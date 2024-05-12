شركة Huawei تُطلق حلول الطاقة الذكية لجميع سيناريوهات اتصالات الهاتف المحمول

بانكوك, 12 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- عُقدت القمة العالمية لكفاءة استخدام الطاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT في نسختها الثامنة تحت شعار "مواقع خضراء لبناء مستقبل أفضل"، وجاء ذلك في التاسع من مايو بالعاصمة التايلاندية بانكوك. وشهدت هذه القمة إطلاق منشآت طاقة المواقع التابعة لشركة Huawei Digital Power لحلول الطاقة الذكية لجميع سيناريوهات اتصالات الهاتف المحمول، فهذه الحلول تهدف إلى بناء أنظمة طاقة متطورة تلبي احتياجات المشغلين بتوفير "نشر لمرة واحدة وتطور لمدة عشر سنوات".

Huawei All-Scenario Smart Telecom Power Solutions

حلول بسيطة: كانت أنظمة الطاقة التقليدية تتطلب إضافة أجهزة متعددة عند الحاجة إلى زيادة قدرتها. أما حلول الطاقة الذكية من Huawei فتتخذ نهجًا مختلفًا تمامًا، فبفضل تصميمها المعياري، يمكن تكوينها حسب الطلب وزيادة سعتها بمرونة باستخدام مجموعة واحدة فقط! كما أنها توفر مساحة كبيرة حيث إن حجمها لا يتجاوز 50% فقط من حجم أنظمة الطاقة التقليدية، مما يسهل عملية نشرها. بالإضافة إلى ذلك، تدعم هذه الحلول مدخلات طاقة متعددة ومخرجات متعددة، لتتوافق مع مختلف التطبيقات. عند استخدام حلول الطاقة الذكية من Huawei ، سيحصل المشغلون على مصدر طاقة موحد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT في مواقعهم، مما يفتح المجال لهم لتطوير خدمات متنوعة.

حلول ذكية: تتضمن حلول الطاقة الذكية من قواطع كهربائية ذكية. فتُمكن المستخدمون من تحديد سعة القاطع وتسميته وتعريف وظيفته والمجموعة التي ينتمي إليها من خلال برامجها. وتدعم أيضًا ميزات متقدمة مثل التحكم المصرح به في استخدام الطاقة والقياس الذكي وتقطيع الاحتياطي وكذلك اختبار البطارية عن بعد. بالمقارنة بأنظمة الطاقة التقليدية، يُلبي هذا الحل المتطلبات المخصصة ويحسن بشكل كبير من مرونة ودقة وفعالية إدارة الطاقة في المواقع.

حلول صديقة للبيئة: تقدم الشركة أجهزة كهربائية تحول التيار المتردد إلي تيار مستمر بكفاءة تصل إلى 98%. وتدعم حلول الشركة في هذا الصدد استخدام أنظمة الطاقة الهجينة التي تجمع بين العديد من مصادر الطاقة على غرار الشبكة الكهربائية والبطاريات، والمولدات والبطاريات، والطاقة الشمسية والبطاريات، الأمر الذي يساعد على توفير الطاقة أو الاستغناء عن المولدات، وزيادة معدل الاعتماد على مصادر الطاقة الخضراء، إلي جانب تحسين الموثوقية. كما تدعم حلول الشركة عملية تحليل وإدارة انبعاثات الكربون على مستوى الأحمال، مما يمهد الطريق لبناء شبكة طاقة منخفضة الانبعاثات.

استلهاما بشعار "مواقع خضراء لبناء مستقبل أفضل"، فإن منشآت طاقة المواقع التابعة لشركة Huawei تتعمق في تقنيات وحلول الطاقة الخضراء لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT لمساعدة المشغلين على بناء شبكات خضراء ومنخفضة الكربون وتحقيق التحول في مجال الطاقة.