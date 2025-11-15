شركة Karpowership، من خلال شركتها التابعة Sea World Energy Holdings Limited، تُؤمِّن تسهيلات تمويل محفظة مشتركة بقيمة 400 مليون دولار بقيادة بنك موريشيوس التجاري

إسطنبول, 15 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- نجحت شركة Karpowership في تأمين تسهيلات تمويلية مشتركة بقيمة 400 مليون دولار لصالح شركتها التابعة Sea World Energy Holdings Limited ("Sea World")، حيث تولّى بنك موريشيوس التجاري المحدود (MCB) دور المنسق الرئيسي المفوض الوحيد والبنك الوكيل. وتمثل هذه الصفقة إنجازاً كبيراً في استراتيجيتها المالية وتؤكد قدرة الشركة على جذب حلول تمويلية مبتكرة وواسعة النطاق تتماشى مع نموذج أعمالها وأهداف نموها.

تمثل هذه التسهيلات أول عملية تمويل محفظة تحصل عليها Karpowership ، وهو هيكل تمويلي مصمم خصيصاً ليعكس نموذج الأعمال الديناميكي للشركة وبصمتها التشغيلية العالمية. وقد لقيت التسهيلات التمويلية المشتركة قبولاً قوياً في السوق، حيث فاق حجم الطلب عليها المبلغ المستهدف، مع مشاركة واسعة من المقرضين الإقليميين والدوليين. وتؤكد هذه الصفقة ثقة المجتمع المالي في السجل التشغيلي طويل الأمد لشركة Karpowership .

وقال طغرل أوز، المدير التنفيذي للشؤون المالية في :Karpowership «يمثل الإغلاق الناجح لهذه التسهيلات التمويلية المشتركة بقيمة 400 مليون دولار إنجازاً مهماً في استراتيجيتنا لرأس المال، ويعكس الثقة التي تضعها المؤسسات المالية الإقليمية والدولية الرائدة في تميزنا التشغيلي وسجلّنا في الوفاء بالتزاماتنا. كما يعكس عملياتنا طويلة الأمد القائمة على الثقة في أفريقيا». وأضاف أوز: «يعزّز هذا التمويل الأول للمحفظة كفاءة ميزانيتنا العمومية ويوفّر المرونة اللازمة لدعم نمونا المستمر في مختلف أنحاء أفريقيا. ونحن نثمّن العلاقة طويلة الأمد مع المقرضين الذين التزموا بهذه الصفقة، ونقدّر مشاركتهم في هذا الهيكل المصمم خصيصاً، المتوافق مع أهدافنا الاستراتيجية».

تمثل Karpowership ما نسبته % 1 من إجمالي القدرة المركبة العالمية لمشاريع تحويل الغاز إلى كهرباء، وتمتلك بصمةً عالمية تمتد عبر 20 دولة في 4 قارات، بما في ذلك أفريقيا، حيث تعمل حالياً في 8 دول.

وقال ماتيو ديلتيل، رئيس قسم التمويل الهيكلي العالمي في بنك موريشيوس التجاري: «تُعد هذه الصفقة المصممة خصيصاً شهادةً على قدرات بنك موريشيوس التجاري في فهم ودعم استراتيجيات عملائه من خلال تقديم حل تمويلي متكامل ومبتكر لمجموعة Karpowership ، مع ضمان استمرار وصولها إلى المستثمرين».

نبذة عن Karpowership

شركة Karpowership هي شركة طاقة عالمية متخصصة في حلول الطاقة السريعة والمتكاملة. وبصفتها البانية والمالكة والمشغلة لأكبر أسطول من سفن الطاقة العائمة في العالم، يمكن لسفن Karpowership توفير حلول طاقة متكاملة جاهزة للتشغيل في أي مكان تُطلب فيه، من خلال الاتصال بالشبكة الكهربائية وتوليد الكهرباء في أقل من 30 يوماً. بالإضافة إلى سفن الطاقة العائمة المميزة، تقدّم Karpowership حلول الغاز الطبيعي المسال العائمة (LNG) ، لدعم مستقبل طاقة أنظف وأكثر مرونة. مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة، تظل Karpowership ملتزمة بتوفير طاقة مستدامة وموثوقة، وتمكين الدول والمجتمعات.

