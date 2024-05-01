شركة Invent Analytics تجمع مبلغ 17 مليون دولار أمريكي لمساعدة تجار التجزئة على تحقيق أقصى قدر من الأرباح من خلال الذكاء الاصطناعي لسلسلة التوريد وتوسيع بصمة النظام الأساسي

فيلادلفيا, 1 مايو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Invent Analytics، الشركة المزودة لحلول تخطيط التجزئة العالمية الحائزة على جوائز، أنها حصلت على 17 مليون دولار في سلسلة التمويل ب. تُدار جولة الاستثمار من قبل LFX Venture Partners، بالشراكة مع المستثمرين الحاليين؛ البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) وCollective Spark. تساعد Invent Analytics العلامات التجارية الرائدة على تحقيق أقصى قدر من الأرباح من خلال الاستفادة من حلول البرمجيات، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل حل البرمجة كخدمة (SaaS)، من أجل توقعات الطلب ، وتخطيط المخزون ، والتجديد ، والتوزيع ، وتوجيه المرتجعات ، و التسعير .

Gurhan Kok, Founder & CEO, Invent Analytics

شركة LFX Venture Partners هي مستثمر يركز على سلسلة التوريد مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في الاستثمار في الحلول القائمة على التكنولوجيا المصممة لمعالجة المشاكل القديمة داخل سلسلة التوريد العالمية.

تستخدم Invent Analytics التمويل في:

تعزيز قدرات منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها

الاستمرار في الابتكار لتحقيق التوقعات المتزايدة في تجارة التجزئة متعددة القنوات

تعزيز الشراكات الاستراتيجية

توسيع فريق خبراء التجزئة

قال John Seung، الشريك الإداري لشركة LFX Venture Partners: "نحن في مهمة لبناء سلسلة توريد عالمية أفضل وأكثر كفاءة واستدامة. لقد اخترنا الاستثمار في Invent Analytics بسبب تقنيتها المبتكرة في اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي وقدرتها على تسريع قدرات التخطيط لمتاجر التجزئة لتحقيق عائد مباشر على الاستثمار."

تأسست Invent Analytics في عام 2013، ولها مكاتب في الولايات المتحدة وعلى الصعيد العالمي أصبحت شريكًا موثوقًا لأكثر من 50 سلسلة تجزئة عالمية رائدة، بما فيها Men's Wearhouse وJos، A. Bank، وAcademy Sports + Outdoors، وFive below، وGNC. ومن الجدير بالذكر أن شراكات Invent Analytics الناجحة مع عملائها تم تسليط الضوء عليها في العديد من الجوائز التي فازت بها، بما فيها جائزة النساء في البيع بالتجزئة وجائزة RIS أهم المحركات والاهتزازات في مجال البيع بالتجزئة . بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على جائزة "ابتكار إدارة العائد للعام" في جوائز RetailTech لللابتكار في إدارة العائدات لعام 2024 عن الحل الخاص بها إعادة تحديد الموقع لتحسين عملية العائدات لزيادة السرعة والكفاءة والربحية.

قال البروفيسور Gurhan Kok، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Invent Analytics: "إن تحسين المخزون أكثر أهمية من أي وقت مضى، بفضل الطرق العديدة التي يمكن للعملاء من خلالها تصفح السلع وشرائها وإرجاعها في هذا العالم متعدد القنوات. لا يزال العديد من تجار التجزئة يعتمدون على البيانات التاريخية والفرضيات والعمليات اليدوية لاتخاذ قرارات المخزون، مما يؤدي إلى توقعات غير دقيقة ونفاذ المخزون ووعدم رضا العملاء. تستفيد حلولنا من الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تخطيط دقيقة عبر سلسلة التوريد، بما في ذلك التخطيط وتحسين الأسعار والوفاء بها، مع استمرارنا في تعزيز قدراتنا، ما زلنا نركز على الربحية، وتعزيز الخبرات، وخلق عملاء مخلصين."

صور للصحافة: https://bit.ly/4aLwbM0

نبذة عن Invent Analytics

شركة Invent Analytics ( inventanalytics.com )، هي مزود لحلول تخطيط التجزئة العالمية تساعد تجار التجزئة الرائدين على تسريع إمكاناتهم الشاملة للتنبؤ بالطلب والتخصيص والتجديد وتخفيض الأسعار باستخدام برمجياتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تستفيد من نماذج تحسين الأرباح المالية.

نبذة عن LFX Venture Partners

شركة LFX وموقعها ( lfxvp.com )، هي صندوق لرأس المال الاستثماري في التقنيات الثورية ونماذج الأعمال الجديدة التي تشكل مستقبل سلاسل القيمة العالمية. من خلال الاستفادة من خبرة المجال والنطاق العالمي للشركاء، توفر LFX رأس المال والمعرفة التشغيلية ورؤى البيانات والوصول إلى الشبكة لشركات محفظتها.

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