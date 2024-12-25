شركة JETOUR تعزز خدمات ما بعد البيع في الشرق الأوسط بمستودع جديد وكبير لقطع الغيار

إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة, 25 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- في 19 ديسمبر 2024، افتتحت JETOUR رسميًا مستودعًا جديدًا لقطع الغيار بمساحة 12,000 متر مربع في إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز خدمات ما بعد البيع للمستخدمين في الشرق الأوسط. يمثل هذا خطوة هامة في توسيع خدمات ما بعد البيع العالمية لشركة JETOUR، ما يعكس خططها الطموحة على المستوى العالمي والتزامها تجاه المستخدمين حول العالم.

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بينما تسارع الشركة في تنفيذ استراتيجيتها للتوسع العالمي، واصلت JETOUR تعزيز قدراتها في خدمات ما بعد البيع على المستوى العالمي. في الشرق الأوسط، ومن خلال إنشاء مكاتب ومعارض وشبكات وكلاء، قدمت JETOUR ضمانًا طويل الأمد يصل إلى 5 سنوات أو 150,000 كيلومتر، كما طورت فنيين محترفين للاستجابة السريعة لمتطلبات المستخدمين. سيسهم افتتاح مستودع قطع الغيار الجديد في تعزيز خدمات ما بعد البيع لشركة JETOUR في الشرق الأوسط وما دونه.

من المعروف أن مستودع قطع الغيار الجديد لشركة JETOUR يتمتع بموقع استراتيجي، بالقرب من مراكز النقل الرئيسية في الشرق الأوسط، وهي ميناء جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، ما يضمن أن تلبي قطع الغيار طلبات السوق على الفور، وتوفر دعمًا قويًا لقطع الغيار لدول الخليج، وكذلك المنطقة الأفريقية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، قامت JETOUR بإقامة تعاون وثيق مع العديد من شركات الشحن الدولية ووسطاء الشحن، ما ساهم في بناء شبكة لوجستية فعّالة لتسليم قطع الغيار بشكل اقتصادي وسريع، متخطيةً الحواجز الجغرافية لخدمة العملاء عالميًا. علاوة على ذلك، يتم تصنيف وتخزين قطع الغيار داخل المستودع بدقة، مع وجود مخزون يتجاوز 20,000 قطعة مختلفة، ما يضمن إدارة الإمدادات بشكل فعال والاستجابة الفورية لاحتياجات الصيانة للمستخدمين.

أظهرت JETOUR أداءً قويًا بشكل عام في الشرق الأوسط. لقد تصدرت الشركة السوق في الإمارات العربية المتحدة بين العلامات التجارية الصينية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وحققت ترتيبًا مرتفعًا في الكويت وقطر. أصبحت سيارتي T2 وDASHING من JETOUR شائعتين، حيث فازتا بالعديد من الجوائز، ما يعكس قوة منتجات JETOUR واعتراف وسائل الإعلام والعملاء بها.

لقد أوجدت JETOUR سرعة مذهلة تُعرف بـ 'JETOUR Speed' بفضل زخمها السريع في التطور على مستوى العالم. من يناير إلى نوفمبر 2024، باعت شركة JETOUR قرابة 502,367 وحدة، بزيادة قدرها 83.9% على أساس سنوي، محققةً مبيعات عالمية بلغت 1.46 مليون وحدة في 75 شهرًا. في الوقت الحالي، تمتلك JETOUR أكثر من 2,000 شبكة مبيعات وخدمات في 65 دولة، وتوفر خدمات ملائمة.

في المستقبل، ستكون استراتيجية JETOUR للانتشار حول العالم أكثر طموحًا. بحلول عام 2030، تهدف JETOUR إلى إنشاء 19 مصنعًا على مستوى العالم، واستهداف 80 سوقًا بمبيعات سنوية في الخارج تبلغ 1.1 مليون وحدة، وتعزيز القدرات التشغيلية العالمية وإدارة سلسلة القيمة المحلية. وسيؤدي تنفيذ هذا الهدف إلى تعزيز قدرة JETOUR التنافسية وإثبات التزامها بمنتجات سفر عالية الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم.