شركة Illusion Aligners تُسجل إنجازًا تاريخيًا بصنع أكبر تقويم أسنان في الهند

مومباي، الهند،

31 مايو 2024

/PRNewswire/ -- برزت شركة Illusion Aligners، في عالم طب الأسنان المزدهر في الهند، كإحدى الشركات الموثوق بها في صناعة التقويمات الشفافة. فبفضل التزامها بالتميز واستخدامها لأحدث التقنيات، اكتسبت العلامة التجارية شهرة واسعة النطاق بين أطباء الأسنان داخل الهند وخارجها. ومع ذلك، تجاوزت الجهود الأخيرة التي بذلتها الشركة إنجازاتها التي حققتها في سابق الأيام. ففي إطار تحقيقها للريادة في مجال الابتكار، كشفت شركة Illusion Aligners النقاب عن ابتكارها الأضخم، وهو أكبر تقويم شفاف في البلاد، مما أدى إلى إدراجها في سجل الهند للارقام القياسية.

Dreaming Big, Setting Records: Illusion Aligners Creates History by Making the Biggest Aligner.

في 19 أبريل 2024، قدمت السيدة Kashmira Shah، المُحكمة التي تمثل سجل الهند للارقام القياسية، الجائزة المرموقة التي تُمنح نظير هذا الأبتكار للسيد Rajesh Khakhar، مؤسس شركة Illusion Aligners والسيد Mitesh Kariya مدير عمليات COO الشركة. وقد قوبلت هذه اللحظة التي لا تُنسى باحتفال بهيج من قبل فريق عمل شركة Illusion، وهو الأمر الذي يُعد بمثابة معلماً تاريخياً في مسيرتهم. وقد أشادت المُحكمة بجهود فريق عمل الشركة وأثنت على الرؤي الطموحة لمؤسس الشركة السيد Rajesh Khakhar، وكذلك للرئيس التنفيذي CEO السيد Sameer Merchant. وقد بدأ السيد Khakhar هذه الشركة بفريق مكون من عضوين، ودفعها إلى آفاق جديدة تحت قيادة مديرها التنفيذي CEO السيد Sameer Merchant.

يبلغ التقويم الأكبر الذي ابتكرته شركة Aligner أبعادًا مذهلة، حيث يبلغ عرضه 1900 مم (حوالي 6.23 قدم) وارتفاعه 1650 مم (حوالي 5.41 قدم)، وصُنع بدقة باستخدام مادة Taglus PETG. صُنع هذا الإبداع بعناية فائقة من خلال ثماني خطوات جدية، بدءًا من أخذ القياسات وسكب المادة وطباعة النموذج ثلاثي الأبعاد، ثم التشكيل الحراري ووضع العلامات الدقيقة باستخدام الليزر. خضع بعد ذلك لعملية تشطيب وتلميع شاملة وفحص جودة صارم قبل تعبئته بعناية. سُجل هذا الإنجاز رسميًا في 15 فبراير 2024. حققت الشركة من خلال هذا الإنجاز الرائع مكانة مميزة في تاريخ صناعة تقويمات الأسنان. ويُعد هذا الإنجاز دليلاً قاطعاً على جودة الشركة ودقتها في ابتكار تقويمات استثنائية.

حقق ابتكار الشركة، المتمثل في أكبر تقويم أسنان في الهند، إنجازًا رائدًا في مجال طب الأسنان، معززًا ريادتها وابتكارها في هذا المجال. وتُجسد الشركة، من خلال تصميمها لأكبر تقويم أسنان في الهند، روحها المتمثلة في الجرأة على تحقيق أحلام كبيرة وتحقيق المزيد. ويُعد هذا الإبداع الملهم بمثابة شهادة على تفاني الشركة في تعزيز الرفاهية العامة للمرضي وحصولهم على ابتسامات صحية.

استنادًا إلى إرث عريق يمتد لأكثر من 35 عامًا في مختبر Illusion لطب الأسنان، تعيد شركة Illusion Aligners تعريف مفهوم طب الأسنان، وتحظى بثقة وتقدير أطباء المجال. وتشتهر شركة Illusion Aligners بجودتها الممتازة ومطابقتها لمعايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وهى التي لعبت دورًا رئيسيًا في تحويل ممارسة تقويمات الأسنان في الهند. وتقدم Illusion Aligners مجموعة متنوعة من التقويمات، بما في ذلك Illusion Aligners PRO وIllusion Aligners Aesthetic وIllusion Aligners FLX. ويعتبر تقويم FLX هو الإصدار الأحدث الذي يوفر علاجًا أسرع بأسلوب أكثر راحة. يعكس التنوع الواسع في تقويمات العلامة التجارية التزامها بالتميز، حيث يمنح هذا التنوع لأطباء الأسنان والمرضى خيارات متعددة للاختيار من بينها بناءً على احتياجاتهم.

وتظل Illusion Aligners، بدافع من رؤيتها لإحداث ثورة في طب الأسنان، في طليعة الابتكار. ويظهر التزام الشركة الراسخ بإعادة تعريف مفهوم رعاية الأسنان على مستوى العالم، وهو التزام يتجاوز الحدود، من خلال منتجاتها الرائدة.

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