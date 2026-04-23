شركة ITALY SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY تعلن عن نتائج قياسية لعام 2025، مع تركيز المشترين العالميين على أبرز العقارات المميزة في إيطاليا

ميلانو, 23 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Italy Sotheby's International Realty عن تحقيق نتائج قياسية لعام 2025، حيث تجاوزت الإيرادات 38 مليون يورو، بزيادة أكثر من 68% على أساس سنوي، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في سوق العقارات السكنية الفاخرة في إيطاليا.

يعكس هذا الأداء تحولًا أوسع في سلوك المشترين عالميًا، حيث تواصل إيطاليا الظهور كواحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمشترين الدوليين الباحثين عن مزيج من التراث ونمط الحياة والحفاظ على القيمة على المدى الطويل.

Lodovico Pignatti Morano, Managing Partner, Italy Sotheby's International Realty

سوق يتشكل بشكل متزايد بفعل الصفقات الفاخرة

أنجزت الشركة صفقات تقارب مليار يورو خلال عام 2025، مع تركّز النشاط في الشريحة العليا من السوق.

الصفقات التي ميّزت العام:

صفقة بارزة في كوستا سميرالدا (رومازينو) بقيمة تقارب 164 مليون يورو

أكثر من 90 مليون يورو من الصفقات في بحيرة كومو

عدة صفقات تجاوزت 20 مليون يورو في روما وميلانو وكومو

استمرار التوسع في وجهات نمط الحياة الناشئة مثل بحيرة غاردا وباليرمو

قال Lodovico Pignatti Morano، الشريك الإداري في Italy Sotheby's International Realty: "تماشيًا مع الاتجاهات عبر شبكتنا العالمية، يواصل الطلب على العقارات الاستثنائية في إيطاليا النمو، مع ازدياد الانتقائية". "اليوم، يُعرَّف مفهوم 'العقار الفريد' من خلال مزيج من الأهمية المعمارية، والخصوصية، والمواقع التي لا يمكن تعويضها — بدءًا من الفيلات التاريخية ذات الإرث العريق، وصولًا إلى العقارات المطلة على البحر والمساكن الحضرية المميزة المزودة بتضاريس وإطلالات أيقونية.

نحن نشهد طلبًا مستدامًا من المشترين الدوليين، لا سيما من الولايات المتحدة وشمال أوروبا، إلى جانب حضور متزايد للشباب من ذوي الثروات العالية. يركّز هؤلاء العملاء بشكل متزايد على العقارات الجاهزة للسكن التي تجمع بين أسلوب الحياة والقيمة طويلة الأجل، مع اهتمام قوي بوجهات مثل بحيرة كومو وكوستا سميرالدا، إضافة إلى الأسواق الحضرية الرئيسية مثل ميلانو وروما.

وعبر جميع الشرائح، هناك تحول واضح نحو المنازل التي توفر مساحات خارجية، وخصوصية، وقابلية للسكن الفوري — مما يعكس نهجًا أكثر عالمية وحركة وتركيزًا على التجارب في ملكية العقارات".

ما يزال الطلب الدولي محركًا رئيسيًا

ظلّ الطلب قويًا طوال العام، مدعومًا بقاعدة عملاء راسخة واستمرار توليد الفرص، مع تسجيل أكثر من 32,000 استفسار.

ويواصل المشترون الدوليون لعب دور محوري، مع أبرز الأسواق الرئيسية التي تشمل:

الولايات المتحدة (19%)

ألمانيا (11%)

المملكة المتحدة (9%)

فرنسا (8%)

بولندا (5%)

كندا (5%)

ويُبرز هذا التوزيع العالمي الجاذبية المستمرة لإيطاليا لدى المشترين الدوليين الباحثين عن استثمارات قائمة على نمط الحياة والأصول المميزة، مع تزايد الاهتمام بالمنازل الجاهزة للسكن، والخصوصية، والمساحات الخارجية، والقرب من وجهات أسلوب الحياة.

الوجهات الرئيسية في إيطاليا: من المدن الأيقونية إلى أسواق نمط الحياة

في حين تظل المراكز الحضرية الكبرى نشطة للغاية:

أكدت ميلانو مكانتها كأحد أبرز أسواق العقارات فائقة الفخامة في أوروبا

سجلت روما ارتفاعًا في متوسط قيم الصفقات وتجدد الاهتمام بالأصول المتميزة

شهدت كل من فيرونا وتورينو نموًا قويًا

وتواصل وجهات نمط الحياة جذب رؤوس أموال دولية كبيرة، لا سيما:

كوستا سميرالدا، بأكثر من 200 مليون يورو من الصفقات

بحيرة كومو، متجاوزة 140 مليون يورو

وتبقى هذه الوجهات في طليعة الطلب الدولي، حيث تجمع بين الجمال الطبيعي، والخصوصية، والاعتراف العالمي.

italy-sothebysrealty.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2963382/Romazzino_Sardinia.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2963383/Lodovico_P_M.jpg