شركة Inspur تقوم بتطوير مِنصتي iOTP وIDVP

جينان، الصين، 13 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- يواجه قطاع إنترنت الأشياء IoT عقبات صعبة تتمثل في طول دورة تطوير البرمجيات وتكاليفها المرتفعة وصعوبة إعادة استخدام المنتجات، الأمر الذي يستدعي بذل المزيد من الجهد لإعادة تطويرها على نحو مستمر. وكما يقول المثل "لإنجاز مهمة ما ببراعة، عليك شحذ أسلحتك أولاً".

بالإضافة إلى ذلك، يُعاني القطاع من تحدٍ كبير يتمثل في فقدان الكفاءات العاملة في مجالي البحث والتطوير. واستجابة لهذه المشكلات الملحة التي يواجهها قطاع إنترنت الأشياء IoT، قامت شركة Inspur Software Technology (IST) بتسخير خبراتها الواسعة لتطوير منصة Inspur لإنترنت الأشياء (iOTP) وكذلك منصة Inspur للعرض المرئي للبيانات (IDVP). تتيح هذه المنصات إمكانات عديدة تشمل الوصول إلى أكثر من 30 نوعًا من البيانات المتعددة المصادر، والتحليل التفاعلي الاستكشافي، ودعم أكثر من 30 نوعًا من الرسوم البيانية، وتنسيق خدمات صفحات مُكونات التحليل المختلفة. كما تتيح المنصة، المتكاملة مع مصمم مرئي ذكي، للمستخدمين إنشاء تقارير تحليل مرئية ثرية وعرضها على الشاشات الكبيرة بكل سهولة ويُسر باستخدام تقنية السحب والإفلات.

تعمل منصة إنترنت الأشياء iOTP كركيزة أساسية داعمة، حيث تربط بين مختلف أنواع أجهزة الاستشعار، وتجمع وتراقب بيانات استشعار متنوعة في الزمن الفعلي. فهي تُعد بمثابة جسر يربط منظومة إنترنت الأشياء IoT بمنصات العمل عبر مختلف القطاعات.

وعلاوة على ذلك، لا يعزز اختيار أداة فعالة لعرض البيانات بصريًا من كفاءة تحليل البيانات فقط، بل يحسن أيضًا بشكل كبير من قدرات الإدارة الشاملة للمؤسسات والهيئات الحكومية، ويقلل من تكاليف الإدارة ويعزز من كفاءة العمل، مما يحقق إدارة راقية وصنع قرار علمي وتقديم خدمات فعالة.

أما منصة Inspur للعرض المرئي للبيانات (IDVP) فهي حل ذكي لتحليل البيانات تم تصميمه خصيصًا من قبل شركة Inspur Software Technology (IST) للقطاع الحكومي. فهي تدمج الوصول إلى البيانات ومعالجتها وتحليلها المرئي في منصة واحدة متماسكة، مكرسة لمعالجة التحديات التي تواجه الإدارات الحكومية في عملية معالجة البيانات وتحليلها.

وتتكامل المنصة بكفاءة مع مصادر بيانات متنوعة وغير متجانسة، وتُجري تحليلاً متعمقًا لكميات ضخمة من البيانات عبر أبعاد ومستويات وتفاصيل متعددة. الأمر الذي يوفر دعماً قوياً للمسؤولين الحكوميين في اتخاذ قرارات مدروسة وكذلك يدفع وتيرة عملية التحول الرقمي للقطاع الحكومي.

وللمهام التي تتطلب بشكل متكرر تقارير ونماذج تحليل بيانات مخصصة، تقدم منصة IDVP مجموعة واسعة من أدوات ونماذج تحليل البيانات لتلبية احتياجات الإدارات والمشاريع المختلفة. فيمكن للمستخدمين تخصيص هذه الأدوات والنماذج بشكل مرن وفقًا لمتطلباتهم الخاصة، مما يتيح إنشاء سريع للتقارير والرؤى التي تتماشى مع معاييرهم.