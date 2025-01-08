شركة IntouchCX توسِّع من حلول الثقة والأمان لديها من خلال الاستحواذ الإستراتيجي على WebPurify

مدينة وينيبيغ، مقاطعة مانيتوبا, 8 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة IntouchCX اليوم عن استحواذها على شركة WebPurify، المزود الرائد لحلول مراجعة المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمراجعات البشرية. يمثل هذا الاستحواذ محطة بارزة في مهمة IntouchCX لتكون المستشار الموثوق في الصناعة، حيث تقدم حلول الثقة والأمان بشكل مختلف لتمكين العلامات التجارية من حماية مجتمعاتها وتعزيز بيئات رقمية آمنة وشاملة.

The updated WebPurify logo, reflecting its integration with IntouchCX, combines the strengths of both brands in a unified design.

من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية، تعزز IntouchCX قدرتها على إنشاء بيئات يشعر فيها العملاء، والموظفون، والمستخدمون بالدعم، والاحترام، والتمكين، وتعزز الخدمات وتوسع القدرات، مع الاستمرار في تقديم تجارب رائدة مدعومة بخبرة رائدة في الصناعة. وبفضل تطورها عن تجربة العملاء التقليدية، تتيح هذه الشراكة لـ IntouchCX تعميق وجودها في فئة الثقة والأمان المجاورة لمجال عملها؛ لترسيخ وجودها المتميز في هذا المجال بشكل أساسي بجانب تجربة العملاء.

قال Shane Kozlowich، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة IntouchCX: "يمثل هذا الاستحواذ محطة فارقة لشركة IntouchCX بينما نواصل توسيع قدراتنا في مجالَي الثقة والأمان. إن إدارة المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي تكمل بشكل مثالي طريقنا الذي يعتمد على التكنولوجيا أولًا في تجربة العملاء". وأضاف: "بالشراكة مع WebPurify، سنعزز قدرتنا على مساعدة العملاء لتلبية الطلبات المتزايدة في مجالَي الثقة والأمان، بما في ذلك مراجعة المحتوى وضمان سلامة المنصات ونزاهتها".

تأسست WebPurify في عام 2007 ومقرها الرئيسي في مدينة إيرفين، ولاية كاليفورنيا، وقد اكتسبت مكانتها كقائد موثوق في مراجعة المحتوى. وتجمع حلولها المبتكرة -بما في ذلك مراجعة النصوص والصور ومقاطع الفيديو، ومراجعة محتوى البث المباشر- بين الذكاء الاصطناعي المتقدم والخبرة البشرية لضمان الدقة، والموثوقية، وقابلية التوسع.

ستعزز عمليات WebPurify في حيدر آباد، الهند، وجود IntouchCX في المنطقة بينما تقوم على تعزيز خدماتها للصناعات التي تعتمد على منصات رقمية آمنة وجذابة. يعكس هذا الاستحواذ التزام IntouchCX بالاستفادة من الخبرة العالمية والتنوع الجغرافي لتقديم تجارب استثنائية، وموثوقة، وآمنة عبر قطاعات التكنولوجيا، والتجزئة، والإعلام، والترفيه.

إن قادة WebPurify متحمسون بنفس القدر لهذه المرحلة الجديدة. قال Jonathan Freger وJosh Buxbaum، المؤسِّسان المشاركان في WebPurify: "إن الانضمام إلى IntouchCX يسمح لنا بنشر رؤيتنا لعالم رقمي أكثر أمانًا". "ستُمكّننا قوتنا المشتركة في التكنولوجيا، والعمليات، وحلول الثقة، والأمان من تلبية احتياجات العملاء والمستخدمين المتطورة بطرق لم نكن لنحققها بمفردنا. وتؤكد هذه الشراكة حقًا التزامنا المشترك بالابتكار والتميز".

تتحد IntouchCX وWebPurify بخبراتهما ورؤيتهما لمواجهة التحديات المميزة والمتزايدة في مجال الثقة والأمان - وهي فئة حيوية، ولكن منفصلة عن تجربة العملاء في عالم رقمي مترابط. ومن المقرر أن تغيِّر الشركتان معايير الثقة والسلامة، حيث ستزودان العلامات التجارية بالأدوات والخبرات اللازمة للنمو في نظام بيئي آمن وشامل عبر الإنترنت.

نبذة عن WebPurify

شركة WebPurify، التي مقرها في مدينة إيرفين، ولاية كاليفورنيا، رائدة وموثوقة في صناعة مراجعة المحتوى منذ تأسيسها في عام 2007. تتخصص الشركة في تقديم حلول متقدمة لمراجعة المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويُساندها فريق عالمي من المشرفين البشريين. من فلترة النصوص الضارة إلى مراجعة الصور، ومقاطع الفيديو، والبثوث المباشرة، تساعد WebPurify الشركات في الحفاظ على بيئات رقمية أكثر أمانًا وشموليةً. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: WebPurify.com

نبذة عن IntouchCX

شركة IntouchCX هي شركة عالمية متخصصة في خدمات رعاية العملاء والتكنولوجيا، تقدم حلولًا مبتكرة وموجهة نحو المستقبل ومركزة على تحقيق القيمة. على مدار أكثر من 20 عامًا، كنا القوة البشرية والتكنولوجية خلف أكبر العلامات التجارية في العالم، حيث نعزز الإمكانات البشرية من خلال قسم الذكاء الاصطناعي لدينا، Laivly، ونُحْدِث تغييرًا لشركائنا من العملاء عبر التحليلات والرؤى القابلة للتنفيذ. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: IntouchCX.com .

للتواصل الإعلامي: مع شركة IntouchCX، Stephanie Suarez، مدير الاتصالات العالمية، في IntouchCX، [email protected]؛ للتواصل الإعلامي: WebPurify، [email protected]