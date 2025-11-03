شركة Insilico تستعرض محرك العلاجات البيولوجية التوليدي المتقدّم في تصميم ببتيدات ثورية خلال 72 ساعة تستهدف مُستقبِل GLP1R لعلاج أمراض القلب والتمثيل الغذائي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 3 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- داء السكري هو حالة مَرضية مُزمنة تتميز بارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، بسبب عدم قدرة الجسم على إنتاج ما يكفي من الإنسولين أو استخدامه بفعالية. وفقًا للاتحاد الدولي للسكري (IDF)، فإنه بحلول عام 2024، يُقدَّر أن 589 مليون بالغ حول العالم يعيشون بمرض السكري — مع انتشارٍ مرتفعٍ بشكلٍ خاصٍ بين كبار السن، إذ يصاب واحد من كل أربعة أشخاصٍ في سن 65 عامًا فما فوق.

سيشهد شهر نوفمبر 2025 اليوم العالمي الـ 19 لمكافحة مرض السكري، وهو دعوة عالمية إلى العمل لمكافحة أحد أكثر التحديات الصحية خطورة في العالم. تماشيًا مع موضوع هذا العام "السكري والعافية"، تعمل شركة Insilico Medicine ، وهي شركة تكنولوجيا حيوية في المرحلة السريرية تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) ، على تسخير محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بها Biology42: Generative Biologics لتحقيق اختراقات مبتكرة في تطوير علاج لمرض السكري.

في دراسة رائدة حديثة، أظهرت Insilico الإمكانات المذهلة للعلاجات البيولوجية التوليدية في تصميم ببتيدات تستهدف مُستقبِل GLP1R بشكلٍ سريع — المُستقبِل الذي تستهدفه أدوية السكري الشهيرة مثل Ozempic . باستخدام محرك Biology42: Generative Biologics ، قام فريق البحث والتطوير في Insilico بتوليد أكثر من 5,000 ببتيد جديد خلال دورة مدّتها 72 ساعة، دون الاعتماد على أي جزيئات ترتبط بمُستقبِل GLP1R معروفةً مُسبقًا. ومن بين هذه الببتيدات، تم اختيار 20 مرشحًا متميزًا للتصنيع والتقييم المِخبري التجريبي ( wet-lab evaluation ) استنادًا إلى درجات التآلف ( Affinity ) المُتوقعة وطاقات الارتباط المحسوبة. من الجدير بالذكر أن 14 من الببتيدات التي تم اختبارها أظهرت نشاطًا بيولوجيًا، حيث أظهرت 3 منها قوة نانومولية من رقم واحد – وهو أداء لا يتحقق عادةً إلا بعد عدة دورات من التصميم.

قال Alex Zhavoronkov ، الحاصل على درجة الدكتوراه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Insilico Medicine : "مُستقبِل GLP1R هو هدفٌ بالغُ الأهمية في مجال أمراض القلب والتمثيل الغذائي، وهو ما يزال تحديًا عالميًا كبيرًا ومحورَ اهتمامٍ رئيسي لشركة Insilico ". "نحن متحمسون جدًا لرؤية تقدمٍ سريعٍ في هذا المجال، وهذا أصبح ممكنًا بفضل القدرات المتقدمة لمنصتنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وفي مؤتمر BIO-Europe 2025 ، نتطلع إلى مشاركة المزيد من المُستجدات حول الاكتشافات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في خطّ التطوير الدوائي لدى Insilico في مجال أمراض القلب والتمثيل الغذائي. كما نرحب بفرص تعزيز التعاون المُتعمّق مع شركائنا في القطاع — سواء في دفع الابتكار بالذكاء الاصطناعي أو في تطوير خط علاجات جديدة".

وقال Alex Aliper ، الحاصل على درجة الدكتوراه، الشريك المؤسس ورئيس شركة Insilico Medicine : "تُبرز هذه النتائج الإمكانات التحويلية لمنصة Biology42: Generative Biologics في تسريع اكتشاف وتصميم العلاجات الجديدة القائمة على البروتينات". "صُممت منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي خاصتنا لإنشاء علاجات بيولوجية فعالة ومؤثرة جديدة تمامًا، بسرعة وبدقة عالية. ولا يعكس هذا الإنجاز قوة تقنيتنا في مجال العلاجات البيولوجية فحسب، بل يُعزز أيضًا قدرة Insilico على دفع الابتكار عبر مجموعة واسعة من الوسائط العلاجية ومجالات الأمراض".

تُظهر دراسة الحالة هذه كيف تدفع Insilico عجلة تطوير الجيل التالي من علاجات السكري وتُعزز اكتشاف الببتيدات من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والخبرة العلمية العميقة — مما يدعم الجهود العالمية لتحسين صحة المرضى وعافيتهم. كما تؤكد على أن منصة Biology42: Generative Biologics منصة قوية وعالية الإنتاجية، قادرة على تحديد ببتيدات جديدة ومؤثرة في وقت قياسي، مما يبرز إمكاناتها لتكون فيطليعة اكتشاف أدوية بيولوجية من الجيل الجديد.

وبناءً على هذا النجاح، تُخطط Insilico Medicine لمواصلة تحسين منصة Biology42: Generative Biologics من خلال تعزيز خوارزمياتها وتوسيع قدراتها لاستهداف أهداف بيولوجية أكثر تعقيدًا وتنوعًا. كما تعتزم الشركة تطبيق المنصة عبر مجالات علاجية صعبة جديدة، بهدف تسريع اكتشاف مرشحين بيولوجيين مبتكرين جاهزين للانتقال إلى التطوير ما قبل السريري. إضافة إلى ذلك، سيتم دمج دورات التصميم المتكررة التي تستند إلى ردود الفعل التجريبية لتحسين الفعالية وزيادة انتقائية العلاجات البيولوجية باستمرار.

منذ تأسيس مركزها للذكاء الاصطناعي التوليدي والبحث والتطوير الدوائي في أبوظبي في عام 2023، قامت Insilico بتطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي وبناء شراكات صناعية قوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. من الإنجازات البارزة: نشر بحث في مجلة npj Aging ، وإطلاق نماذج ذكاء اصطناعي متعددة تحت اسم سلسلة Precious GPT لأبحاث إطالة العمر، بالإضافة إلى الشراكة مع مؤسسات رائدة لنشر بحث في مجلة Nature Biotechnology حول تصميم مثبِّطات KRAS باستخدام نماذج ذكاء هجينة كمومية كلاسيكية.

تم تكريم Insilico بجائزة " Health Innovation Trailblazer " من جمعية الإمارات للأمراض الجينية ( UAEGDA ) تقديرًا لمنصّتها الشاملة للاكتشاف الدوائي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، Pharma.AI . مؤخّرًا، أطلقت Insilico مشروعًا تجريبيًا في منطقة الشرق الأوسط لاكتشاف أول مرشح دوائي جديد في المنطقة لمجال الأورام، مستفيدةً من منصة Pharma.AI والموارد المحلية لتسريع التطوير ما قبل السريري.

من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، حسّنت Insilico بشكلٍ ملحوظ كفاءة تطوير الأدوية ما قبل السريرية، ما وضع معيارًا جديدًا لأبحاث وتطوير الأدوية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. في حين أن الاكتشاف التقليدي للأدوية في المرحلة المبكرة يستغرق عادةً 2.5 إلى 4 سنوات، فقد رشّحت Insilico حوالي 20 مُرشحًا في المرحلة ما قبل السريرية بمتوسط زمني — منذ بدء المشروع إلى ترشيح المُرشح ما قبل السريري ( PCC ) — يبلغ 12 إلى 18 شهرًا فقط لكل برنامج، مع تصنيع واختبار ما بين 60 إلى 200 جزيء فقط في كل برنامج.

نبذة عن منصة Biology42: Generative Biologics

Biology42: Generative Biologics هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شركة Insilico Medicine ، تم تصميمها لتوليد وتحسين مختلف أنواع العلاجات البيولوجية، بما في ذلك الببتيدات، والأجسام المضادة، والأجسام النانوية. تعتمد المنصة على أحدث النماذج التوليدية لتصميم علاجات بيولوجية جديدة بخصائص مُحددة، مما يُتيح استكشافًا سريعًا للتسلسل والتركيب البنيوي. ومن خلال الدمج بين التصميم الحسابي والتقييم التنبّؤي، تُسرّع منصة Biology42 عملية اكتشاف مرشّحين فعّالين بيولوجيًا ومؤثرين لتطوير العلاجات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://pharma.ai/generativebiologics

نبذة عن شركة Insilico Medicine

شركة Insilico Medicine هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تعتمد على منصتها الخاصة Pharma.AI ومختبرها الآلي المتطور لتسريع عمليات اكتشاف الأدوية وتعزيز الابتكار في أبحاث علوم الحياة. من خلال الدمج بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة وقدراتها الداخلية العميقة في اكتشاف الأدوية، تعمل Insilico على تقديم حلول دوائية مبتكرة لتلبية الاحتياجات الطبية غير المُلبّاة، بما في ذلك: التليف، والأورام السرطانية، والمناعة، والألم، والسِمنة، واضطرابات التمثيل الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، توسع Insilico نطاق منصة Pharma.AI عبر مختلف الصناعات، مثل المواد المتقدمة والزراعة والمنتجات الغذائية والطب البيطري. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.insilico.com .