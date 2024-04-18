شركة Huawei تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع تحول الشبكة نحو الذكاء الاصطناعي بالكامل في عصر Net5.5G

شنتشن، الصين، 18 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- ألقى Steven Zhao، نائب رئيس خط منتجات اتصالات البيانات في Huawei، خطابًا بعنوان "تسريع تحول الشبكة نحو الذكاء الاصطناعي"، في قمة Huawei 2024 للمحللين. ألقى السيد Zhao الضوء على كيفية إدخال Huawei تقنيات الذكاء الاصطناعي لترقية قدرات الشبكة على مستوى الحالة والعملية والنظام وتسريع ذكاء الشبكة، كما استكشف المشاركون، بما فيهم شركاء الصناعة، الاتجاهات الحالية والآفاق المستقبلية لصناعة Net5.5G.

Steven Zhao delivering a speech

"مع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، نرى نقطة الانعطاف لنشر ذكاء الشبكة. تحتاج الشبكات إلى أن تكون متكاملة بعمق مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يدفع شبكات Net5.5G إلى العصر الذكي"، وفق ما قاله Steven Zhao. "نعتقد أن ابتكار الشبكة في عصر Net5.5G يغطي جانبين: الذكاء الاصطناعي للشبكات والشبكات للذكاء الاصطناعي. تتضمن الشبكة الذكية عناصر الشبكة الذكية (NEs)، والتوائم الرقمية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تدعم عمليات الشبكة الذكية الفعالة. وتلبي حلول الشبكات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بشكل دقيق احتياجات الشبكات الذكية، والأهم من ذلك، التدريب على الذكاء الاصطناعي وزيادة قدرة نقل الحوسبة الذكية."

وتعتبر Huawei رائدة في تطبيق تقنيات ذكاء الشبكة في مجال اتصالات البيانات. وعلى وجه التحديد، فإن برمجيات Net Master الرائدة من Huawei (المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي) والخريطة الرقمية للشبكة عالية الجودة تسرع وتيرة التوجه نحو الشبكات المستقلة L4. تستفيد شبكة CloudCampus عالية الجودة Net5.5G ذات كفاءة 10 جيجا بايت في الثانية من تقنيات الذكاء الاصطناعي لترقية الخبرة اللاسلكية والتطبيقات والعمليات والصيانة (O&M). وتتميز الشبكة واسعة الاتصال WAN المتحولة Net5.5G بإنتاجية ومرونة عالية وأداء مضمون للغاية توفر قدرة نقل ذكية لعصر الطاقة الحاسوبية. تتيح حافة خدمة الوصول الآمن HiSec SASE دفاع ذكي وتزيد من كفاءة العمليات الأمنية بمقدار مائة مرة.

شارَك Ethan، مدير شبكة البنية التحتية في iFlytek، ممارساتهم المبتكرة مع حل شبكة مركز بيانات Net5.5G Xinghe من Huawei. يتيح هذا الحل لشركة iFlytek مجموعة تزيد عن 10.000 من وحدات معالجة الرسومات GPUs ووحدات المعالجة العصبية NPUs، مما يحسن كفاءة تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي بنسبة 17٪ مع خفض الانقطاع في تدريب الذكاء الاصطناعي بنسبة 80٪.

تعد 2024 هي السنة الأولى لاستخدام Net5.5G تجاريًا، وفي هذا الحدث، طرحت رابطة النطاق الترددي الواسع العالمية (WBBA) وأعضائها مبادرات صناعة Net5.5G لبناء بنيات تحتية للشبكة الفائقة عالية السرعة. كما تعمقت أكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT) في بنيات الإنترنت من الجيل القادم Net5.5G، مما يمثل موجة أخرى من الابتكار في تكنولوجيا الشبكات.

ودعا Steven Zhao جميع الأطراف المعنية في الصناعة إلى تبني Net5.5G بشكل مشترك، وإدخال التقنيات الذكية، ونشر التوائم الرقمية للشبكة على نطاق واسع، وإلهام ابتكار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تسريع تحول الشبكة نحو جميع الذكاء.