شركة Huawei وجامعة هونغ كونغ تبنيان حرمًا جامعيًا ذكيًا من الجيل التالي لتسريع التحول الرقمي في التعليم

هونغ كونغ, 20 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- في 12 ديسمبر، نظمت شركة Huawei وجامعة هونغ كونغ (HKU) معًا حفل إطلاق لـ "عرض شبكة الحرم الجامعي الذكي العالمي لجامعة هونغ كونغ وHuawei". يعد هذا خطوة جديدة في التعاون بينهما لتطوير الاتصال بشبكات الحرم الجامعي الذكية والبنى التحتية. يلتزم الطرفان بإنشاء عرض عالمي للابتكارات في شبكات الحرم الجامعي الذكية، ما يسهم في تسريع التحول الرقمي والذكي لجامعة هونغ كونغ، ويعد أيضًا مرجعًا ممتازًا وإلهامًا للعديد من الجامعات حول العالم

Huawei and HKU jointly held the launch ceremony of "The University of Hong Kong & Huawei Global Smart Campus Network Showcase" Flora Ng, Chief Information Officer and University Librarian at HKU, giving a welcome speech Jason He, President of Global Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales Dept, Huawei, speaking at the launch

حضر العديد من القادة الرئيسيين من كلا الطرفين الحفل، بما في ذلك السيدة Flora Ng، رئيس المعلومات وأمين المكتبة في جامعة هونغ كونغ؛ وWilson Kwok، المدير المساعد (مكتب رئيس المعلومات وأمين المكتبة) في جامعة هونغ كونغ؛ وJason He، رئيس قسم تسويق وحلول توصيل البيانات المؤسسية العالمية في Huawei؛ وJim Bi، رئيس قسم تسويق وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في Huawei هونغ كونغ؛ وYury Yin، نائب رئيس خط منتجات توصيل البيانات في Huawei؛ وJackie Yu، مدير قسم الترويج للعلامة التجارية وتنفيذ التسويق، في Huawei Enterprise Business.

قالت Flora Ng في خطاب الترحيبي: "بصفتنا جامعة من الطراز العالمي، تلتزم جامعة هونغ كونغ بتوفير أفضل بيئة تعليمية وأبحاث للمواهب الأكاديمية العالمية وتعزيز التكامل بين التعليم والتكنولوجيا". "يمثل هذا العام الذكرى السنوية 112 لتأسيس مكتبات جامعة هونغ كونغ، التي أصبحت منصة حيوية للبحث الأكاديمي العالمي على مدار أكثر من مئة عام. مع تزايد تنوع احتياجات التعليم وتسارع التحول الرقمي، أصبح بناء حرم جامعي ذكي أمرًا بالغ الأهمية لتوفير خدمات تعليمية عالية الجودة."

وتابعت قائلةً: "بالشراكة مع Huawei، قمنا ببناء شبكة حرم جامعي عالية الجودة بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية مدعومة بتقنية Wi-Fi 7، وتم نشرها في عدة سيناريوهات مثل المكتبات، والمبنى الرئيسي (قاعة لوك ييو)، والفصول الدراسية، ومحطة جامعة هونغ كونغ. تضمن هذه التوسعات اتصال شبكة مستقر وسلس لتطبيقات التعليم في الفصول الدراسية الذكية، والمكتبات، وغرف الدراسة، والقاعات، ما يضع أساسًا قويًا لحرم جامعة هونغ كونغ الذكي."

ثم أضافت السيدة Ng: "في المستقبل، سيواصل الطرفان العمل معًا بشكل وثيق على الشبكات الذكية ويتعمقان في سيناريوهات مثل أمان الشبكات، والصيانة والعمليات الذكية (O&M)، وإنترنت الأشياء (IoT) في الحرم الجامعي الذكي. حيث سيؤدي هذا إلى بناء بيئة تعليمية أكثر أمانًا وكفاءة وذكاءً للمستقبل، وبالتالي دفع التحول الرقمي لصناعة التعليم."

قال Jason He، رئيس قسم تسويق وحلول توصيل البيانات المؤسسية العالمية في Huawei، في كلمته: "حاليًا، يشهد قطاع التعليم تكاملًا سريعًا مع التكنولوجيا الرقمية. وتستفيد Huawei بشكل كامل من خبرتها الفائقة وقوتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدة جامعة هونغ كونغ في الابتكار في البحث العلمي، والشؤون التعليمية، وعمليات الإدارة." "على وجه التحديد، تقدم Huawei حل شبكة للحرم الجامعي عالي الجودة بسرعات 10 جيجابت في الثانية مدعوم بتقنية Wi-Fi 7 لجامعة هونغ كونغ مع ثلاث ترقيات لتجارب المستخدم: ترقية لتجربة الاتصال اللاسلكي، وترقية لتجربة التطبيقات، وترقية لتجربة التشغيل والصيانة (O&M). إن هذا الحل يلبي مختلف الاحتياجات المحددة للحرم الجامعي مع ضمان أمن البيانات، ما يوفر في نهاية المطاف تجربة شبكة جديدة."

تلتقي الابتكارات التكنولوجية مع الاحتياجات المتنوعة للشبكات، ما يرتقي بتجربة شبكة الحرم الجامعي إلى مستويات جديدة.

مع قدوم العصر الرقمي، فُرضت الامتحانات عبر الإنترنت، والدروس الحية، والمحاضرات، والحفلات متطلبات أداء أعلى على شبكات الحرم الجامعي الحديثة. خصوصًا في سيناريوهات الفصول الدراسية الذكية، فإن الأولوية الرئيسية هي ضمان تجربة التدريس الأفضل دائمًا في الفصل الدراسي.

ويمكن لحل شبكة الحرم الجامعي عالي الجودة بسرعة 10 جيجابت في الثانية من Huawei تلبية هذه الاحتياجات. من خلال الاستفادة من تقنية Wi-Fi 7 المتطورة، يزيد هذا الحل بشكل كبير من عرض النطاق الترددي للشبكة اللازم للتعليم التفاعلي بدقة 4K/8K في الفصول الدراسية الذكية. كما تقدم ضمانًا للتطبيقات (الذي يحدد تلقائيًا أولويات التطبيقات التعليمية الرئيسية)، ورؤية جودة التطبيقات، وغيرها من القدرات المميزة لضمان تجربة فائقة مع التطبيقات التعليمية.

تقدم أجهزة الوصول (APs) الأحدث من Huawei بتقنية Wi-Fi 7 التي تم نشرها في قاعة لوك ييو (وهي معلم تاريخي ومركز نشاط مهم)، والمكتبات، وغرف الدراسة، اتصالًا شبكيًا سلسًا خلال الامتحانات المركزية عبر الإنترنت وأوقات الذروة للأنشطة الاحتفالية.

يعد هذا التعاون إنجازًا رئيسيًا وممارسة هامة في طريق التعليم الأكثر ذكاءً والاتصال في الحرم الجامعي الذكي في المستقبل. قال Jason He: "بالنظر إلى المستقبل، ستواصل Huawei شراكتها مع جامعة هونغ كونغ لخلق بيئة تعليمية عالية الجودة، وتعزيز مكانة الجامعة الرائدة في التعليم العالي العالمي. يمكن لهذا التعاون أيضًا أن يشكل مثالاً ممتازًا لجامعات هونغ كونغ للشروع في رحلتها التعليمية الرقمية."