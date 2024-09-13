شركة Huma تجمع 38 مليون دولار لتوسيع شبكة تمويل المدفوعات (PayFi) الخاصة بها على نطاق واسع

شركة Huma Finance تُحدث ثورة في تمويل المدفوعات من خلال استخدام أصول العالم الحقيق لتقديم سيولة فورية وعابرة للحدود، مما يتيح تقديم حلول مالية أسرع وأكثر سهولة وأكثر كفاءة.

سان فرانسيسكو

13 سبتمبر، 2024

/PRNewswire/ -- أعلنت شركة Huma، أول شبكة تمويل للمدفوعات (PayFi)، اليوم عن نجاحها في تجميع 38 مليون دولار أمريكي من جولة تمويلية خضعت لها الشركة. وقد قادت شركة Distributed Global الجولة التمويلية بمشاركة بارزة من كل من Hashkey Capital، وFolius Ventures، ومؤسسة Stellar Development Foundation، وTIBAS Ventures، الذراع الاستثماري لبنك İşbank، أكبر بنك خاص في تركيا. وشمل هذا التمويل استثمارات في أصول العالم الحقيقي (RWA) المتاحة على المنصة.

Huma Finance & Arf

إن معظم الأفراد والشركات حول العالم يعتمدون بشكل أساسي على أحد أشكال تمويل المدفوعات. على سبيل المثال، تمول بطاقات الائتمان وحدها 16 تريليون دولار في مدفوعات التجار على مستوى العالم. هذا يسهّل التمويل التجاري ما يقرب من 10 تريليون دولار من المدفوعات بين الشركات. وتعتمد سدس الأسر حول العالم على التحويلات المالية، وهي الأموال التي يتم إرسالها عبر الحدود، غير أن هذا النظام يعتمد أيضًا على تجميد تريليونات الدولارات في حسابات ممولة مسبقًا. والقائمة تطول. ومع تزايد الطلب على تمويل المدفوعات يومًا بعد يوم، تتزايد الحاجة إلى توفير حلول أكثر ابتكارًا. ولكن المؤسسات المالية التقليدية إما غير قادرة أو غير راغبة في تلبية هذه الحاجة، مما يؤدي إلى اتساع فجوة السيولة يومًا بعد يوم. إن تمويل المدفوعات متأصل في كل جزء من حياتنا، لدرجة أنه دونها، سيتوقف نمو الاقتصاد بأكمله.

وتهدف PayFi إلى معالجة هذه الفجوة الهائلة في السيولة من خلال نقل تريليونات الدولارات من حجم المدفوعات في العالم الحقيقي إلى تقنيات البلوكتشين والعملات المستقرة. وبالاعتماد على نقاط القوة الأساسية لحركة الأموال العالمية عبر تقنيات البلوكتشين في ثوانٍ من خلال الأموال القابلة للبرمجة، تتيح PayFi أيضًا حالات استخدام جديدة في العالم الواقعي كانت مستحيلة سابقًا. وعلى أثر كل حالات الاستخدام هذه، قامت شركة Huma ببناء أول شبكة تمويل للمدفوعات PayFi على الإطلاق، متبنيةً نهجًا مفتوحًا، مرنًا، ولا مركزيًا لتمكين الحلول القابلة للاستخدام بصورة متبادلة بين المشاركين. وتقوم Huma، من خلال الجمع بين أفضل ما في أصول العالم الحقيقي RWA والمدفوعات والتمويل اللامركزي DeFi، بإنشاء شبكة أكثر كفاءة وسهولة في الوصول مقارنة بالبدائل التقليدية.

هذا وقال Richard Liu، أحد مؤسسي شركة Huma: "أثناء تصميم Huma، كنا نطرح على أنفسنا دائمًا سؤالًا يتمثل في: كيف يمكن بناء شبكة تمويل مدفوعات مفتوحة على البلوكتشين أقوى من بطاقات الفيزا الائتمانية؟ اليوم، تعمل العملات المستقرة بالفعل على تشغيل 2 تريليون دولار في المدفوعات سنويًا. وستساعد شبكة تمويل المدفوعات المفتوحة على نمو منظومة المدفوعات بأكملها بشكل أسرع". وأضاف Liu: "إن الارتفاع الهائل في الاهتمام الذي نشهده الآن هو دليل على إمكانات PayFi. مع انضمام المزيد من الشركاء إلينا كل أسبوع، من الواضح أن PayFi أصبحت بسرعة الحدود الجديدة لأصول العالم الحقيقي RWA".

بناءً على هذه الرؤية، أدى اندماج Huma في أبريل مع Arf، الحل الرائد في مجال السيولة عند الطلب للمدفوعات العالمية، إلى جمع اثنين من أبرز اللاعبين في مجال تمويل المدفوعات PayFi. لقد تجاوزت Huma وArf بالفعل 1.8 مليار دولار في معاملات تمويل المدفوعات وهي على المسار الصحيح للوصول إلى 10 مليارات دولار العام المقبل، مما يجعلها واحدة من أسرع حالات الاستخدام نموًا لعملة USDCالصادرة عن Circle.

شمل هذا التمويل استثمارات في أصول العالم الحقيقي RWA عالية العائد لـ Arf. هذا وقدمت مؤسسة Stellar Development Foundation استثمارًا بقيمة 10 ملايين دولار. وتتوفر الأصول المميزة حاليًا للمستثمرين المعتمدين على Scroll لفترة محدودة. وتخطط Huma لتوسيع شبكة PayFi إلى منصة العقود الذكية Stellar وسلسلة Solana في الأشهر المقبلة، لضمان أن تكون الشبكة متاحة على جميع سلاسل الدفع الرئيسية.

قالت Denelle Dixon، الرئيس التنفيذي CEO لمؤسسة Stellar Development Foundation: "إن تحويل الأموال بسرعة وبتكلفة منخفضة عبر الحدود هو أساس ما تبرع به شبكة Stellar. وتقدم PayFi فائدة ملموسة في حل المشكلات التي تواجه الأفراد والشركات، وهو نوع المشاريع المصمم خصيصًا لشبكة Stellar. نتطلع إلى مواصلة العمل مع Huma لتنمية منظومة عمل شبكة PayFi".

وأضاف Chao Deng، الرئيس التنفيذي CEO لشركة HashKey Capital:"تمثل شبكة PayFi الخاصة بشركة Huma خطوة مهمة نحو تمويل المدفوعات، حيث تقدم حلولًا لمعالجة المشاكل التي طال أمدها في هذه الصناعة. نعتقد أن مثل هذه الابتكارات ضرورية للتعامل مع التحديات الواقعية، ويسعدنا أن نرى Huma تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز مجال تقنية Web3". لقد لفتت شبكة PayFi المتنامية من Huma انتباه كبار رواد تقنيات البلوكتشين، مما زاد من الزخم المحيط بشبكة PayFi. ويشير الدعم الذي قدمته مؤسسة Solana إلى كيف أن حلول PayFi المالية المبتكرة القائمة على السلاسل الرقمية جاهزة لإعادة تعريف مفهوم التمويل العالمي.

ومن جانبها، قالت Lily Liu، رئيسة مؤسسة Solana Foundation: "تعتبر شبكة PayFi بمثابة ابتكار لأسواق مالية جديدة تعتمد على القيمة الزمنية للأموال. يمكن للتمويل القائم على السلاسل الرقمية أن يتيح ظهور أدوات مالية جديدة، وتجارب منتجات، وإمكانية وصول مالي لا يمكن تحقيقها في التمويل التقليدي أو حتى في التمويل على شبكات Web2. عندما التقيت بفريق Huma، كان من الواضح على الفور أنهم سيكونون ركيزة عظيمة لمنظومة عمل PayFi داخل Solana".

تخطط Huma لإطلاق Huma Foundation هذا العام، وهي خطوة محورية نحو لامركزية شبكة PayFi وتوسيع الوصول العالمي إليها، مما يعزز مكانتها الريادية في مجال أصول العالم الحقيقي RWA. بالإضافة إلى ذلك، تستعد هوما لاستضافة أول قمة PayFi بالتعاون مع مؤسسة Solana ومؤسسة Stellar Development في فعالية Singapore Token 2049 في 17 سبتمبر القادم، وهو حدث من المتوقع أن يشعل النقاشات ويحفز الابتكار في هذا المجال.

نبذة عن Huma

Huma Finance هي أول شبكة لتمويل المدفوعات PayFi في العالم. تمكن Huma من تمويل المدفوعات العالمية، مع إمكانية الوصول الفوري إلى السيولة المالية في أي مكان وفي أي وقت. لمزيد من المعلومات حول Huma وشبكة PayFi، قم بزيارة https://huma.finance/

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2503213/Huma_Arf_Founders.jpg