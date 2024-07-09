شركة Inspira Enterprise تُصنف ضمن فئة الشركات الرائدة في خدمات الكشف والاستجابة المُدارة MDR الناشئة على مستوى العالم وفقًا لتقرير IDC MarketScape لعام 2024

دالاس, 9 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ ---- يسر شركة Inspira Enterprise, Inc. ('Inspira')، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، أن تُعلن عن تصنيفها ضمن فئة الشركات الرائدة في خدمات الكشف والاستجابة المُدارة (MDR) الناشئة على مستوى العالم وفقًا لتقرير IDC MarketScape لعام 2024.

وقد خضع أداء البائعين لتحليل دقيق من قِبل IDC MarketScape وفقًا لمجموعة شاملة من المعايير الصارمة التي تغطي كافة جوانب الخدمة، بما في ذلك الوظائف والعروض والنتائج الأمنية واستراتيجية دخول السوق وبوابة العملاء وإدارة المواهب ومستويات الخدمة ومجموعة الخدمات والتوقعات المستقبلية والنتائج الأمنية وتطبيع التكلفة. كما أشاد تقييم IDC الدقيق بمنهجية Inspira الاستباقية في الاكتشاف والإصلاح المتكامل، والتي تُعد الركيزة الأساسية لممارساتها المتطورة في مجال الدفاع الإلكتروني القائم على الاستخبارات (ICD).

وفقًا لتقرير IDC MarketScape، "تشهد خدمات الكشف والاستجابة المُدارة MDR نموًا هائلًا مدفوعًا بتطور ووتيرة التهديدات السيبرانية المتصاعدة. وتلجأ المؤسسات على نحو متزايد إلى خدمات MDR باعتبارها حجر الزاوية في تعزيز دفاعاتها الرقمية ضد موجات التهديدات الإلكترونية المتطورة والمستمرة، بهدف الارتقاء بمستوى الأمن السيبراني لديها بشكل شامل. لا يعكس هذا التحول الاستراتيجي إدراكًا عميقًا لأهمية عدم الاكتفاء بالاستجابة بشكل تفاعلي للتهديدات فحسب، بل أيضًا بضرورة التنبؤ بالمخاطر الناشئة بشكل استباقي وتحييدها بمرونة وفعالية لا مثيل لهما".

وأشار Yogesh Shivhare، مدير الأبحاث والأمن والبنية التحتية لدى IDC Canada، إلى إحدى نقاط قوة Inspira قائلًا: "لا تقتصر خدمات الكشف والاستجابة المُدارة MDR التي تقدمها شركة Inspira Enterprise على احتواء التهديدات فحسب، بل تتضمن أيضًا عملية إصلاح مغلقة الحلقة. فهذه العملية تضمن، بعد احتواء التهديد، تحديث السياسات والإعدادات على مستوى المؤسسة، مما يمنع بشكل فعال وقوع هجمات مستقبلية تستخدم أساليب مشابهة. وتُتيح هذه العملية لخدمة Inspira تحسين تفاعل المحللين واكتساب فهم أعمق لبيئة عمل العميل". وأكد قائلًا: "تتمتع شركة Inspira Enterprise بسجل حافل من الخبرة في تقديم خدمات الكشف والاستجابة للتهديدات في البيئات المعقدة، لا سيما للعملاء من الشركات المتوسطة والكبيرة في قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI) والرعاية الصحية وعلوم الحياة (HCLS) والقطاع العام، مع الاعتماد المتزايد على خدماتها داخل المؤسسات العاملة في القطاعات الصناعية الأخرى".

تمتاز Inspira برؤية ثاقبة تتجسد في مجموعة أدوات لتسريع العمليات التي تشكل ركيزة أساسية لمساعدة عملائها على الانتقال بسلاسة من حلول إدارة المعلومات الأمنية والأحداث الحالية إلى منصة الكشف والاستجابة المُدارة MDR المتطورة التي تقدمها Inspira. يعد التشغيل الآلي وتنظيم سير العمل أساسيين لخدمة الكشف والاستجابة المُدارة MDR التي تقدمها شركة Inspira، حيث توفر أكثر من 130 دليل إجراء لتسهيل الاكتشاف خلال 15 دقيقة والاحتواء خلال 30 دقيقة والاستعادة لمستوى الخدمة SLA خلال 4 ساعات، وذلك للتصدي للحوادث عالية الخطورة.

هذا وقال Chetan Jain، المدير التنفيذي لشركة Inspira Enterprise: "يشرفنا حقًا أن نُصنف كشركة رائدة في خدمات الكشف والاستجابة المُدارة MDR على مستوى العالم من قِبل IDC MarketScape. يُعد هذا التقدير تأكيدًا على التزامنا بحماية الأصول الرقمية لعملائنا. "نحن نُصمم خدمات الكشف والاستجابة المُدارة MDR لتتناسب مع السياق التجاري للعميل، وذلك من خلال دمج قدرات SIEM وUEBA وSOAR وTIP بالإضافة إلى تقديم لوحة تحكم موحدة بالمخاطر الإلكترونية لتوفير رؤية شاملة لتغطية اكتشاف التهديدات ومستوى النضج. نحن نلبي احتياجات العملاء من الشركات المتوسطة والكبيرة التي تمتلك بيئات تكنولوجيا معلومات IT معقدة والتي تتطلع إلى الاستعانة بمصادر خارجية تمامًا للدفاع السيبراني أو تلك التي تريد تعزيز جهود مركز عمليات الأمن (SOC) لديها".

لم تتوانَ شركة Inspira Enterprise عن الاستثمار بشكل كبير في تطوير منصة الكشف والاستجابة المُدارة الخاصة بها (iMDR)، والتي يُتوقع إطلاقها لعملائها خلال عام 2024. ستُتيح هذه المنصة الجديدة قدرات متقدمة للاكتشاف والاستقصاء بالإضافة إلى لوحة تحكم مدعومة بالجيل القادم من الذكاء الاصطناعي (GenAI) مُضمنة ضمن بوابة العملاء iSMART2 الخاصة بالشركة. تُواصل شركة Inspira Enterprise أيضًا توسيع نطاق خدماتها لتشمل مجالات مبتكرة مثل تقنية الخداع كخدمة، ومركز عمليات الأمن المتقارب لتكنولوجيا المعلومات والتشغيل IT-OT SOC، كما تواصل الشركة استثمارها في تطوير خدماتها وأتمتتها بهدف الارتقاء بحوكمة برامج مركز عمليات الأمن SOC من خلال مؤشرات أداء رئيسية KPIs القابلة للقياس والتنفيذ. يُرسّخ النهج الاستباقي لشركة Inspira Enterprise واستثماراتها المتواصلة مكانتها كشريك رائد في مجال خدمات الكشف والاستجابة المُدارة الذي يتسم بالرؤية المستقبلية.

اقرأ المزيد: https://inspiraenterprise.com/ugiltecm/2024/04/IDC-MarketScape-Worldwide-Emerging-Managed-Detection-and-Response-Services-2024-Vendor-Assessment-2024-Apr.pdf

نبذة عن شركة Inspira

تعتبر شركة Inspira Enterprise واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني وتحليل البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي، ويمتد تواجدها عبر مناطق أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا ASEAN والشرق الأوسط والهند وأفريقيا. وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الحلول لمختلف القطاعات بما فيها المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI)، والرعاية الصحية، والقطاع العام، والصناعة، وقطاع الخدمات التي تقوم على تكنولوجيا المعلومات (ITeS)، والتجارة الإلكترونية وغيرها. تتراوح خدمات Inspira في مجال الأمن السيبراني بين تأمين شبكات الحاسوب الأساسية إلى إدارة أمن المعلومات المعقدة والاستجابة والخدمات الأمنية المدارة. وتُمكن الشبكة القوية من الشراكات العالمية مع أفضل مزودي التكنولوجيا، الشركة من تقديم حلول متطورة في مجال الأمن السيبراني. كما تدعم خدمة التحليلات المُدارة التي تقدمها Inspira فرق تكنولوجيا المعلومات والأعمال الخاصة بعملائها، لربط استراتيجيات البيانات بنتائج الأعمال.

نبذة عن IDC MarketScape:

تم تصميم نموذج تقييم البائعين من IDC MarketScape لتقديم نظرة عامة على الصلاحية التنافسية لموردي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في سوق معين. وتستخدم منهجية البحث منهجية صارمة لتسجيل النتائج تعتمد على المعايير الكمية والنوعية مما ينتج عنه رسم بياني واحد يوضح وضع كل بائع في سوق معين. كما يوفر IDC MarketScape إطارًا واضحًا يمكن من خلاله مقارنة عروض المنتجات والخدمات والقدرات والاستراتيجيات وعوامل نجاح السوق الحالية والمستقبلية لبائعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل مفيد. ويوفر هذا الإطار أيضًا لمشتري التقنية تقييمًا شاملاً 360 درجة لنقاط القوة والضعف لدى البائعين الحاليين والمحتملين.

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