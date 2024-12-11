شركة J.F. Lehman & Company تجمع 2.2 مليار دولار لصندوقها السادس المكتتب فيه بشكل زائد Fund VI

نيويورك، 11 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- شركة J.F.Lehman & Company ("JFLCO")، وهي شركة رائدة في الأسهُم الخاصة في السوق المتوسطة تُركز حصريًّا على قطاعات الطيران، والدفاع، والبحرية، والحكومة والبيئة، أعلنت اليوم عن الإغلاق الناجح لصندوقها الرئيسي الجديد، JFL Equity Investors VI ذي الشراكة المحدودة، وأدوات الاستثمار المرتبطة به ("Fund VI"). بلغت قيمة العرض 2.23 مليار دولار؛ مما يجعله الأكبر في تاريخ الشركة الذي يمتد إلى 33 عامًا، وقد تجاوز الاكتتاب بشكل كبير هدفه البالغ 1.6 مليار دولار.

سيُمَكن الصندوق السادس Fund VI شركة JFLCO من مُواصلَة تنفيذ إستراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأمد، والاستفادة مما يزيد عن ثلاثة عقود من المعرفة المُتخصصة في الصناعة والقدرات التشغيلية المُثبَتة لمُساعدة الشركات على تحقيق إمكاناتها الكاملة. يزيد الصندوق الجديد من إجمالي الأصول المُدارَة للشركة إلى 7 مليارات دولار اعتبارًا من 30 نوفمبر 2024.

قال Louis N. Mintz، أحد الشركاء "تَعكس النتيجة الناجحة للغاية لهذا الجهد التسويقي قدرتنا المُثبَتة على العثور على شركات ذات قيمة جوهرية، وتحقيق تحسينات ملموسة عبر محفظتنا، والثقة الكبيرة التي يضعها شركاؤنا في فريقنا"، وأضاف: "نحن عازمون على مُواصلَة تحقيق عوائد جذابة مُعدَّلة حسب المخاطر بينما نستمر في نشر وإدارة صندوق Fund VI".

وأضافت Karina Perelmuter، المديرة الإدارية في علاقات المستثمرين والتسويق: "نحن ممتنون للدعم من شركائنا طويلي الأمد، الذين أيدوا جهودنا في وقت مُبكر من العملية بقناعة مُتزايدة"، "ونحن مُمتنون بنفس القَدر للثقة والاطمئنان اللذَين وضعهما شركاؤنا الجدد في فريقنا وإستراتيجيتنا التي تُرَكز على القطاعات".

عملت شركة UBS Securities المحدودة كوكيل توزيع لصندوق Fund VI، بينما كانت شركة Davis Polk & Wardwell المحدودة تُمثل المستشار القانوني.

نبذة عن J.F. Lehman & Company المحدودة

تأسست في عام 1992، وتعمل J.F. Lehman & Company، على التركيز بشكل حصري على الاستثمار في صناعات الطيران، والدفاع، والبحرية، والحكومة، والبيئة، وتمتلك الشركة مكاتب في نيويورك والعاصمة واشنطن.

http://www.jflpartners.com