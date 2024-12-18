شركة KASPRO SPV المحدودة، إحدى الشركات التابعة لـ Kristal.AI، تفتح آفاقًا جديدة في إصدار الأوراق المالية المُهيكلة في سوق أبو ظبي العالمي

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- قامت شركة KASPRO SPV المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Kristal.AI، وشركة ذات أغراض خاصة مقرها سوق أبو ظبي العالمي ADGM))، بإطلاق برنامجها الافتتاحي للأوراق المالية المُهَيكَلة بنجاح، مما يُمَثل علامة بارزة في المشهد المالي في المنطقة.

وفي خطوة تضع سوق أبو ظبي العالمي كبديل تنافُسي للمراكز المالية القائمة مثل لوكسمبورغ، وأيرلندا، أصدرت Kristal سندات مُنظمة بموجب عرض مُعفَى، وتضمنت هذه الصفقة الرائدة، التي يبلغ إجمالي قيمتها حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي، خمسة هياكل دفع مُتميزة وحظيت باهتمام كبير من مجموعة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك صندوق VCC الفرعي ومقره سنغافورة وأكثر من عشرة عملاء. ويُبرِز هذا الإصدار ثقة السوق القوية في الأدوات المالية القائمة على سوق أبو ظبي العالمي ADGM.

وقال Asheesh Chanda، الرئيس التنفيذي لشركة Kristal.Ai Middle East المحدودة: "يُمثل هذا الإصدار التاريخي خطوة هامة نحو إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المُنتَجات المالية المتطورة، ومن خلال تقديم فُرَص استثمارية جزئية، فإننا نُقَدم مُباشرةً خيارات استثمارية، كانت حصرية سابقًا إلى عدد كبير من المُستثمرين الأثرياء على نطاق غير مسبوق".

ويُمَهد نجاح هذا العرض الأوَّلي الطريق أمام سوق أبو ظبي العالمي ADGM لترسيخ مكانته كمركز بارز لقضايا المنتجات المُهَيكلة وحفظها. وتلتزم شركة KASPRO SPV المحدودة، بدعم من خبرات وموارد الشركة الأم Kristal.AI، بمواصلة تطوير هذا البرنامج والمُساهَمة في نمو النظام البيئي المالي لسوق أبو ظبي العالمي.

لمزيد من المعلومات حول برنامجStructured Notes ، أو لتحديد موعد جولة تفصيلية حول العروض، يرجى التواصل من خلال .[email protected]

نبذة عن KASPRO SPV المحدودة: KASPRO SPV المحدودة، هي شركة ذات أغراض خاصة مقرها سوق أبو ظبي العالمي وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Kristal.AI، وهي مُخصَّصة لتقديم حلول مالية مُبتكَرة ومُيَسَّرة وإصدار المنتَجات المالية المُهَيكلة.

نبذة عن Kristal.AI: شركة Kristal.AI هي منصة رائدة لإدارة الثروات الرقمية، معروفة بتقنياتها المتطورة وحلولها الاستثمارية المُبتكَرة.

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