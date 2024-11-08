شركة Jereh تقدم معرضًا رقميًا في معرض ADIPEC 2024 مسلّطةً الضوء على حلول الطاقة الذكية والمستدامة

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 نوفمبر 2024 / PRNewswire / -- في عام مليء بالتوسع والإنجازات التكنولوجية، تقدّم Jereh عرضًا ديناميكيًا في معرض ADIPEC 2024. وفي سعيها لتخطي حدود الهندسة والمعدات المتطورة، تسلط Jereh الضوء على الابتكارات في مجال تطوير النفط والغاز بأعلى مستوى من الكفاءة، وهندسة الأسطح، وتقنيات حقول النفط الرقمية، والإدارة البيئية لحقول النفط، مما يلبي تطلعات الصناعة نحو حلول أكثر استدامة وذكاءً.

Jereh at ADIPEC 2024 BOOTH 10410 Jereh at ADIPEC 2024

وقد جذب جناح Jereh عددًا كبيرًا من الزوار المتحمسين لاكتشاف حلولها المتقدمة في الابتكارات الرقمية. وشهد المعرض زيارة سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات. ويصادف هذا العام أيضًا الذكرى الأربعين للعلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات العربية المتحدة، حيث استضاف جناح Jereh سعادة السفير الصيني لدى الإمارات، Zhang Yiming.

وفي ظل التركيز المتزايد على الذكاء الاصطناعي على مستوى الصناعات والحكومات، يتضح دوره المحوري في التصدي للتحديات الكبرى ورسم ملامح مستقبل الطاقة. وفي هذا الإطار، أطلق معرض ADIPEC 2024 ساحة متخصصة في الذكاء الاصطناعي للطاقة، تهدف إلى استكشاف الطرق التي يمكن من خلالها للذكاء الاصطناعي دفع عجلة الابتكار وتحسين الكفاءة في قطاع الطاقة.

وفي خطوة مواكبة للاتجاهات العالمية، يجذب التزام Jereh بالتحول الرقمي اهتمام زوار ADIPEC هذا العام. يشتمل حل Jereh للتكسير الكهربائي المعتمد على الغاز على مولد توربيني بقدرة 35 ميجاوات، ومقطورات تكسير كهربائية، ونظام مشعب ذكي، ومركز قيادة ذكي لدعم الموقع بشكل شامل. تقدم هذه الحلول، بدءًا من التحكم عن بُعد في المعدات ووصولًا إلى الصيانة التنبؤية، نموذجًا لاتخاذ القرارات يضمن استجابة سريعة واحترافية لأي خلل. يتيح هذا الموقع الذكي، الكهربائي بالكامل، التحكم في جميع العمليات بنقرة زر واحدة من مركز القيادة، مما يساهم في تقليل عدد المشغلين من ثمانية إلى ثلاثة فقط.

ولتعزيز مكانتها الرقمية، تقدم Jereh أيضًا حلًا رقميًا متكاملًا للهندسة الذكية لحقول النفط والغاز. في اليوم الثاني من معرض ADIPEC، وقّعت Jereh مع ADNOC Onshore عقد الهندسة والمشتريات والبناء EPC بقيمة 920 مليون دولار لتنفيذ برنامج تحويلي لرقمنة الآبار باستخدام الذكاء الاصطناعي. وبموجب هذا العقد، ستقوم Jereh بتركيب أجهزة الاستشعار عن بعد المتقدمة والمعدات التشغيلية في أكثر من 2000 بئر في مختلف المجالات. سيتيح المشروع نقل البيانات في الوقت الفعلي ومراقبتها وتحليلها عبر مواقع الآبار، مما يدعم تحول ADNOC من أساليب التفتيش التقليدية إلى نموذج إدارة متطور يعمل بشكل رقمي بالكامل وشبه مستقل.

ومن خلال ابتكاراتها الرقمية وشراكاتها الاستراتيجية، تُظهر Jereh التزامها بريادة صناعة الطاقة. وكما يسلط معرض ADIPEC 2024 الضوء على الابتكار، فإن Jereh لا تقتصر على تلبية احتياجات الطاقة الحالية من خلال حلول مستدامة فحسب، بل تعمل أيضًا بنشاط على تشكيل مستقبل طاقة أكثر مرونة وقائم على البيانات ويتميز بالكفاءة.

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