شركة JSAUX تظهر لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2025، وتعرض شاشة FlipGo المحمولة المبتكرة

مدينة هونغ كونغ، 5 يناير 2025 /PRNewswire/ -- ستشارك العلامة التجارية التقنية JSAUX لأول مرة في معرض CES بمدينة لاس فيغاس في الفترة من 7 إلى 10 يناير 2025، في القاعة الجنوبية 1 بمركز مؤتمرات لاس فيغاس (LVCC)، الجناح رقم 32344. يمكن للزوار استكشاف أحدث ابتكارات JSAUX، بما في ذلك شاشة FlipGo Horizon المحمولة والإكسسوارات المتطورة لجهاز iPhone.

رحلة JSAUX نحو النجاح

منذ تأسيسها في عام 2016، نمت JSAUX لتصبح رائدة عالمية في ملحقات الألعاب، حيث تخدم 20 مليون عميل في أكثر من 100 دولة. وبنت نجاحها على:

النظام البيئي الشامل: تقدم JSAUX تشكيلة واسعة من ملحقات الألعاب للأجهزة مثل Steam Deck و ROG Ally و Legion Go ، لملء ثغرات السوق بحلول مثل محطات الإرساء ( docking stations ) والحافظات، وكابلات الطاقة.

الجودة المثبتة: مع معدل إرجاع للمنتجات أقل من 4%، تحظى منتجات JSAUX بثقة عالية بفضل متانتها وموثوقيتها.

التفوق في التجارة الإلكترونية: يوفر الحضور القوي عبر الإنترنت والمجتمعات النشطة على منصات مثل Discord و Reddit لـ JSAUX إمكانية تلقي التعليقات الفورية وتعزيز ولاء العملاء بشكل كبير.

الابتكار والاعتراف: تمتلك JSAUX ما يساوي 143 براءة اختراع وحصلت على جوائز مرموقة مثل iF Design Award و Red Dot Design Award ، ما يعكس التميز في تقديم منتجات مبتكرة، بما في ذلك شاشة FlipGo التي جمعت أكثر من مليون دولار عبر منصة Kickstarter .

المنتجات المميزة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES

شاشات FlipGo Horizon: شاشة محمولة من الجيل التالي مع شاشتين 15.6 بوصة لتعزيز الإنتاجية. الشاشات قابلة للتثبيت مغناطيسيًا، وقابلة للتدوير للاستخدام أفقيًا أو عموديًا، وقابلة للطي لسهولة الحمل.

حافظة BANG!CASE: صُممت هذه الحافظة خصيصًا لهواتف iPhone 14-16 Pro، وتتميز بزر BANG!Button، وهو زر يعمل بتقنية البلوتوث يتيح الوصول الفوري إلى التطبيقات. يدمج تصميمها الشفاف المستقبلي والزينة البرتقالية بين الموضة والعملية.

حافظة GAMEBABY: حافظة iPhone بلمسة من الماضي تحول الجهاز إلى وحدة تحكم محمولة على طراز التسعينات. يعمل الجزء السفلي القابل للانزلاق كجهاز تحكم d-pad للألعاب، حيث يتم إعادة توصيله بسلاسة لحماية الهاتف.

الابتكارات المستقبلية

تقوم JSAUX أيضًا بتطوير الملحقات للجيل القادم من Nintendo Switch، بناءً على نجاحها مع ملحقات Steam Deck وROG Ally. يبقى الهدف واضحًا: تزويد اللاعبين بتجربة سلسة ومتوافقة بالكامل.

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صورة- https://mma.prnewswire.com/media/2588583/JSAUX_X_CES2025_B2B.jpg