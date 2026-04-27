شركة iSTYLE شريكة Apple Premium تتعاون مع Anchanto لدعم التوسع في تجارة التجزئة متعددة القنوات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شركة iSTYLE ، إحدى أبرز شركاء Apple Premium عالميًا، تبرم شراكةً مع Anchanto لتعزيز وأتمتة عملياتها متعددة القنوات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تتيح هذه الشراكة لـ iSTYLE توحيد المخزون عبر المتاجر والقنوات الإلكترونية، وأتمتة مسارات تنفيذ الطلبات، وتحسين الكفاءة التشغيلية مع تزايد حجم الطلبات.

كما تدعم الشراكة استمرار توسع iSTYLE في مجال التجارة متعددة القنوات، مع تقديم تجربة عملاء متميزة وسلسة عبر القنوات المادية والرقمية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- شركة iSTYLE، إحدى أبرز شركاء Apple Premium عالميًا، تبرم شراكةً مع Anchanto لدعم المرحلة التالية من نموها في التجارة متعددة القنوات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مع استمرار الشركة في توسيع شبكة متاجرها وتعزيز قدراتها في التجارة الالكترونية، توفر هذه الشراكة لـ iSTYLE بنية تقنية على مستوى المؤسسات لتوحيد العمليات، وتوسيع حجم الطلبات، وتقديم تجربة عملاء متميزة ومتسقة عبر مختلف القنوات.

مع النمو السريع الذي تشهده بصمة iSTYLE في قطاع التجزئة، سعت الشركة إلى تحديث بنيتها التشغيلية الأساسية لدعم تجربة تسوق موحدة عبر متاجر التجزئة و المتاجر الإلكترونية. تم اختيار نظام إدارة الطلبات OMS من Anchanto لتنسيق وإدارة الطلبات بشكل مركزي، ومزامنة المخزون عبر المتاجر الالكترونية، والتكامل بسلاسة مع الأنظمة الداخلية مثل ال ERP الحالي لدى iSTYLE والمتجر الالكتروني على منصة Shopify

باعتبارها منصة سحابية مصممة لعمليات تجارة متعددة القنوات ذات أحجام كبيرة، توفر حلول Anchanto رؤية فورية للمخزون، ومسارات تنفيذ طلبات آلية، وإطار تكامل قابل للتوسع يربط بين التجارة الإلكترونية، ومتاجر التجزئة، ومزودي الخدمات اللوجستية، ومنصات البيع المختلفة. من خلال توحيد مسار العمل التشغيلي ضمن نظام مؤسسي واحد، تتمكن فرق iSTYLE من إدارة الطلبات، وإنشاء مستندات الشحن، وتنسيق العمليات عبر واجهة موحدة، مما يعزز الكفاءة ويقلل من العمليات اليدوية.

كما يدعم الحل التكامل مع قنوات البيع عبر المنصات، بما في ذلك Amazon من خلال برنامج Seller Flex. من خلال أتمتة عمليات إعداد الفواتير ومعالجة الطلبات عبر المبيعات المباشرة وعبر المنصات، تستطيع iSTYLE توسيع قنواتها الرقمية مع الحفاظ على مستويات خدمة متسقة وتحكم تشغيلي فعال.

قال Nicolas Daher، المدير العام في iSTYLE: "طموحنا هو مواصلة تعزيز مكانة iSTYLE كشريك رائد لـ Apple في المنطقة، مع تقديم تجربة سلسة ومتميزة تلبي توقعات العملاء من العلامة التجارية. ومع توسع شبكة متاجرنا وقنواتنا الرقمية، يصبح امتلاك بنية تشغيلية مناسبة أمرًا بالغ الأهمية. توفر Anchanto الأساس التقني القابل للتوسع الذي يتيح لنا توحيد عملياتنا، ودعم أحجام طلبات أكبر، ومواصلة التوسع بثقة".

وأضاف Vaibhav Dabhade، الرئيس التنفيذي لشركة Anchanto: "يتعين على تجار التجزئة اليوم الجمع بين تقديم تجربة عملاء استثنائية وقدرات تشغيلية على مستوى المؤسسات. إن طموح iSTYLE لتوحيد بنيتها متعددة القنوات عبر المنطقة يعكس الاتجاه الذي تسير نحوه التجارة الحديثة. تجمع Anchanto بين الخبرة الإقليمية العميقة ومنصة تكنولوجيا تجارة عالمية، مما يمكّن شركات التجزئة سريعة النمو مثل iSTYLE من توسيع عملياتها محليًا مع بناء الأساس للتوسع المستقبلي عبر الأسواق".

نبذة عن Anchanto

شركة Anchanto هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل بنموذج البرمجيات كخدمة (SaaS)، وتزوّد مزوّدي الخدمات اللوجستية والعلامات التجارية وتجار التجزئة بقدرات متقدمة في التجارة متعددة القنوات وسلاسل الإمداد على مستوى المؤسسات. يقع مقر Anchanto الرئيسي في سنغافورة، وتدعم الشركات من خلال فِرق محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتسع دول أخرى في أوروبا وآسيا. توفر منصاتها تكاملات جاهزة مع أكثر من 200 سوق إلكتروني ومتجر إلكتروني وشركات شحن وأنظمة مؤسسية حول العالم.

