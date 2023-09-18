شركة J&T Express تحتفل بمرور ثماني سنوات من التوسع في مجال الرقمنة والتنمية المستدامة ووصولها إلى 13 سوقا عالميا

شنغهاي, 18 سبتمبر 2023 / PRNewswire/-- تعهدت شبكة J&T Express، إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة، خلال احتفالها بالذكرى السنوية الثامنة لتأسيسها، بتعزيز استثماراتها في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة. وتعتبر شبكة J&T Express العلامة التجارية الأولى في مجال التوصيل السريع بجنوب شرق آسيا والشركة الرائدة الأسرع نموًا في جمهورية الصين الشعبية، وستواصل الشبكة الاستفادة من استثماراتها لزيادة معدل نمو أعمالها والكفاءة التشغيلية الخاصة بها، وكذلك نيل رضا عملائها، بالإضافة إلى سعيها المتواصل للمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية.

تأسست شركة J&T Express في عام 2015، وتعمل الآن في ثلاث عشرة دولة. واعتبرت في عام 2022 العلامة التجارية الأولى لخدمات التوصيل السريع في جنوب شرق آسيا من حيث حجم الطرود. كما اعتبرت J&T Express بحلول الربع الأخير من عام 2020 وحتى نهاية عام 2022 الماضي الشركة الرائدة الأسرع نموا في مجال الخدمات البريدية السريعة بجمهورية الصين الشعبية، حيث تعمل الشركة من خلال شبكة تغطي أكثر من 98% من جميع المقاطعات والمناطق التي تشكل جزءا من النطاق الجغرافي للصين. فضلًا عن ذلك، تعد شبكة J&T Express أول شركة آسيوية تقدم خدمات البريد السريع تعمل على نطاق جغرافي واسع يشمل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والبرازيل ومصر.

منصة تقنية ذاتية التطوير تدعم عملية النمو السريع

التزمت شركة J&T Express منذ نشأتها بإقامة بنية تحتية تكنولوجية متكاملة لها القدرة على تمكين العمليات التشغيلية العالمية الخاصة بها. وفي سعيها لتحقيق ذلك، قامت الشركة بتصميم نظام JMS، الذي يعتبر إطارا تكنولوجيا عالميا يشمل مجموعة واسعة من الوظائف الحيوية.

وتستطيع الشركة من خلال نظام JMS بناء نظام رقمنة محدثا باستمرار لكل سوق، وكذلك تخصيص موارد النقل والشبكات، بالإضافة إلى تتبع ومراقبة دورة الحياة الكاملة للطرود، وضمان خدمات عملاء عالية الجودة، وتزويد الرعاة الإقليميين وشركاء الشبكة بأدوات موثوقة سهلة الاستخدام لإدارة العمليات التشغيلية المحلية.

ويتميز النظام سالف الذكر، على وجه الخصوص، بالمرونة العالية والقابلية للتكيف، الأمر الذي يسمح للشركة بالتغلغل السريع والانخراط في الأسواق الجديدة، وعادة ما تستغرق عملية إعداد منصة نظام JMS ثلاثة أشهر فقط. حققت شركة J&T Express في شهر مايو من العام 2023 مستوى قياسي من عمليات توصيل الطرود، حيث قامت بتوصيل ما يزيد عن 630000 طرد في البرازيل، الأمر الذي جعل الشركة الأسرع بين الشركات المحلية الرائدة في البرازيل التي تعمل في نفس المجال.

ستواصل الشركة J&T Express العمل لتحسين نظام JMS الخاص بها، ودمج وتحسين نظام إدارة الشبكة، والفرز التلقائي، وإدارة البيانات والمنصات الفنية الأخرى، مما يضمن التحول الرقمي الناجح لكافة العمليات التشغيلية الخاصة بها. كما ستواصل الشركة تعزيز دقة وكفاءة عملياتها اللوجستية، وتحسين جودة خدماتها عن طريق الاستفادة من ابتكاراتها التكنولوجية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

الالتزام بالاستدامة البيئية والرفاهية الاجتماعية

تلتزم شركة J&T Express، في الوقت التي تشهد فيه أعمالها نموًا كبيرًا، بسياستها الخاصة المتعلقة بالحد من التأثيرات البيئية الضارة في كل مرحلة من مراحل الأنشطة التجارية الخاصة بها. ويشمل هذا الالتزام استجابة الشركة للإجراءات المتخذة في مواجهة تغير المناخ، وتبنيها لعدد من برامج الرعاية الاجتماعية، في محاولة منها لرد الجميل للمجتمع وتعزيز الاستدامة.

نشرت شركة J&T Express في عام 2022 أكثر من 150 عربة جرارة تعمل بالغاز الطبيعي المسال في جميع أرجاء جمهورية الصين الشعبية، وقامت بتزويد مركبات النقل الخطى بنظام GPS متقدم مدعوم بتقنية GIS، الأمر الذي يسمح للشركة بمراقبة عمليات النقل الشاذة التي تخرج عن المسار المحدد لها، كما ساهمت الشركة في تحسين تخطيط طرق النقل الخطى وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مما يقلل بشكل فعال من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20% مقارنة بالعربات الجرارة التقليدية التي تعمل بالديزل.

فضلا عن ذلك، اتخذت الشركة العديد من المبادرات الصديقة للبيئة خلال عمليات تسليم الطرود، بما في ذلك الترويج لبطاقات الشحن الإلكتروني، وكذلك استخدامها للأشرطة الرفيعة، وأكياس النقل القابلة لإعادة الاستخدام، وكذلك صناديق الطرود القابلة لإعادة الاستخدام. وقد بدأت الشركة في اعتماد صناديق الطرود القابلة لإعادة الاستخدام بجمهورية الصين الشعبية في شهر أبريل من العام 2021. وقامت الشركة في نهاية شهر مايو الماضي من العام 2023 بطرح أكثر من 20 مليون صندوق من صناديق الطرود القابلة لإعادة التدوير المضمنة مع رقائق RFID لتتبع مسار عملية التسليم وحالتها. فاستخدام الصناديق القابلة لإعادة الاستخدام التي تدعم تقنية RFID سيوفر ما يقرب من 169 جرامًا من انبعاثات الكربون. كما استخدمت J&T Express في شهر يونيو من العام 2023 أكياس النقل القابلة لإعادة الاستخدام أكثر من 733 مليون مرة، الأمر الذي أدى إلى تقليل انبعاثات الكربون بأكثر من 1200000 طن.

تستخدم الشركة نقاط القوة التجارية الخاصة بها للمساهمة في التنمية المجتمعية المحلية للأسواق التي تعمل بها. ففي الصين، قامت شركة J&T Express بإطلاق أكثر من 100 طريق زراعي بمواصفات خاصة لتسهيل عمليات شحن المنتجات الزراعية، وذلك من أجل تعزيز عملية النهوض بالمناطق الريفية. وعلى نفس المنوال، ساهمت الشركة في تسهيل نمو صناعة الحرف اليدوية التقليدية المحلية وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة فيتنام من خلال الشراكات التجارية والتدريب ورعاية المعارض؛ كما تشارك في كثير من الأحيان في جهود الإغاثة من الكوارث أثناء الفيضانات والحرائق والزلازل التي تشهدها دولة الفلبين بين الحين والآخر. علاوة على ذلك، تعاونت الشركة مع المنظمات غير الحكومية المحلية في دولة سنغافورة لتوزيع الإمدادات الحيوية للعمال المهاجرين وأطفالهم أثناء فترة انتشار وباء الكوفيد-19.

تسعى شركة J&T Express، إلى جانب ضمان التسليم الآمن والمناسب لخدماتها، إلى جلب قيم الشركة وإبرازها لموظفيها ومستهلكيها وشركائها ومجتمعاتها المحلية، وذلك عن طريق إنشاء اتصالات آمنة وفعالة ومستدامة.

نبذة عن J&T Express

شركة J&T Express هي مزود عالمي للخدمات اللوجستية، مع شركات رائدة في مجال التوصيل السريع في جنوب شرق آسيا والصين، وهو السوق الأكبر والأسرع نموًا في العالم. تأسست شبكة J&T Express سنة 2015، وتمتد أعمالها إلى 13 دولة، بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام وماليزيا والفلبين وتايلاند وكمبوديا وسنغافورة والصين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والبرازيل ومصر. وإذ تلتزم بمهمتها "الموجهة نحو العملاء والقائمة على الكفاءة"، تلتزم J&T Express بتزويد العملاء بحلول لوجستية متكاملة من خلال بنية أساسية ذكية وشبكة لوجستية رقمية، كجزء من استراتيجيتها العالمية لربط العالم بكفاءة أكبر وتحقيق فوائد لوجستية للجميع.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1721319/JT_Express_Logo.jpg

J&T Express SOURCE