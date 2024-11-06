شركة JD Logistics توسع نطاق خدمات التوصيل السريع الدولي إلى الشرق الأوسط

بكين, 6 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة JD Logistics (المعروفة أيضًا باسم JINGDONG (Logistics، الذراع اللوجستية لعملاق التجارة الإلكترونية JD.com، عن إطلاق خدمة التوصيل السريع من الصين إلى الشرق الأوسط. سيتمكن المستخدمون في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والأردن من استلام الطرود من الصين التي يتم توصيلها عن طريق JD Logistics.

وتغطي خدمة التوصيل السريع الدولية التي تقدمها شركة JD Logistics الآن ما يقرب من 50 دولة ومنطقة، ومن المتوقع أن يصل عددها إلى حوالي 80 منطقة بحلول نهاية العام، لتلبي الاحتياجات المتنوعة لكل من الشركات والمستهلكين.

منذ إطلاق عملياتها الدولية السريعة في أواخر عام 2023، قامت JD Express (المعروفة بِـ"JINGDONG Express") بإطلاق خدمتين رئيسيتين: « International Express » و .« International Standard Express » وفقا لشركة JD Logistics، ارتفع حجم الشحنات الدولية السريعة بنسبة 65٪ في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع شهر شتنبر/أيلول.

تعد شركة JD Logistics رائدة في خدمات سلسلة التوريد المتكاملة وتقود الابتكار في هذا المجال منذ أكثر من عقد من الزمان، ولا سيما مع خدماتها الرائدة في مجال التوصيل في نفس اليوم وفي اليوم التالي في الصين. تشغل شركة JD Logistics أكثر من 1600 مستودع في الصين، بالإضافة إلى ما يقرب من 100 مستودع مرتبط بالبريد المباشر والمستودعات في الخارج في جميع أنحاء الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وفرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا وغيرها.

في وقت مبكر من عام 2020، بدأت شركة JD Logistics العمل في الشرق الأوسط، وتم إطلاق أول مستودع لها في أكبر منطقة تجارة حرة في المنطقة، وهي المنطقة الحرة بجبل علي في دبي ((JAFZA، حيث تقدم خدمات لوجستية تغطي دول مجلس التعاون الخليجي وتصل إلى قارة أفريقيا. كما أعلنت JD.com أيضًا عن شراكة استراتيجية مع الشركة السعودية للكهرباء (SEC) في يونيو/حزيران من هذا العام. يهدف التعاون إلى تحويل إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد من خلال التعاون المتعمق في الخدمات اللوجستية الذكية وحلول سلسلة التوريد الرقمية.