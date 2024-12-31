شركة Huawei والحكومة المغربية تُعَززان تحويل التعليم الوطني من خلال مشروع DigiSchool

أكادير، المغرب، 31 ديسمبر 2024 / PRNewswire / -- أعلنت شركة Huawei عن إتمام مشروع DigiSchool 2024 في المغرب بنجاح، مما يُبرِز مُساهمتها في ضمان الوصول المُتَساوي للتكنولوجيا الرقمية لجميع الطُلاب في المملكة.

DigiSchool students and teachers

تم إطلاق مشروع المدرسة الرقمية في فبراير 2024، للمُساعدة في إعداد الأجيال الجديدة لمواكبة مُتطلبات عالم مُتزايد الترابط، وهو جزء من خارطة الطريق الحكومية لإصلاح التعليم 2022-2026. يُمثل إتمام المشروع المرحلة الأولى الناجحة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأوَّلي والرياضة المغربية، وشركة Huawei المغرب تحت مُبادرة Huawei العالمية للإدماج الرقمي TECH4ALL .

قال David Li، المدير العام لشركة Huawei المغرب "يؤكد مشروع DigiSchool على أهمية تعزيز المهارات الرقمية وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة حقيقية لتحفيز نظام رقمي مقاوم"، وأضاف "مع وجود هذه الشراكة الاستراتيجية، تلتزم Huawei بمواصلة الاستثمار في التدريب والابتكار، ودعم طموحات المغرب في توفير تعليم رقمي شامل وعالي الجودة".

يُرَكز المشروع على تطوير المهارات الرقمية وتوفير التدريب للطُّلاب والمعلمين في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وتطوير الويب، والتطبيقات. على مدار العام، حصل المشاركون أيضًا على تجربة عملية في الروبوتات والبرمجة، وفرصة لحل الألغاز التقنية، وتحسين الثقافة الرقمية من خلال الألعاب التفاعُلية المُصمَّمة لإلهام الإبداع، والمُبادَرة.

تم تنظيم مُبادرة DigiSchool 2024 على أربع مراحل؛ قدَّمت المرحلة الأولى تدريبًا لـ 265 مُعلمًا من مدارس التعليم الثانوي، على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 12 جهة في المغرب، بينما ركَّزت المرحلة الثانية على تقديم الدعم المستمر للمدرسين الذين تلقوا التدريب أثناء استخدامهم لهذه المهارات في الفصل الدراسي مع 2,650 طالب، وفي المرحلة الثالثة، تم تنظيم 12 هاكاثون (ماراثون الابتكار التقني) إقليمي شملت 12 منطقة في المغرب بين مايو ونوفمبر، حيث كُلف 714 طالب بتطوير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتغلب على تحديات محددة.

تضمَّنت المرحلة الرابعة والأخيرة التي كانت في شهر ديسمبر مُخيمات تكنولوجية في فاس، ومراكش، وأكادير. بالتعاوُن مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم، جمَعَت هذه المعسكرات 180 طالبًا و60 معلمًا من 12 منطقة في المغرب، وقد تم تصميم هذه المُخيمات لتعزيز مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي اكتسبها الطلاب في الفصول الدراسية، وفي الهاكاثونات خلال العام.

تَلقَّت الفِرَق دعمًا شخصيًا لتحسين مشاريعهم المُقدَّمة في الهاكاثونات (ماراثونات الابتكار التقني)، وعرض حلولهم أمام لجنة من الحُكام، مع حصول المُشارَكات المُميَّزة على جوائز.

اختُتمت مبادرة DigiSchool 2024 بجولة تقييمية للمُخيم في أكادير بين 17 و19 ديسمبر، وضمت الوفود البارزة كل من محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأوَّلي والرياضة؛ ووفاء شاكر، مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة؛ وعايدة بوكرين، المديرة الجهوية لإقليم أكادير إداوتنان؛ وChen Xiaolei، نائب رئيس Huawei المغرب.

خلال الجولة، حصل الطلاب على فرصة لعرض مهاراتهم الجديدة من خلال تقديم الحلول التي طوروها للوفد.

يدعم نجاح برنامج DigiSchool 2024 التزام الحكومة المغربية المُستمر برقمَنة التعليم الوطني والإدماج والمساواة، ويضع المغرب كمثال إقليمي للاستفادة من التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق المساواة والتقدُّم، وهو هدف تلتزم Huawei أيضًا بدعمه.

بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات التعليمية التي يتم تنفيذها حول العالم ضمن برنامج TECH4ALL التابع لشركة Huawei بالتعاوُن مع شُرَكاء مثل اليونسكو، ومبادرة Close the Gap، ووزارات الحكومة، تقوم Huawei أيضًا بتنفيذ مشاريع DigiSchool في كينيا، والسنغال، وجنوب إفريقيا، وشيلي، والصين لتوصيل المدارس النائية بالإنترنت، وتعزيز المهارات الرقمية للطلاب والمعلمين.

نبذة عن مبادرة TECH4ALL الخاصة بشركة Huawei

TECH4ALL هي مبادرة وخطة عمل الشمول الرقمي طويلة المدى من Huawei، بفضل التقنيات والشراكات المُبتكرة، صُممت مبادرة TECH4ALL لتعزيز الشمولية والاستدامة في العالم الرقمي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمبادرة TECH4ALL التابعة لشركة Huawei على https://www.huawei.com/en/tech4all

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