شركة Huawei تُعلن عن نظام HUAWEI TruSense الجديد تمامًا الذي سيُحسن من أداء الأجهزة التي يمكن ارتدائها المرتقبة

فقد دخلت Huawei مجال الأجهزة التي يمكن ارتدائها منذ 11 عامًا، وحتى الآن، قامت بشحن أكثر من 150 مليون جهاز يمكن ارتدائه إلى مختلف البلدان وضمنت أكثر من 520 مليون مستخدم لتطبيق Huawei Health. ووفقا لمؤسسة البيانات الدولية، في الربع الأول من عام 2024، احتلت Huawei المرتبة الأولى في العالم من حيث الأجهزة التي يمكن ارتدائها في المعصم التي تم شحنها لمختلف البلدان، وكانت العلامة التجارية الرائدة التي يمكن ارتدائها في السوق الصينية لمدة خمس سنوات متتالية.

قال السيد Rico Zhang، رئيس خط إنتاج الأجهزة التي يمكن ارتدائها والمنتجات الصحية الذكية في Huawei، متحدثًا في حفل إطلاق HUAWEI TruSense "يُعد HUAWEI TruSense إنجازًا كبيرًا بالنسبة لنا في تكنولوجيا استشعار الصحة واللياقة البدنية وسيبقينا في طليعة التطور التكنولوجي في هذا المجال. وسيساعد هذا التقدم في مجال الصحة الرقمية المستخدمين على اتباع أنماط حياة أكثر صحة".

لقد أصبح المستهلكون في جميع أنحاء العالم أكثر وعيًا بالصحة من أي وقت مضى، وأدى هذا إلى الطلب على أجهزة تتمتع بإمكانيات المراقبة الصحية المريحة والشاملة والدقيقة. وجاءت استجابة Huawei لهذا الطلب متمثلة في نظام يدمج جميع التطورات الأخيرة في الشركة في مراقبة العلامات الحيوية وهو نظام HUAWEI TruSense، نموذج جديد للصحة واللياقة البدنية الرقمية يتميز بست خصائص رئيسية: الدقة، والشمول، والسرعة، والمرونة، والانفتاح، والتكرار.

لضمان الدقة طويلة الأجل لمراقبة العلامات الحيوية بصورة مستمرة، فضلًا عن تقديم نتائج أسرع، استثمرت Huawei بشكل كبير في الأبحاث البصرية والكهربائية وعلم المواد، بهدف التغلب على التحديات التي تشكلها مختلف ألوان الجلد وأحجام المعصم وظروف الطقس لمختلف أجهزة الاستشعار. بفضل ابتكارات Huawei، تم اعتماد دقة المؤشرات الأساسية مثل معدل ضربات القلب، وتركيز تشبع الأكسجين، وضغط الدم من قبل هيئات صناعية موثوقة.

يقيس HUAWEI TruSense أكثر من 60 مؤشرًا للصحة واللياقة البدنية، ويغطي ستة من الأنظمة الرئيسية للجسم، وتشمل أيضًا مكونًا للصحة العاطفية. ويقوم جهاز الاستشعار بمراقبة معدل ضربات القلب وبيانات الجهاز العصبي الذاتي للمستخدم. يتم تغذية هذه البيانات في خوارزمية تنتج تقييمًا لعافية المستخدم العاطفية، ومستويات التوتر، لمساعدة المستخدمين على الاستمتاع بفوائد كل من الجسم والعقل الصحيين.

تتيح المرونة والانفتاح وعملية التكرار المستمرة لنظام HUAWEI TruSense للشركاء من كل ركن من أركان العالم وكل جزء من النظام الإيكولوجي للصحة الرقمية المشاركة في تشكيل مستقبل التكنولوجيا المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية. وفي هذا المجال، تعاونت Huawei مع أكثر من 150 شريكًا في أبحاث رائدة في مجالات تتنوع بين الرعاية الصحية عن بُعد وإدارة الصحة العائلية.

في السنوات المقبلة، ستسعى Huawei إلى البقاء في طليعة علوم الصحة واللياقة البدنية وإثراء حياة المستخدمين بمزيد من الابتكارات. سيتم طرح أول منتجات HUAWEI التي تعمل بنظام TruSense للبيع في سبتمبر/أيلول من هذا العام - ابقى على اطلاع للحصول على التفاصيل!

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