شركة i2Cool تدعم إدارة الفعاليات الصديقة للبيئة في إستاد هونغ كونغ بتقنيات التبريد بدون كهرباء

مدينة هونغ كونغ، 7 يناير، 2025 /PRNewswire/ -- طبقت شركة i2Cool، الرائدة في تقنية التبريد الإشعاعي السلبي، بنجاح طلاءها الصديق للبيئة والموفر للطاقة على سطح وواجهات إستاد هونغ كونغ. وبدعم من مكتب البيئة والإيكولوجيا، وإدارة الخدمات المعمارية في هونغ كونغ، تعزز i2Cool جهود إدارة الفعاليات الصديقة للبيئة في الإستاد، للمساهمة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني في هونغ كونغ لعام 2050، وتظهر التزامها بالترويج للممارسات الصديقة للبيئة على مستوى عالمي.

9,700 square meters of the Hong Kong Coliseum's rooftop and side walls have been coated with i2Cool's electricity-free cooling paint

إستاد هونغ كونغ، أحد المعالم البارزة في مشهد الترفيه في آسيا والموقع الرئيسي لدورة الألعاب الوطنية الصينية 2025، قد طبق طلاء التبريد من i2Cool على 9,700 متر مربع لعمليات مستدامة. من المتوقع أن يؤدي هذا الطلاء إلى خفض درجات حرارة السطح بمعدل 24 درجة مئوية في فصل الصيف، ما يعزز راحة الأماكن الداخلية ويوفر حوالي 300,000 كيلوواط في الساعة من الكهرباء سنويًا - وهو ما يعادل تقليل 150 طنًا من انبعاثات الكربون.

طوّر فريق البحث والتطوير في i2Cool، بقيادة المؤسس المشارك البروفيسور Edwin TSO من كلية الطاقة والبيئة في جامعة مدينة هونغ كونغ، مواد من جزيئات نانوية متعددة المقاييس (multi-scale)، مستوحاة من تركيب شعر نملة الصحراء الفضية الفريد، تحقق انعكاسًا بنسبة 95% لأشعة الشمس وتسمح بمرور انبعاثات متوسطة للأشعة تحت الحمراء. طلاء التبريد بدون كهرباء، المنتج الرئيسي لشركة iCool، يقلل من تكاليف التكييف بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 40%، ويعزز إنتاج الكهرباء بنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 8%، ما يجعله مثاليًا لواجهات المباني والمرافق الخارجية. يضع هذا المنتج معيارًا جديدًا في الصناعة، متجاوزًا حد الانعكاس البالغ 90%. كما يشمل نظام منتجات i2Cool أيضًا طبقات التبريد، وحلولًا من السيراميك، والمنسوجات.

قال البروفيسور Martin ZHU، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ i2Cool: "يبين هذا المشروع كيف يمكن لتكنولوجيا i2Cool خفض الطلب على تكييف الهواء وتطوير المساحات الحضرية". زار السيد Tse Chin-wan، وزير البيئة والإيكولوجيا في هونغ كونغ، الموقع وأكد على تأثير هذا المشروع في توفير الطاقة.

بناءً على نجاح حلول التبريد من i2Cool في تحمل الحرارة الشديدة في منطقة الشرق الأوسط في دبي مول، أكبر مول في العالم من حيث المساحة الإجمالية، يمثل مشروع إستاد هونغ كونغ إنجازًا آخر في توسيع وجود i2Cool العالمي، ما يمهد الطريق للتطبيقات المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الشمالية، وأوروبا.

نبذة عن شركة i2Cool

شركة i2Cool في طليعة الحلول المبتكرة لتوفير الطاقة، حيث يحظى فريق أبحاثها الأساسي من جامعة مدينة هونغ كونغ بالاعتراف العالمي، بما في ذلك في العلوم. تم نشر منتجاتها في أكثر من 200 مشروع فيما يقرب من 30 دولة، ما أفاد صناعات مثل الهندسة المعمارية، والكيماويات، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، وغيرها.

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