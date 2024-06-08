شركة Huawei تُطلق برنامج FPGGP لتسريع وتيرة عملية التحول الرقمي للقطاع المالي العالمي وتَبنِيه للتقينات الذكية

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شينزين، الصين, 8 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Huawei خلال منتدى HiFS Frontier لعام 2024 عن إطلاق برنامج Financial Partner Go Global Program (FPGGP) Acceleration. وتهدف Huawei من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون مع شركاء يمتلكون خبرة واسعة في المجال المالي، والتركيز على سيناريوهات رئيسية ضمن عملية التحول الرقمي للقطاع المالي العالمي، وكذلك الجمع بين قدرات المشاركين في البرنامج وابتكاراتهم. وبهذه الطريقة، يمكن لشركة Huawei وشركائها دعم التحول والتحديث الذي يشهده القطاع المالي، وذلك عبر دورة حياة العملاء الكاملة، بدءًا من الاستشارات إلى الحلول والخدمات، وذلك بهدف تحقيق التعاون المُربح للجميع.

هذا وقال السيد Jason Cao، نائب رئيس شركة Huawei والرئيس التنفيذي CEO لوحدة أعمال التمويل الرقمي في Huawei، بأن الشركة ملتزمة ببناء منظومة عمل عالمية للقطاع المالي الرقمي. وتشمل لك المنظومة شركاء الشركة الرائدين على مستوى العالم، والشركاء العاملين في السوق المحلي، والمبتكرين في مجالات محددة. وقال: "تعاونت شركة Huawei مع شركائها لتطوير حلول مبتكرة قائمة على سيناريوهات في ثمانية مجالات رئيسية بالقطاع المالي، بدءًا من التشغيل والصيانة O&M للبنية التحتية إلى منصات أنظمة التطبيقات، ومن المعاملات التجارية الأساسية إلى تطبيقات البيانات الضخمة، وشمل ذلك مجالات متنوعة مثل الخدمات المصرفية والتأمين والأوراق المالية".

أُطلق برنامج FPGGP لأول مرة في عام 2021. وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية، نجح برنامج FPGGP، بالتعاون مع 11 شريكًا، في تقديم حلول وإتمام عملية التحول الرقمي لأكثر من 20 عميلًا ماليًا في 14 دولة ومنطقة حول العالم.

الآن، انضم إلى البرنامج 24 شريكًا جديدًا في الصين، من بينهم ستة أصبحوا أعضاء في المجلس، وهم: Sunline، وTongdun Technology، وNetis، وWallyt، وSinosoft، وكذلك Chinasoft International.

ومن جانبه، أكد Roger Wang، نائب رئيس وحدة أعمال التمويل الرقمي في Huawei ورئيس قسم الشراكات العالمية، على التزام شركة Huawei باستراتيجية "الشركاء + Huawei" ومواصلة التعاون مع الشركاء الماليين الرائدين على مستوى العالم لتحقيق النجاح المشترك، وتوفير حلول مميزة وقدرات ابتكارية وأفضل الممارسات بالتعاون مع الشركاء. يهدف برنامج FPGGP Acceleration إلى تسريع عملية التحول الرقمي للقطاع المالي وتبنيه للتقينات الذكية من خلال ثلاثة جوانب رئيسية:

1. تشجيع المزيد من الشركاء العالميين الأكفاء على الانضمام إلى برنامج FPGGP لتقديم دعم شامل لعملائنا على مدار رحلتهم التجارية بأكملها، بدءًا من الاستشارات والحلول وصولاً إلى الخدمات والعمليات.

2. احتضان المزيد من الحلول القائمة على السيناريوهات للقطاع المالي بناءً على متطلبات التحول الرقمي وتبني التقينات الذكية لدى العملاء.

3. تعزيز التواصل والتعاون بين شركاء منظومة العمل.

حتى مايو 2024، نجحت شركة Huawei في توفير خدماتها لأكثر من 3600 عميل مالي في أكثر من 60 دولة ومنطقة، بما في ذلك 53 من أكبر 100 بنك في العالم.