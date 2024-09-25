شركة Huawei تُصدِر الورقة البحثية التقنية الخاصة بشبكة Xinghe الذكية المُستهدَفة للتمويل، وتنقل صناعة التمويل إلى الحقبة الخامسة في عالم البنوك

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Huawei

25 سبتمبر, 2024, 05:09 AST

شنغهاي، 25 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- كشفت HUAWEI خلال فعالية Huawei CONNECT 2024، عن الورقة البحثية التقنية لشبكة Xinghe الذكية المُستهدَفة للتمويل، في القمة المالية الذكية تحت شعار "بِنية تحتية مَرنة تُمَهد لمستقبل التمويل". تُوضح هذه الورقة البحثية إطارًا للعمل من أجل التطور المستقبلي لشبكات التمويل المستهدفة، و تُقَدم إرشادات أساسية للتحوُّل الذَّكي لصناعة التمويل وتسهيل انتقالها إلى عصر البنوك 5.0.

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Huawei releasing the Xinghe Intelligent Target Financial Network White Paper
Huawei releasing the Xinghe Intelligent Target Financial Network White Paper

تعمل الشبكات كقواعد حيوية تَربط جميع مكونات التكنولوجيا المقاومة. في عصر البنوك 5.0، لن تكون فقط القدرة الحاسوبية الضخمة ضرورية، ولكن الشبكات من الجيل الجديد أيضًا مهمة كأساس قوي لدفع الابتكار المالي، وتعزيز إدارة المخاطر، وتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات، وتقوية الرقابة على المعاملات، وتحسين تجربة خدمة العملاء.

لتلبية احتياجات التحوُّل الذكي لصناعة التمويل، تقترح الورقة البحثية المُقَدمة من Huawei، هيكل تطوير لشبكات التمويل المُستهدفة يتميز بالذكاء العالي، والمرونة الفائقة، والعمليات الرشيقة والفعالة، والأمان المُحَسن، وتجربة ممتازة للمستخدم، ويوفر حل شبكة Xinghe الذكية المالية دعم شبكة شاملاً وذكيًّا لقطاع التمويل، استنادًا إلى هذا التَّصَور المتقدم.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن Huawei ستواصل تعميق ابتكاراتها في التكنولوجيا المالية، واستكشاف الإمكانات الواسعة للتمويل الذكي، بالاستفادة من الرؤى الواردة في الورقة البحثية التقنية لشبكة الأهداف المالية الذكية Xinghe للنهوض بقطاع التمويل إلى مستويات جديدة.

انقر هنا لتنزيل الورقة البحثية التقنية:

https://e.huawei.com/en/material/enterprise/8794a8b6d17049089d888998a4cd45f6 

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2513749/image.jpg

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