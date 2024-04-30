شركة Huawei تكشف عن تطبيق الرسم الجديد كليًا المُطور ذاتيًا GoPaint في 7 مايو، لجلب متعة الإبداع إلى الجماهير

شينزين، الصين، 30 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- شركة Huawei تطلق تطبيقًا جديدًا مطور ذاتيًا للأجهزة اللوحية يسمى GoPaint. بدأ الحساب الرسمي لشركة Huawei التمهيد لتطبيق GoPaint، مشيرًا إليه بعبارة "هنا يبدأ الابتكار! تطبيق GoPaint القوي الذي طورته Huawei قادم إليكم، نراكم في السابع من مايو! "ووفقًا للمصادر، يأتي التطبيق مزودًا بمجموعة كبيرة من الفُرَش، ويوفر ميزات سهلة الاستخدام للرسم.

Huawei Unveils GoPaint, a Brand-new Self-developed Painting App on May 7, Bringing the Fun of Creation to the Masses Huawei Unveils GoPaint, a Brand-new Self-developed Painting App on May 7, Bringing the Fun of Creation to the Masses

اكتسبت Huawei رؤى ثاقبة حول احتياجات الإبداع لدى المستهلكين، باعتبارها أول بائع للأجهزة الذكية في الصناعة يطلق تطبيق رسم تم تطويره ذاتيًا، ومن خلال الالتزام بالمفهوم الأساسي المتمثل في "خلق الجمال"، تأمل Huawei تعزيز تجربة المستخدم من خلال الابتكار التكنولوجي وتمكين الجميع من الاستمتاع بمتعة الإبداع، وقد حظت Huawei بمشاركات واسعة من المبدعين حول العالم، منذ إطلاق نشاط إنشاء GoPaint عالميًا في عام 2023. وقامت Huawei بتطوير وإطلاق تطبيق GoPaint الاحترافي سهل الاستخدام، لتزويد المزيد من المستخدمين بتجربة إبداعية فنية ممتعة، مما يعزز جاذبية أجهزة Huawei اللوحية في المجال الإبداعي ويعزز تجربة الرسم والإبداع باستخدامها.

اكتسبت Huawei خبرة تقنية قوية في مجال الأجهزة وتقنيات الأجهزة اللوحية ذاتية التطوير الرائدة في الصناعة، بفضل خبرة تتمثل في عشر سنوات في سوق الأجهزة اللوحية، وأطلقت عددًا من المنتجات المفضلة لدى المستخدمين، بما في ذلك جهاز HUAWEI MatePad Pro قياس 13.2 بوصة، الذي يتميز بأول شاشة OLED مرنة كبيرة في الصناعة مع قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثالث) مدعوم من NearLink لتوفير أكثر من 10000 مستوى استشعار للضغط. وتهدف Huawei إلى إنشاء عالم ابتكار مع قدرات برمجيات وأجهزة قوية وأحداث رائعة، من خلال دمج هذا التطبيق والهندسة المبتكرة للأجهزة والبرمجيات، مما يمهد لها الطريق كرائد في عالم الإبداع.

ستقوم HUAWEI بإطلاق تطبيق GoPaint خلال إطلاق منتجات HUAWEI المبتكرة في االسابع من مايو. يتميز هذا التطبيق بمجموعة من أدوات الرسم القوية، ومن خلال تكامل هذا التطبيق وبنية الأجهزة والبرامج المبتكرة، تهدف Huawei إلى إنشاء عالم إبداعي يتمتع بقدرات برمجية وأجهزة قوية وأحداث رائعة، مما يمهد لها الطريق كرائد في عالم الإبداع. يعتبر التطبيق مناسب جدًا للمبتدئين، وذلك بفضل مجموعة كاملة من البرامج التعليمية، حتى يتمكن المستخدمون من إتقان مهارات الرسم المتقدمة تدريجيًا في الممارسة العملية. ما هي المفاجآت الأخرى التي ستضيفها GoPaint؟ استعدوا للتعرف عليها في 7 مايو.

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