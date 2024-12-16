شركة HUAWEI تُقيم فعالية GoPaint Worldwide Creating في متجرها الرئيسي Opéra في باريس

باريس، 16 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- في هذا اليوم، استضافت HUAWEI فعالية GoPaint Worldwide Creating في متجرها الرئيسي Opéra في باريس. سلَّطت هذه الفعالية، بقيادة الرسامتين الموهوبتين، ميادة وكنزة، الضوء على إمكانات الفن الرقمي وسهولة الوصول إلى الإبداع من خلال تطبيق GoPaint، المُتاح على سلسلة Huawei MatePad.

GoPaint Worldwide Creating Activity Lands at the HUAWEI Flagship Store Opéra in Paris GoPaint Worldwide Creating Activity Lands at the HUAWEI Flagship Store Opéra in Paris GoPaint Worldwide Creating Activity Lands at the HUAWEI Flagship Store Opéra in Paris

خلال هذه الفعالية، استكشف 30 مشاركا الفن الرقمي إلى جانب المصورتين ميادة وكنزة. بعد مقدمة عن تقنيات الرسم وكيفية استخدام تطبيق GoPaint على سلسلة HUAWEI MatePad، تَمكَّن المشاركون من إنشاء أعمالهم الفنية الخاصة، بإرشاد من الفنانتين. غادر كل مُشارِك بتذكار فريد: رسمه الشخصي مطبوع على حقيبة قماشية، وهي طريقة أصلية للحفاظ على هذه التجربة الإبداعية. كما أتاحت الفعالية فُرصَة لاختبار أحدث أجهزة HUAWEI MatePad اللوحية، واستكشاف ميزات تطبيق GoPaint، مما سمح للجميع بالانغماس الكامل في عالم الإبداع الرقمي. أتاح التفاعُل مع الفنانتين للمشاركين تعلُّم تقنيات جديدة وتعميق فهمهم للفن الرقمي.

يُعد GoPaint، الذي تم إطلاقه عالميًا عبر جميع أجهزة التابلت الخاصة بالعلامة التجارية، تطبيقًا قويًا وسهلًا للرسم الرقمي يوفر أكثر من 150 فرشاة محددة مسبقًا وأكثر من 80 إعدادًا للفرشاة. حيث يوفر تجربة غامرة مع ضربات فرشاة تعبيرية تُحاكي تمامًا تأثير القلم الرصاص على الورق. ومن بين العديد من الميزات المقدمة توجد فُرَش مُبتكَرة مثل "splatter" وfluid""، مما يسمح بالإبداع بلا حدود. على سبيل المثال، تُنشئ فرشاة "splatter" بُقَع حبر عن طريق تمرير القلم حوالي 12 ملم من الشاشة والنقر عليه مرتين، مما يضيف بُعدًا مَرِحًا وتفاعُليًا للعمل الفني. يُقدم التطبيق أيضًا مجموعة من النسيج الواقعي، والورق المُقلَّد، والحرير الذهبي، وورق الأُرز، والحجر، مما يوفر إحساسًا أصليًا بالعمل كما لو كان الرسم على ورق حقيقي. وأخيرًا، بفضل FangTian Painting Engine 2.0، يستمتع المستخدمون برسومات بدقة 8K واسعة للغاية، وطبقات عديدة عالية الدقة ومُعدل إطار عالي يبلغ 120 إطار في الثانية.

يتمحور الهدف من GoPaint حول إطلاق العنان للفنان داخل كل واحد منا، مما يسمح لأي شخص بإنشاء أعمال فنية رقمية باستخدام مُختلَف مساحات العمل والفُرَش، سواء كان ذلك باستخدام الحبر أو الطلاء الزيتي أو الألوان المائية.

طوال الفعالية، كان لدى كل مشارك فُرصَة لتجربة تطبيق GoPaint على أحدث الأجهزة اللوحية من Huawei؛ وهماHUAWEI MatePad Pro 12.2 وHUAWEI MatePad 12X، وكلاهما مُجَهز بشاشة PaperMatte. تُعيد تقنية العرض، التي طورتها شركة HUAWEI، إحساس العمل والاستمتاع بالمحتوى بشكل طبيعي كما هو الحال على الورق، مما يُوَفر تجربة إبداع سَلِسة وأصيلة.

يظل متجر HUAWEI الرئيسي في Opéra Paris، وهو مَوقع مُميَّز للعلامة التجارية في قلب العاصمة منذ عام 2020، ملتزمًا بتقديم تجارب غنية لعملائه، وبالإضافة إلى هذه الفعالية المرتبطة بالرسم الرقمي، يستضيف المتجر أحداثًا حصرية، مثل أحداث الفن الرقمي مع GoPaint، وتجارب التصوير الفوتوغرافي مع HUAWEI XMAGE، والأحداث الرياضية مع السفير الدولي Sir Mo Farah. من خلال الاستفادة من هذا الموقع المميز والتقدُّم التكنولوجي لشركة HUAWEI، تُواصل العلامة التجارية مهمتها لتقديم تجارب فريدة تتعلق بالفن، والتصوير الفوتوغرافي، والرياضة، والصحة.

لا يوفر المتجر الرئيسي في Opéra من HUAWEI تجارب غامرة فحسب، بل يوفر أيضًا خدمة شاملة بعد البيع، مع مكتب مُخَصص، يقع داخل المتجر، مفتوح من الاثنين إلى السبت، مع فريق مستعد للترحيب بالعُمَلاء ومعالجة جميع استفساراتهم.

لمعرفة المزيد:

MatePad Pro 12.2 PaperMatte: https://consumer.huawei.com/en/tablets/matepad-pro-12-2/

MatePad 12X PaperMatte: https://consumer.huawei.com/en/tablets/matepad-12-x/

GoPaint: https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/gopaint/

نبذة عن Huawei Consumer BG

تتوفر مُنتَجات وخدمات Huawei في أكثر من 170 دولة ويستخدمها ثلث سكان العالم. تم إنشاء أربعة عشر مركزًا للبحث والتطوير في دول حول العالم، بما في ذلك ألمانيا، والسويد، والهند، والصين. تُعَد Huawei Consumer BG إحدى وحدات الأعمال الثلاث التابعة لشركة Huawei، وتُقدِّم مُنتَجات الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، والخدمات السحابية، وغيرها. تم بناء شبكة Huawei العالمية استنادًا إلى أكثر من 30 عامًا من الخبرة في صناعة الاتصالات، وهي مُكرَّسة لتقديم أحدث التطورات التكنولوجية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

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