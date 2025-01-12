شركة Huawei والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) يطلقان مشروع Tech4Nature لحماية الشعاب المرجانية في كينيا

مدينة نيروبي، دولة كينيا، 12 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أطلقت Huawei والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) بالشراكة مع هيئة الحياة البرية الكينية (KWS) مشروع Tech4Nature لمراقبة وحماية الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي في منتزه ومحمية كيسيت-مبونغوتي البحرية في كينيا.

تماشيًا مع مبادرة TECH4ALL من Huawei و القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) ، فإن المشروع الممتد لثلاث سنوات يهدف إلى تعزيز فعالية مراقبة وإدارة المنطقة المحمية. يقع منتزه ومحمية كيسيت-مبونغوتي البحرية على الساحل الجنوبي لكينيا ويواجه العديد من التحديات المتعلقة بحماية الطبيعة. وهي تشمل:

Tech4Nature project partners at the launch event

الصيد غير القانوني ونقص الموارد البشرية اللازمة لإجراء دوريات بشكل فعال في المنطقة.

عدم وجود مراقبة عن بُعد لجُزُر المرجان الثلاثة في المحمية، إلى جانب الضغوط الناتجة عن السياحة، حيث تُعد الشعاب الهدبية ( fringing reefs ) مواقع غطس شهيرة.

الوعي المجتمعي المحدود بأهمية حماية الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي.

عدم كفاية البنية التحتية لشبكة الاتصالات لدعم المراقبة باستخدام التكنولوجيا.

قالت خديجة محمد، مدير وسائل الإعلام والعلاقات الحكومية لشركة Huawei Kenya: "إن Tech4Nature هو مشروع واسع النطاق يندرج تحت مبادرة الشمول الرقمي TECH4ALL التابعة لشركة Huawei، وفيها نفكر في طرق لتنفيذ التكنولوجيا والابتكار في مختلف قطاعات حياتنا اليومية، وتحسين المعايير العالمية، وضمان أن يكون لدينا طريقة حياة مستدامة في العالم".

سيتم نشر كاميرات تحت الماء، وتقنيات التصوير الفوتوغرافي ثلاثي الأبعاد، وتقنيات المراقبة الصوتية لمراقبة الحياة البحرية، بما في ذلك الكمية الإجمالية للأنواع البحرية (biomass) وأعداد أسماك الببغاء. في العديد من الأنظمة البيئية للشعاب المرجانية، تعتبر أسماك الببغاء من الأنواع الرئيسية التي تساعد، بفضل نظامها الغذائي، في منع تكدس الطحالب والنباتات البحرية على الشعاب المرجانية وخنقها. سيقوم الحل أيضًا بمراقبة غطاء المواد الأساسية (substrate cover) في النظام البيئي للشعاب المرجانية، وغطاء الأعشاب البحرية، ووجود السلاحف الخضراء والدلافين قارورية الأنف، والمُصنفة ضمن القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) كأنواع على وشك الانقراض(endangered)، ثم صُنفت على أنها معرضة للانقراض(vulnerable).

قال Innocent Kabenga، ممثل الدولة لدى مكتب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في كينيا: "التكنولوجيا التي نقدمها تمثل تطورًا ثوريًا في مجال حماية البيئة البحرية في كينيا. وهي أداة المراقبة الأولى من نوعها لجمع البيانات وتحليلها وإدارتها في أي منطقة محمية بحرية. بالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا الابتكار فرصة للمنتزه للحصول على شهادة القائمة الخضراء من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وهو ما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي يقدرها السياح، ويضمن استمرار الأجيال القادمة في الانتفاع من المنتزه البحري في دولتنا".

سيقدم الذكاء الاصطناعي المُدرَّب على التعرف على الأنواع المستهدفة من مظهرها أو صوتها نظرة فورية مبنية على البيانات حول سلوكيات تلك الأنواع، وأعدادها، وتنوعها البيولوجي في المحمية وفي النظام البيئي للشعاب المرجانية. وسيكون النظام قادرًا أيضًا على تحديد القوارب المستخدمة للصيد غير القانوني، وإرسال تنبيهات للحراس للتدخل تقريبًا على الفور.

عند توفير حل رقمي للطاقة مع تحسين الاتصال بالشبكة لتغطية المنتزه وبرج المراقبة، سيمكن نقل البيانات المُجمّعة إلى خادم سحابي بسرعة بهدف تحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع هيئة الحياة البرية الكينية (KWS) ومعهد أبحاث وتدريب الحياة البرية (WRTI). استنادًا إلى الرؤى المستخلصة من بيانات المشروع، سيتمكن شركاء Tech4Nature من تطوير تدابير حماية موجهة للمحمية.

قال Adan Kala، مساعد المدير الأول، في منطقة حماية السواحل، هيئة الحياة البرية الكينية: "من أجل تنفيذ مهمتنا في حماية الحياة في النُظُم البيئية البرية والبحرية والحفاظ عليها، يجب أن نفهم مواردنا بشكل جيد جدًا. نحن نتعاون مع Huawei والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) لنشر كاميرات تحت الماء للحصول على بعض من البيانات حول الثدييات البحرية، والشعاب المرجانية، ومصائد الأسماك؛ لاتخاذ قرارات مدروسة. تتمثل ميزة هذه التكنولوجيا في إمكانية نشرها في مناطق واسعة لا نستطيع القيام بدوريات فيها يوميًا؛ للحصول على البيانات على مدار النهار والليل، ما يساعدنا في اتخاذ قرارات جيدة ومدروسة".

بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن المشروع توعيةً مجتمعيةً لرفع مستوى الوعي حول التغيرات في التنوع البيولوجي بمرور الوقت وطبيعة وجود الأنواع المختلفة، بما في ذلك الأنواع المهددة بالانقراض، أو المعرضة للانقراض، أو التي على وشك الانقراض.

وسيتم تقييم الموقع وفقًا لمعيار القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، والهدف من ذلك هو الحصول على شهادة القائمة الخضراء.

نبذة عن شركة Tech4Nature

أطلقت Huawei والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) الشراكة العالمية Tech4Nature في عام 2020 لنشر النجاح في حماية الطبيعة من خلال الابتكار التكنولوجي. تماشيًا مع مبادرة TECH4ALL من Huawei والقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، لقد دعمت مبادرة Tech4Nature إجمالي 11 مشروعًا رائدًا في 8 دول، من خلال تقديم حلول مخصصة للتحديات المرتبطة بالحفاظ على الطبيعة.

تفضل بزيارة موقع Tech4Nature على الويب: https://tech4nature.iucngreenlist.org/what-is-tech4nature/

نبذة عن شركة TECH4ALL

TECH4ALL هي مبادرة وخطة عمل الشمول الرقمي طويلة المدى من Huawei، إن مبادرة TECH4ALL، والتي تم تمكينها من خلال التقنيات والشراكات المبتكرة، تم تصميمها للمساعدة في تعزيز الشمول والاستدامة في العالم الرقمي.

تفضل بزيارة موقع مبادرة TECH4ALL التابعة لشركة Huawei على https://www.huawei.com/en/tech4all

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