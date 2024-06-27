شركة INTLEF تُزيح الستار عن صمام مانع انفجار جديد ذو قُلنسوة مركبة دون براغي ونظام قفل هيدروليكي آلي: آمن، سهل، وأكثر كفاءة!

شانغهاي, 27 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- بعد ثلاث سنوات من البحث والتجارب العملية، تفتخر شركة INTLEF بإطلاق صمام مانع الانفجار الجديد من الجيل التالي من طراز QL يتميز صمام مانع الانفجار البوابي هذا بهيكل جديد يتيح سهولة وسرعة استثنائيتين في فتح أو إغلاق القلنسوة لاستبدال أجزاء البوابة أو إحكام إغلاقها. وقد صُمم هذا الصمام الجديد مع وضع احتياجات المستخدمين الفعلية ومقترحاتهم في الاعتبار، وهو يضمن التوافق مع قطع غيار صمامات منع الانفجار الشائعة مع إدخال تحسينات كبيرة في كل من البنية والوظيفة، خاصة للاستخدام في صمامات منع الانفجار ذات الضغط العالي وعالية التجويف.

ميزتان رئيسيتان:

QL Type BOP

قُلنسوة مركبة دون براغي: يسمح هذا الإبتكار بفتح وإغلاق القلنسوة بسرعة كبيرة، مما يوفر 95% من وقت الاستبدال. وفي الحالات الطارئة، يمكن استخدام براغي الطوارئ لفتح وإغلاق القلنسوة بسرعة لاستكشاف المشكلات وإصلاحها، مما يضمن التشغيل الطبيعي لمانع الانفجار أثناء الحفر. دون الحاجة إلى إزالة البراغي، فإنه يتجنب مشاكل العمليات في الأماكن المرتفعة والأماكن الضيقة، مما يعزز بشكل كبير من السلامة والكفاءة التشغيلية في الموقع.

نظام قفل هيدروليكي آلي: يضمن هذا النظام، الذي يجمع بين آلية قفل رئيسية على شكل إسفين وآلية قفل متزامنة، قوة تحمل عالية وقدرة على البقاء في وضع القفل لفترات طويلة. وتتيح غرفة بوابات الصمام الجديد استيعاب أنواع مختلفة من البوابات بما في ذلك البوابات الكاملة، والبوابات النصفية، والبوابات ذات التجويف المتغير، وبوابات القص، مما يوفر مجموعة واسعة من الاستخدامات. ويزيل هذا التصميم صعوبات الفتح والإغلاق وعدم موثوقية آلية القفل في الأنظمة التقليدية، الأمر الذي بدوره يُقلل بشكل كبير من الجهد المبذول من قبل العمال ويساهم في تعزيز السلامة في موقع العمل.

يتميز صِمام مانع الانفجار هذا بتصميم داخلي فريد من نوعه وأداء متفوق مقارنة بالمنتجات المماثلة. كما يتيح هذا النظام إمكانية استبدال كتلة البوابة في 10 دقائق فقط، مما يجعل الصمام أسرع وأكثر توفيرًا للوقت دون مواجهة صعوبات في الفتح، الأمر الذي يضمن تشغيلًا أكثر موثوقية واستقرارًا. وقد حَظي هذا النظام بإشادة كبيرة واستحسان واسع من المستخدمين.

معلومات عنا:

شركة INTLEF Oil and Gas Group Co Ltd، هي شركة عالمية رائدة ومتخصصة في البحث والتطوير R&D في مجال معدات النفط، والتصنيع، والتشغيل والصيانة، وخدمات الاستخلاص المعزز للنفط EOR، والتجارة الدولية بمنتجات حقول النفط، وكذلك مشاريع الهندسة والإنشاءات والتوريد EPC.

تمتلك الشركة مصنع Bolu TianBao والذي يعمل في مجال تصنيع معدات التحكم بالآبار منذ عام 2009، واكتسب خبرة واسعة في هذا المجال على مر السنين. وقد أصبحت الشركة واحدة من أفضل ثلاث شركات صينية مصنعة لمعدات التحكم بالآبار وموفرة للحلول في هذا المجال. يمتاز المصنع بخطوط إنتاج متطورة للمعالجة الحرارية، وخطوط إنتاج الطلاء، وخطوط التصنيع الآلي باستخدام الحاسوب CNC عالية الدقة وخطوط إنتاج حديثة ومختبرات لإنتاج منتجات الختم المطاطي لأبار النفط. كما يمتلك المصنع 45 براءة اختراع في نموذج المنفعة، و5 براءات اختراع في مجال الاختراع، و3 براءات اختراع في التصميم.

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