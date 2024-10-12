شركة IPLOOK تستضيف قمة الشركاء العالمية 2024 في دبي، وترفع مستوى التعاون الصناعي

إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 12 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة IPLOOK، المزود الرائد لحلول الشبكات 4G/5G،الإعلان عن قمة الشركاء العالمية 2024، التي ستنعقد في 13 أكتوبر 2024، في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. تحت شعار "ربط النقاط، وإنشاء شبكات المستقبل"، يهدف هذا الحدث إلى تعزيز النظام البيئي لشركاء الصناعة واستكشاف فرص جديدة.

التفاعل مع IPLOOK

يمكنكم الانضمام إلى IPLOOK للحصول على فرصة حصرية لتحقيق تغيير ذي معنى. واستكشاف دراسات الحالة الناجحة وعروض حلول الشبكة الأساسية المتعمقة لإلهام الابتكار والتعاون.

كن ذا صوتٍ مسموع

إن هذه القمة تعد بمشاركة حكايات الشركاء بشأن رحلتهم المثيرة مع IPLOOK؛ إلى جانب خطابات رئيسية حول المواضيع المحورية مثل السلامة العامة لمشغل شبكة الجوال الافتراضية MVNO، وحل حركة مرور الشبكة التعاونية، والشبكات الخاصة للمشغلين.

سيشارك المشاركون رؤاهم وتجاربهم خلال تناول تحديات الصناعة والاستفادة من الفرص القادمة معًا.

الاتصال والشبكة

يمكنكم التفاعل مع قيادة IPLOOK في اجتماعات وجهًا لوجه وخلال أحداث التواصل التفاعلية. لبناء علاقات دائمة مع صناع القرار الرئيسيين ورواد الصناعة، وتعزيز التعاون القيّم.

مركز الشركاء

في قلب القمة يقع مركز الشركاء، وهو مساحة نابضة بالحياة حيث يتلاقى المشغلون وشركات التكامل وشركاء الصناعة. لإنشاء علاقات وتبادل الأفكار والتواصل مع الأقران والخبراء في هذه البيئة الديناميكية لتغذية التعاون في المستقبل.

تفاصيل الحدث

التاريخ :

13 أكتوبر 2024 (قمة خاصة)

14-15 أكتوبر 2024 (المؤتمر العام)

الموقع: فندق شيراتون جراند، دبي

تفضل بزيارة موقع IPLOOK الإلكتروني لمراجعة جدول الأعمال التفصيلي واتصل بهم لتأمين مكانك في الاجتماع.

للتواصل: [email protected]

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