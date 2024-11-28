شركة Huawei تكشف عن أول حل لتشغيل وصيانة (O&M) الشبكات الأساسية مدعوم بالذكاء الاصطناعي في الصناعة: ICNMaster

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مدينة شيان، دولة الصين، 27 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- مع ظهور تقنيات الوصول الراديوي الجديدة (RATs)، أصبح هيكل الشبكات الأساسية أكثر تعقيدًا، مما يطرح تحديات كبيرة لتشغيل وصيانة الشبكة (O&M). ما يؤكد الحاجة المُلِحّة لخلق تحول في التكنولوجيا. لقد أضاف ظهور الذكاء الاصطناعي (AI) دفعةً جديدة إلى مختلف الصناعات، وأصبح تطبيقه لتسريع التحول الرقمي اتجاهًا سائدًا في قطاع الاتصالات. واستجابةً لذلك، تولت Huawei زمام المبادرة بتطوير ICNMaster، وهو أول حل تشغيل وصيانة (O&M) ذكي للشبكة الأساسية في الصناعة مدعوم بنموذج مؤسسي للاتصالات (telecom foundation model). هذا الحل الرائد يوفر الذكاء للشبكات، ويبسط عمليات التشغيل والصيانة (O&M) ويعزز الكفاءة. تم نشر حل ICNMaster للاستخدام بنجاح في العديد من مواقع شركة China Mobile على الصعيد الوطني، بما في ذلك تلك الموجودة في مقاطعات تشيجيانغ وتشينغهاي وغوانغدونغ.

حققت China Mobile Zhejiang، الرائدة في مشروع تشغيل وصيانة (O&M) الشبكة الأساسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لشركة China Mobile، نجاحًا كبيرًا من خلال حل ICNMaster من Huawei. يستفيد هذا الحل المبتكر من وكلاء الذكاء الاصطناعي لمعالجة الشكاوى والتنبيهات (CompSpirit وAssurSpirit)، والتي تقوم بأتمتة بعض العمليات اليدوية التي كانت تتطلب تدخل الخبراء في السابق. وبناءً على ذلك، تمت إضافة ما يعادل أكثر من 30 موظفًا رقميًا ذا خبرة إلى الفريق، ما يعزز بشكل كبير من كفاءة تشغيل وصيانة (O&M) الشبكة، ويعالج تحدي الصناعة المتمثل في توسيع الشبكات دون زيادة القوى العاملة، ويفتح فرصًا جديدة للإنتاجية.

أثناء المراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، يتصل وكيل معالجة التنبيهات بشكل سلس مع نظام معالجة التذاكر، ما يوفر لموظفي تشغيل وصيانة (O&M) الشبكة الوصول الفوري إلى معلومات دقيقة مرتبطة بتلك التنبيهات عبر واجهة "دردشة مع البوت". يقدم هذا الوكيل أيضًا توصيات للحالة وتشخيصات ذكية، ما يقلل من متوسط وقت معالجة تذاكر تنبيهات الشبكة الأساسية من 90 دقيقة إلى 12 دقيقة فقط - وهو تحسن مذهل في الكفاءة بنسبة 87%.

لأغراض معالجة الشكاوى، يقوم وكيل معالجة الشكاوى بأتمتة عمليات تصنيف الشكاوى وتشخيصها، وتحليل الإشارات، وإرسال التذاكر. يمكن إجراء تحليل الإشارات عبر واجهة "الدردشة مع البوت" بإجراءات أبسط وأسرع، تتم في غضون 5 دقائق فقط. ونتيجة لذلك، انخفض متوسط وقت المعالجة الشاملة لتذاكر الشكاوى من 14.6 ساعة إلى 5.2 ساعة، ما يمثل تحسنًا كبيرًا في الكفاءة بأكثر من 64%.

مجال الاتصالات معقد ومتخصص للغاية، ما يستدعي متطلبات صارمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يحول حل ICNMaster من Huawei عملية تشغيل وصيانة (O&M) الشبكة من خلال تقديم نموذج مؤسسي للاتصالات (telecom foundation model) مبني على خبرة ميدانية واسعة، ومعرفة صناعية عميقة، وقدرات تكامل قوية بين الأدوات. إن هذا الحل يحوّل نموذج العمل الخاص بالشبكات من العمليات اليدوية التقليدية باستخدام الأدوات المختلفة إلى وكلاء ذكاء اصطناعي يتيحون التنسيق الآلي والجدولة المرنة للنماذج، ومكتبات الأدوات. يُعالج هذا الحل بفعالية تحديات التعاون بين الأقسام المتعددة والخبراء المتخصصين، ويستفيد من قدرات الذكاء، ويُبسّط العمليات، ما يعزز كفاءة تجربة تشغيل وصيانة (O&M) الشبكة. في المستقبل، ستتعاون Huawei مع المزيد من مشغلي الشبكة لتعزيز الابتكار المستمر، وتسريع تطوير تطبيقات الذكاء، وتعزيز القدرات الشاملة لتشغيل وصيانة (O&M) الشبكة والإنتاج. بتضافر هذه الجهود، نهدف إلى تمكين مشغلي الشبكة من تشغيل وصيانة (O&M) الشبكة الأساسية بشكل ذاتي إلى حدٍ كبير، ما يفتح آفاقًا غير مسبوقة من الكفاءة والتميز.