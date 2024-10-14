شركة Jetapult المدعومة من Accel تستحوذ على حصة كبيرة في استديوهات UMX السعودية مقابل 4.5 مليون دولار في صفقة نقدية بالكامل

يمثل استثمارا كبيرا من قبل مستثمر استراتيجي عالمي في أحد استوديوهات تطوير الألعاب الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- استحوذت شركة Jetapult المدعومة من Accel، وهي شركة استثمار استراتيجي عالمي في مجال الألعاب، استثمارها في UMX Studio، وهو أحد أوائل استوديوهات تطوير الألعاب المحلية في المملكة العربية السعودية. استثمرت الشركة 4.5 مليون دولار في صفقة نقدية بالكامل.

بالإضافة إلى رأس المال، ستحصل UMX Studio على مساعدة لدعم توسيع محفظتها الحالية، وتوسيع نطاق جمهورها عبر الأسواق العالمية، وبناء الألعاب في أنواع جديدة.

Left to Right - Sharan Tulsiani (Co-Founder & CEO, Jetapult), Ali Aharbi (Founder & CEO, UMX Studio) and Yash Baid (Co-Founder & COO, Jetapult)

تأسست شركة UMX Studio على يد السيد علي الحربي في عام 2014، وهي شركة تطوير ألعاب الهاتف المحمول عالية الجودة تتميز برسوماتها المذهلة وطريقة لعبها الجذابة وملاءمتها لجميع الأعمار. وقد حققت ألعاب الشركة أكثر من 70 مليون عملية تنزيل حتى الآن، مما يدل على كفاءتها في تطوير محتوى عربي عالي الصدى يعكس ثقافتها وقيمها.

هذا هو أول استثمار لشركة Jetapult في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التخطيك لمزيد من الاستثمارات في أسواق مثل جنوب شرق آسيا وأوروبا.

في حديثه عن هذه المناسبة، قال شاران تولسياني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Jetapult: "إن استثمار Jetapult في UMX يتجاوز مجرد توفير رأس المال، فنحن نضيف إلى هذه الشراكة ثروة من الخبرة في مجال الألعاب والتكنولوجيا المتطورة.

بمشاركة رؤية موحدة مع علي الحربي، لن يساهم هذا التعاون في إطلاق إمكانات UMX العالمية فحسب، بل سيساهم أيضًا في نمو المواهب المحلية وتعزيز تجارب الألعاب عبر النظام البيئي النشط للتنمية في السعودية بشكل خاص و الشرق الأوسط"

يأتي هذا الاستثمار في سياق النمو الهائل لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي ظل سعي الاستراتيجية الوطنية السعودية لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية وضمن رؤية ٢٠٣٠ إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً للألعاب الإلكترونية بحلول عام 2030. في عام 2023، بلغت عائدات الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 7.2 مليار دولار، حيث برزت المملكة العربية السعودية كلاعب نمو رئيسي وهي موطن لـ 23.5 مليون من هواة الألعاب.*

وفي تصريح له قال السيد علي الحربي مؤسس UMX:"هذا الاستثمار الكبير من Jetapult لا يمثل فقط إنجازاً هاماً لاستديو UMX بل ايضاً بداية استثمارية جديدة لصناعة الألعاب في المملكة العربية السعودية، ونحن متحمسون للتعاون مع شركة رائدة عالمياً في مجال استثمارات الألعاب، سيسرع هذا التعاون من توسعنا ويزودنا بالأدوات والخبرات المتقدمة. بالتعاون مع Jetapult نحن ملتزمون بوضع معايير جديدة وتأسيس قاعدة قوية لتطوير وتوسيع المواهب السعودية في مجال الألعاب."

شركة Jetapult، التي شارك في تأسيسها كل من شاران تولسياني وياش بايد، مدعومة من قبل Accel Partners وFireside وJetSynthesys وغيرها. تهدف الشركة إلى دعم استوديوهات الألعاب بمنهجية علمية للنمو المستدام في أسواق مثل جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، من خلال التزام بقيمة 100 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. تستخدم Jetapult نموذج "الاستثمار والتشغيل" (I&O) الرائد، والذي يجمع بين رأس المال الاستراتيجي والدعم التشغيلي العملي.

لقد أظهرت UMX نموًا ثابتًا على أساس سنوي في الربحية، مدفوعًا بمحفظة من الألعاب التي تتصدر باستمرار في قوائم Apple وGoogle في المنطقة.

تلتزم شركة Jetapult برؤية UMX المتمثلة في تعزيز سوق المملكة العربية السعودية لتصبح مركزًا لتطوير الألعاب من خلال تسخير خبرة Jetapult الاستراتيجية والمواهب المحلية لِـ UMX والفوارق الثقافية.

صرح السيد باراث شانكار سوبرامانيان، شريك في شركة Accel، قائلاً: "يمثل استثمار شركة Jetapult في UMX Studio علامة فارقة في توسيع حضورها في الأسواق الناشئة مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تكتسب الألعاب وتطوير الألعاب زخماً سريعاً. إن نموذج "الاستثمار والتشغيل" الفريد من نوعه الذي تقدمه شركة Jetapult، والذي كان جوهر أطروحتنا الاستثمارية، لديه القدرة على تحويل النظام البيئي العالمي للألعاب، مما يتيح النمو لاستوديوهات الألعاب واستكشاف أنواع جديدة من الألعاب."

*وفقا بِـ PWC في 2024

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