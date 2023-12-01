شركة Huawei تُطلق حلولًا ضوئية شاملة F5G لتَمكين تطوير المطارات الذكية

مسقط، 1 ديسمبر، 2023/ PRNewswire/ --أطلقت شركة Huawei سلسلة من الحلول الجديدة لتمكين تطوير المطارات الذكية، وذلك خلال الفعالية الأولى لابتكارات المطارات والتي عقدها المجلس الدولي للمطارات (ACI) خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر الجاري، في مسقط، عمان. وتشمل هذه الحلول شبكة الألياف المتصلة بالكامل وأمن محيط المطار مع استشعار الألياف.

Lei Xinghua, Vice President of Huawei's Enterprise Optical Network Domain

وتُسهِم المطارات بصورة كبيرة في النمو الاقتصادي الإقليمي، باعتبارها مراكز النقل الهامة في المدن والمناطق. ولمواكبة توجهات الرقمنة والذكاء في المطارات، ألقى Lei Xinghua، نائب رئيس مجال الشبكات الضوئية للمؤسسات في Huawei، خطابًا رئيسيًا بعنوان "الحلول الضوئية الشاملة F5G تُمَكن المطارات الذكية" حول كيفية بناء مطار ذكي متصل بالكامل مع قابلية التوسع، والهندسة المعمارية البسيطة، من خلال تجربة فائقة وصديقة للبيئة بصورة تامة.

قدمت Huawei ثلاثة حلول لابتكارات المطارات الذكية، تعتمد على السيناريوهات من خلال إدخال تقنيات شبكة النقل الضوئية ومضاعفة تقسيم الطول الموجي الكثيف (OTN DWDM) والشبكات المحلية الضوئية سلبية الطاقة (POL) في شبكات ألياف متصلة بالكامل للمطارات الذكية وتطبيق خوارزميات استشعار الألياف المبتكرة لمحيط الأمن في المطارات:

حل الشبكة الأساسية للمطار IP+DWDM: حيث يمكن من خلال إطلاق تقنية OTN DWDM، تحقيق العزل المادي بين أنظمة الخدمات المتعددة، بقدرة فائقة تصل إلى 96 تيرا بت/ لكل من الألياف، مما يدعم نمو حركة المرور خلال السنوات العشر القادمة وربما يمتد هذا الدعم لخمسة عشر عامًا. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا الحل أن يدعم الكشف الذكي عن الألياف في الوقت الفعلي ويوفر إنذارًا مبكرًا لحالة الألياف غير الطبيعية وموقع الخطأ الدقيق ( على مستوى العداد). وتؤدي كل هذه التقنيات والتدابير إلى الوصول لنقل عالي الموثوقية للبيانات، والحفاظ على الاستثمارات وتحسين كفاءة الصيانة والتشغيل.

حل IP+POL للوصول لشبكة المطار: يوفر حل الشبكة الضوئية السلبية IP+POL من نقطة إلى عدة نقاط من Huawei وصولاً متكاملاً آمنًا وموثوقًا متعدد الخدمات لمحطات المعلومات المختلفة ويبسط بنية الشبكة والكابلات لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 50%، وتقليل الكابلات بنسبة 90% ودعم التوسع السلس على المدى الطويل في المستقبل في المطارات ومحطات المطارات.

حل فحص محيط المطار: حيث يمكن باستخدام استشعار الألياف الضوئية الموزعة والخوارزمية المعززة بالذكاء الاصطناعي، فحص محيط المطار المبتكر دون أية نتائج سلبية كاذبة، وتقليل المعدل الإيجابي الكاذب بنسبة تزيد عن 90%، وتمكين تحديد الموقع الدقيق لأحداث الاختراق على مستوى العداد.

ونأمل بكل صدق أن يعمل العملاء والشركاء من جميع أنحاء العالم معًا لتعزيز تطبيق جميع الشبكات الضوئية F5G في مجال الطيران المدني وتسهيل التحول الرقمي والذكي للمطارات في جميع أنحاء العالم، مما يتيح التطوير عالي الجودة للمطارات الذكية.

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