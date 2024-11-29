شركة JD Logistics تُوَسع نطاق خدمات التوصيل السريع الدولي إلى إفريقيا

بكين، 29 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة JD Logistics المعروفة أيضًا باسم JINGDONG Logistics))، الذراع اللوجستي لعملاق التجارة الإلكترونية JD.com، عن إطلاق خدمة التوصيل السريع من الصين إلى أفريقيا. سيتمكن المستخدمون في مصر، وتوغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغانا، والكاميرون، وكينيا، ومالي، والمغرب، ونيجيريا، وتنزانيا، وأوغندا من استقبال الطرود المشحونة من الصين التي يتم توصيلها عبر JD Logistics.

وتُغَطي خدمة التوصيل السريع الدولية التي تقدمها شركة JD Logistics الآن نحو 70 دولة ومنطقة، ومن المتوقع أن يصل عددها إلى حوالي 80 منطقة بحلول نهاية العام، لتلبي الاحتياجات المتنوعة لكل من الشركات والمستهلكين.

منذ إطلاق عملياتها الدولية السريعة في أواخر عام 2023، قامت JD Express (المعروفة بِـ"JINGDONG Express") بإطلاق خدمتين رئيسيتين هما: "التوصيل السريع الدولي" و"التوصيل القياسي الدولي". وفقا لشركة JD Logistics، ارتفع حجم الشحنات الدولية السريعة بنسبة 65٪ في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر.

تُعَد شركة JD Logistics شركة رائدة في خدمات سلسلة التوريد المتكاملة وتقود الابتكار في هذا المجال منذ أكثر من عقد من الزمان، ولا سيما مع خدماتها الرائدة في مجال التوصيل في نفس اليوم وفي اليوم التالي في الصين. تُشَغل شركة JD Logistics أكثر من 1,600 مستودع في الصين، بالإضافة إلى حوالي 100 مُستودَع جمركي، ومستودعات بريد مباشر، ومستودعات دولية في الولايات المتحدة، وألمانيا، وهولندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وغيرها.

في أكتوبر، أعلنت JD Logistics عن خطط لمُضاعفَة سعة مستودعاتها الدولية بحلول عام 2025 كجزء من استراتيجيتها العالمية المُتكامِلة لسلاسل التوريد. يعكس هذا التوسُّع التزام JD Logistics بتلبية الطلب المُتزايد على حلول اللوجستيات العابرة للحدود.

مع تركيزها المستمر على الاعتمادية والكفاءة والابتكار، تظل JD Express الدولية شريكًا موثوقًا في الشحن العالمي، حيث تُقدم حلول لوجستية سَلسة وموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

للتواصُل: Yuchuan Wang، بريد إلكتروني [email protected]