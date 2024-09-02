شركة JIDU Auto تُقدم برنامجها الجديد V2.0: القيادة الذكية المعتمدة على الرؤية النقية الحصرية والعالمية في الصين

تشنغدو، الصين, 2 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- كَشفت شركة JIDU Auto في الثامن والعشرين من أغسطس، عن برنامجها الجديد V2.0 في مؤتمر أُقيم حول القيادة بالذكاء الاصطناعي AI تحت شعار "التطور: الذكاء الاصطناعي AI يعيد تشكيل القيادة الذكية"، وذلك في مدينة تشنغدو الصينية. سيظهر البرنامج الذي تم إطلاقه حديثاً لأول مرة على طراز JIDU 07. وبفضل قدرات القيادة الذاتية من المستوى الرابع من Baidu Apollo وإطار السلامة، حققت شركة JIDU Auto إنجازًا بارزًا بتوفير تقنية الرؤية النقية للقيادة الذكية المتطورة، وهي التقنية الوحيدة من نوعها في الصين وواحدة من بين اثنتين فقط على مستوى العالم، مما يعزز مكانة الشركة الرائدة في هذا القطاع.

يُعد برنامج V2.0 التحديث الأكثر أهمية لجميع طرازات شركة JIDU Auto، حيث يشمل أكثر من اثنتي عشرة وحدة رئيسية تضيف ما يصل إلى 947 ميزة جديدة، بما في ذلك القيادة الذكية على نماذج متكاملة واسعة النطاق، وقمرة القيادة الذكية، والاتصال الذكي للسيارات. وفي أعقاب الترقية من نظام القيادة الذكي PPA إلى نظام ASD (القيادة الذاتية من Apollo)، قامت شركة JIDU Auto بخَطو خُطوة كبيرة نحو عصر النماذج واسعة النطاق المعتمدة على الرؤية الخالصة في تقنية الرؤية النقية للقيادة الذكية المتطورة، مما يضع الشركة في مكانة رائدة كأول علامة تجارية عالمية للسيارات الكهربائية EV الذكية التي تتبنى نموذج القيادة الذاتية واسع النطاق ADFM من المستوى الرابع الخاص بشركة Baidu Apollo.

وفي هذا الصدد، صرح Joe Xia، الرئيس التنفيذي CEO لشركة JIDU Auto، قائلًا: "يُعد دمج تقنية نموذج القيادة الذاتية من المستوى الرابع في السيارات الاستهلاكية للمرة الأولى إنجازًا كبيرًا. وبفضل التكامل العميق بين ADFM من Baidu وJIDU Auto، أصبح نموذج القيادة الذاتية واسع النطاق هذا الأول في العالم الذي يدعم تطبيقات القيادة الذاتية الكاملة دون تدخل بشري". وأضاف قائلاً: "لقد ساهمت أكثر من 10 سنوات من البحث والتطوير R&D المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي AI والقيادة الذاتية من Baidu، بالإضافة إلى استثمارات تجاوزت 150 مليار يوان، في الحفاظ على مكانة شركة JIDU Auto كشركة رائدة في هذا المجال".

الترقية الكاملة لنظام ASD من شركة JIDU Auto: قفزة عملاقة في تكنولوجيا الرؤية النقية المتكاملة

من المتوقع أن يكون عام 2024 عامًا محوريًا لتكنولوجيا القيادة الذكية، حيث ستصبح هذه التقنية عاملاً حاسمًا بشكل متزايد للمستهلكين عند اختيار السيارات. وتستند النماذج المتكاملة واسعة النطاق إلى طريقتين مختلفتين لمعالجة ونقل البيانات: طريقة المرحلة الواحدة وطريقة المرحلتين. تُعطي طريقة المرحلة الواحدة التي تعتمدها شركة Tesla الأولوية لنقل البيانات دون فقدان، إلي جانب معالجة المعلومات بشكل مباشر. إلا أن هذه الطريقة تواجه تحديات عديدة على غرار المخرجات غير المتوقعة، وارتفاع تكاليف عمليات التصحيح، وصعوبة ضمان مستوى أداء ثابت كحد أدنى. بينما تُبسط طريقة المرحلتين عملية تصميم وتنفيذ النظام عن طريق معالجة البيانات على مراحل متسلسلة، وفصل الإدراك عن اتخاذ القرارات. فيقوم كل مكون بوظيفة محددة، مما يجعل الاختبار والصيانة أكثر بساطة. كما أن معالجة البيانات على مراحل يتيح تحسين كل مرحلة على حِدة، مما يسهم في استقرار النظام بشكل عام.

مراعاةً لعوامل السلامة وتجربة المستخدم وغيرها من العوامل الأخرى، اختارت شركة JIDU Auto اتباع طريقة المرحلتين المتكاملة. ورغم أن كلا من نظام ASD الخاص بشركة JIDU Auto ونظام FSD الخاص بشركة Tesla هما أنظمة مساعدة ذكية للقيادة تعتمد على تقنية الرؤية النقية، إلا أن نظام ASD تم تطويره في الصين ويمتلك فهماً أعمق لحالة الطرق في البلاد، مما يجعله نظام مساعدة ذكي أكثر ملاءمة للبيئة المرورية في الصين.

ومن جانبه، قال Wang Liang، رئيس اللجنة التقنية لمجموعة القيادة الذكية في Baidu: "ستتخذ الشركات قرار الاختيار بين نماذج المرحلة الواحدة ونماذج المرحلتين بناءً على احتياجاتها الخاصة، مع إدراك الفوائد الملموسة التي تقدمها النماذج المتكاملة. بالنسبة لنا، فإن إمكانيات تقنية القيادة الذكية مليئة بالمفاجآت". وأكمل: "من الناحية النظرية، يُعد استخدام نموذج المرحلة الواحدة لمعالجة التحديات ذات الحد الأدنى أكثر صعوبة، حيث يتطلب منا جمع كميات هائلة من البيانات مع نمو سريع على نحو متسارع مقارنة بالنموذج ذو المرحلتين، بالإضافة إلى إدارة نموذج واسع النطاق والتعامل مع كمية كبيرة من البيانات".

مع إطلاق الإصدار الجديد من برنامج V2.0، حقق نظام ASD الخاص بشركة JIDU Auto طفرة كبيرة من خلال الجمع بين تقنية الرؤية النقية والنموذج المتكامل واسع النطاق، مما يضعه في طليعة الصناعة متفوقًا بجيل كامل على نظائره. ومن خلال الاستفادة من نموذج القيادة الذاتية من المستوى الرابع Apollo ADFM، يحقق ASD توازنًا بين السلامة والتعميم، مما يوفر المزيد من السلامة للسائقين البشريين ويشمل مجموعة كاملة من السيناريوهات الحضرية عالية السرعة والمعقدة.

تُعد Baidu شركة عالمية رائدة في نماذج الذكاء الاصطناعي AI واسعة النطاق وتكنولوجيا القيادة الذاتية، حيث تمتلك أكثر من عقد من الخبرة في هذا المجال. وتُعتبر قدراتها التقنية من بين الأفضل على مستوى العالم. وقد تجاوزت مسافة القيادة الذاتية لنظام Apollo من المستوى الرابع أكثر من 100 مليون كيلومتر، كما تم إنشاء مجموعة تدريب عالية الأداء بقدرة حوسبة تتجاوز 5.5 إكسا فلوبس EFLOPS. وفقاً لما قاله Joe Xia، ستستفيد شركة JIDU Auto من مجموعة حوسبة عالية الأداء تتجاوز 5.5 إكسا فلوبس EFLOPS لتمكين التدريب الفعال على النماذج وتسريع التحديثات. وفي الوقت نفسه، ستتبنى JIDU Auto نهج "التطور الشهري" لتقديم تجارب قيادة ذكية متقدمة، وأكثر أماناً، مع مرور الوقت.

هذا وتتفوق تقنية الرؤية النقية المتقدمة للقيادة الذكية من شركة JIDU Auto على تقنية LiDAR التقليدية السائدة من حيث قدرات الإدراك. فهي تحقق دقة ثلاثية الأبعاد 3D على مستوى السنتيمتر، وتوفر نطاق إدراك يصل إلى 250 مترًا. ومن المذهل أنها تستطيع حتى التعرف على زجاجة مياه معدنية على بُعد 200 متر، مع الحفاظ على الدقة في تحديد سرعة العوائق المتحركة في حدود 0.1 متر في الثانية. ويقدم نظام ASD من شركة JIDU Auto 106 ميزة وترقية جديدة، تشمل المساعدة في القيادة، ومواقف السيارات الذكية، والحفاظ المتقدم على المسار، والسلامة الفعالة، مما يعزز من قدرات القيادة، والسلامة، وركن السيارات بشكل كبير.

قمرة القيادة الذكية المعتمدة على النماذج واسعة النطاق تتطور من جديد: أول نظام في الصناعة للتعرف على حركة الشفاه

خلال المؤتمر الصحفي، كشفت شركة JIDU Auto أيضًا عن أول قمرة قيادة في الصناعة تعتمد على نموذج واسع النطاق للذكاء الاصطناعي AI. وقد تم بناء هذه القمرة على بنية جديدة كليًا للذكاء الاصطناعي AI الأصلي، مما يعيد تعريف الوظائف الأساسية من خلال دمج نظام مبتكر لعامل الذكاء الاصطناعي AI في السحابة النهائية. لقد أصبح الإدراك والفهم والتنفيذ مدفوعين بالنماذج الذكية المبتكرة، مما يتيح استجابات محلية سريعة والاستفادة من القدرات السحابية القوية في الفهم واتخاذ القرارات.

في وقت مبكر من أكتوبر 2023، أحدثت شركة SIMO نقلة نوعية في عالم التفاعل بين الإنسان والآلة عندما قامت بدمج المساعد الصوتي ERNIE Bot من Baidu، ليصبح أول مساعد صوتي في العالم مدعوم بنموذج واسع النطاق للذكاء الاصطناعي AI. هذا الأمر أتاح التحكم في جميع وظائف السيارة تقريبًا، مما وفر تفاعلًا أكثر طبيعية وشبيهًا بالإنسان. كما أصبح الإصدار الجديد والمحسّن SIMO 2.0 أكثر ذكاءً وأكثر شبهاً بالبشر، حيث أحدث ثورة في التفاعل التقليدي القائم على الأوامر للمساعدات الصوتية. ويقدم SIMO 2.0 ميزات مبتكرة مثل الاستكشاف، وتقليد الأدوار، وأوضاع المشهد. كما يمكنه أن يتقمص دور معلم الأسرة، أو خبير السيارات، أو دليل السفر، ويدعم أكثر من 10,000 إعداد مخصص للمستخدم. وبفضل دمجه مع نموذج واسع النطاق متعدد الوسائط، حقق SIMO 2.0 أول خاصية للتعرف على حركة الشفاه في الصناعة. فتصل دقة التعرف على الكلام في البيئات الصاخبة إلى 90% من خلال التعرف على مسار حركة شفاه المستخدم. بالإضافة إلى ميزات مثل التعرف المتزامن على الأوامر المتعددة، والدردشات الجماعية في مناطق مختلفة داخل السيارة، والأوامر الصوتية داخل وخارج السيارة، يقدم SIMO 2.0 تجربة قمرة قيادة ذكية غامرة ومستقبلية بحق.

دائمًا ما تظل شركة JIDU Auto، كونها العلامة التجارية الرائدة في مجال الروبوتات الذكية للسيارات الفاخرة، في طليعة تطورات الذكاء الاصطناعي AI، وتضع معايير جديدة لمستقبل التنقل المعتمد على الذكاء الاصطناعي AI.

نبذة عن شركة JIDU Auto

تعتبر شركة JIDU شراكة استراتيجية بين عملاقي الصناعة، Geely و Baidu. نقف في طليعة ثورة التنقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI، حيث نصمم سيارات روبوتية ذكية فاخرة تدمج بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي AI لشركة Baidu، وتقنيات القيادة الذاتية من المستوى الرابع من شركة Apollo، إلي جانب منصة SEA الاستراتيجية الخاصة بشركة Geely.

ومن خلال التزامنا بالابتكار، تتميز السيارات الروبوتية من JIDU بتقنيات القيادة الذاتية المتطورة، وقمرة القيادة الذكية، والخدمات الرقمية المصممة لإعادة تعريف مستقبل التنقل.

تكمن مهمتنا في إنشاء سيارات روبوتية ثورية، تقدم تجربة تنقل أكثر أمانًا وكفاءة، مما يمنح الناس المزيد من الوقت والمساحة للوصول إلى أبعد مدى.

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