وذلك نظير نظام الترشيح الآلي الذي صممته الشركة لحماية أسماك السلمون البري الأطلسي في النرويج.

Huawei receives the DWP Award at the Digital with Purpose Global Summit 2024 The automated gate opens to let wild Atlantic salmon through and divert pink salmon into a holding tank

تم تطوير هذا النظام الفائز بالجائزة تحت مظلة مبادرة TECH4ALL التي أطلقتها شركة Huawei بالتعاون مع شركاء محليين على غرار جمعية Berlevåg Hunter and Fishermen's Association (BJFF) وشركة Simula Consulting وشركة Troll Systems، ويتميز نظام الشركة بقدرته على التعرف على أنواع مختلفة من الأسماك وفرز أسماك السلمون الوردي، وهو نوع من أنواع الأسماك الدخيلة على أنهار النرويج ولقد كان له تأثير سلبي كبير على أسماك السلمون المحلية.

وفي هذا الصدد، تحدث Luís Neves، الرئيس التنفيذي CEO لمبادرة الاستدامة الرقمية الدولية (GeSI)، قائلًا: "إن قرار منح الجائزة الكبرى للنظام القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي AI الذي طورته شركة Huawei لكشف أسماك السلمون الدخيلة جاء بالإجماع بين جميع الحكام. ليس فقط بسبب ابتكاره، ولكن أيضًا بسبب النتائج التي حققها في فترة زمنية قصيرة. فهذا النظام يُعد مثالاً على كيفية امتلاك الحلول التكنولوجية القدرة على المساهمة في استدامة الكوكب والحفاظ على النظم البيئية".

ومن جانبها، قالت Joyce Liu، مديرة مكتب برنامج مبادرة TECH4ALL لدى شركة Huawei: "انطلاقًا من التزامها بمبادرة التحول الرقمي الهادف منذ مايو 2021، تعهدت شركة Huawei بتحديد خطوات عملية وتدريجية لتصبح شركة رائدة قائمة على الأهداف ولها تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة". وأضافت قائلة: "لا تعود فوائد التقنيات والشراكات التي تحمي التنوع البيئي والأنظمة البيئية على كوكبنا فحسب، بل تفيد أيضًا المجتمعات المحلية التي تعتمد على الموارد الطبيعية"

نظراً لأهمية أسماك السلمون البري الأطلسي بالنسبة لثقافة النرويج واقتصادها فضلًا عن كونه جزءًا لا يتجزأ من هويتها، باتت الحاجة الملحة لإيجاد حل لأنواع أسماك السلمون الدخيلة قضية معترف بها على المستوى الوطني.

تم إدخال أسماك السلمون الوردي إلى الأنهار المتاخمة للنرويج في ستينيات القرن الماضي، وتتسبب دورة التكاثر السريعة لهذا النوع الدخيل في تدفق أعداد متزايدة منه إلى مجاري الأنهار النرويجية كل عامين كجزء من دورة تكاثره التي تستمر عامين. تتفوق أسماك السلمون الوردي بشكل عدواني على أسماك السلمون المحلية للحصول على الطعام وتنقل الأمراض وتزيد من محتوى النيتروجين في الأنهار عند تحللها، مما يؤدي بدوره إلى نفوق الكائنات الحية الأخرى.

وبعد عامين من التطوير من قبل شركة Huawei وشركائها، تم نشر هذا النظام في مشاريع تجريبية في نهري كونغسفجورد وستوريلفا بالنرويج عام 2023. وتمكنت هذه المشاريع من تحويل أكثر من 6000 سمكة سلمون وردي بنجاح خارج النهرين خلال موسم التكاثر في العام الماضي.

هذا وصرح Geir Kristiansen، المدير العام لجمعية BJFF، قائلًا: "لقد حقق نظام الصيد نجاحًا كبيرًا بعد تطويره واختباره على مدار عدة مواسم، ونحن على يقين تام بأن هذا النظام القائم على الذكاء الاصطناعي AI هو سر نجاحنا في المستقبل. ومن بين العديد من عمليات تحديد الهوية التي قمنا بها في العام الماضي والتي بلغت الآلاف، نجحنا في تحديد جميع أسماك السلمون الوردي وصيدها بنسبة 100%، وبلغ معدل تحديد الهوية الإجمالي لدينا 99.98%".

كيف يعمل هذا النظام

يعمل نظام الترشيح الآلي على عدة عناصر تشمل نفق يمتد عبر النهر وكاميرات تحت الماء بالإضافة إلى بوابة آلية وخوارزمية ذكاء اصطناعي AI مدربة على التعرف على أنواع مختلفة من الأسماك. عندما يتعرف النظام على أسماك السلمون الوردي، تبقى البوابة مغلقة وتُحرف السمكة إلى حوض احتجاز. أما بالنسبة لأسماك السلمون البري الأطلسي والأنواع المحلية الأخرى، فتفتح البوابة أمامها للسماح لها بالسباحة عكس التيار لإكمال دورة تكاثرها.

في السابق، كان على المتطوعين تحديد سمك السلمون الوردي بصريًا وإزالته يدويًا، وهي مهمة تستغرق وقتًا وجهدًا وعرضة للخطأ، وكانت تؤدي في المتوسط إلى إصابة أو نفوق 30% من الأسماك. على عكس الطريقة اليدوية، يقلل النظام الآلي من الحاجة للأيدي العاملة بنسبة 90%، كما أنه يضمن عدم إصابة أي سمكة خلال عملية الفرز.

كما يتميز نظام الترشيح التجريبي في نهر كونغسفجورد بأنه يعمل بالطاقة الشمسية ويتصل بشبكة من الجيل الخامس 5G، وذلك لأن الموقع يفتقر إلى مصدر طاقة ثابت أو شبكة اتصال. ويعكس نجاح المشاريع التجريبية إمكانية تطبيق هذا النظام على نطاق واسع في أنظمة الأنهار النرويجية المختلفة، بما في ذلك تلك التي تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة التحول الرقمي الهادف العالمية التي تمنحها مبادرة GeSI تهدف إلى تسليط الضوء والاحتفاء بالحلول الرقمية التي تلبي احتياجات الإنسان وتحد من الفقر وتعزز الشمول وتحمي الطبيعة، وذلك بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة (SDGs) ومفهوم Half-Earth.

نبذة عن TECH4ALL

TECH4ALL هي مبادرة وخطة عمل الشمول الرقمي طويلة المدى من Huawei. إن مبادرة TECH4ALL، والتي تم تمكينها من خلال التقنيات والشراكات المبتكرة، تم تصميمها للمساعدة في تعزيز الشمول والاستدامة في العالم الرقمي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع TECH4ALL من Huawei على https://www.huawei.com/en/tech4all

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