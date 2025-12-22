شركة Korea Nakajo تسرّع توسعها العالمي وتعزز صادرات آلات صُنع الثلج ومعدات تحضير الثلج المبشور

سيول، كوريا الجنوبية، 22 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- تسرع شركة Korea Nakajo Co., Ltd.، الشركة المُصنِّعة الكورية لآلات صُنع الثلج ومعدات تحضير الثلج المبشور (الرئيس التنفيذي: Jongmoon Choi)، وتيرة دخولها إلى الأسواق العالمية، عبر توسيع صادرات مجموعة منتجاتها الرائدة ICEVAN. بعد أن حققت نموًا قويًا في قطاع الأعمال بين الشركات (B2B) في كوريا، لا سيما في المقاهي ومتاجر التجزئة آلية الخدمة، صارت الشركة تُصدِّر حاليًا إلى أكثر من 20 دولة في أوروبا وآسيا والأمريكتين والشرق الأوسط، ما يعزّز مكانتها كلاعب عالمي في تقنيات التبريد وصُنع الثلج.

تأسست شركة Korea Nakajo في عام 2000، وقد طوّرت نظامًا مستقرًا للإنتاج وضبط الجودة، مدعومةً بشهادة INNOBIZ للشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة تقنيًا، إلى جانب شهادتي ISO 9001 وISO 14001 لإدارة الجودة والإدارة البيئية. كما حصلت الشركة على شهادات دولية رئيسية تشمل CE وCB وETL، وتلتزم بالمعايير التنظيمية العالمية، مثل اختبار الهجرة الأوروبي للمواد الملامسة للأغذية (FCM)، ومتطلبات نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) والملوِّثات العضوية الثابتة (POPs). تُعزّز هذه الإنجازات قدرتها التنافسية في مجالي السلامة والتصنيع الصديق للبيئة.

تضم مجموعة ICEVAN الرئيسية من Korea Nakajo آلات توزيع قطع الثلج الصغيرة (Nugget Ice) المُحسّنة للمقاهي ومحطات الخدمة الذاتية الآلية، وآلات غَرف مكعبات الثلج، إضافة إلى آلات صُنع الثلج المُفتت (Snow Ice). ترتقي هذه المنتجات، المُزوَّدة بميزات التجفيف التلقائي والتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية (UV)، بشكل كبير بمعايير النظافة، بينما يتيح تصميمها صغير الحجم تركيبها حتى في المساحات المحدودة، ما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من بيئات الأعمال. وعلى وجه الخصوص، حظيت آلات صُنع الثلج المُفتت—التي تنتج الحليب المُثلج المتبلورًا بدقة—بتقييمات إيجابية قوية في الأسواق الخارجية، بفضل قوام الثلج الناعم والمتجانس الذي توفره.

مؤخرًا، أنهت الشركة توسيع منشأة الإنتاج القائمة على التصنيع الذكي، مما أسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل عام. وتشمل بنيتها التصنيعية، التي تمتد على مساحة 6,700 متر مربع، حاليًا مختبر Prime_3Con الذي تم إنشاؤه حديثًا، وهو مؤسسة مُكرسة للبحث والتطوير، إلى جانب خطوط إنتاج متخصصة تشمل: خطوط التصنيع الأساسية (Core Works) وخطوط تدفّق العمليات (Flow Works) وخطوط التشكيل الدقيق (Crystal Works)، مما يضمن استقرار قدرات الإنتاج والتوريد. كما عززت Korea Nakajo دعم العملاء من خلال إنشاء شبكة لخدمات ما بعد البيع على مستوى البلاد، واعتماد نظام قائم على البيانات يحلل سجلات المعدات، مما يتيح تقديم دعم فني سريع.

نال الأداء العالمي لشركة Korea Nakajo تقديرًا واسعًا من خلال حصولها على جوائز التصدير المتتالية، بما في ذلك "2 Million Dollar Export Tower" في عام 2023 و"3 Million Dollar Export Tower" في عام 2024. وتواصل الشركة توسيع شبكة شركائها الدوليين في المملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا وتركيا واليابان والصين وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وكندا والمكسيك وتشيلي وبنما وغيرها، لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية في الأسواق العالمية.

قال Jong-Moon Choi، الرئيس التنفيذي للشركة: "أصبحت Korea Nakajo علامة موثوقة لدى العملاء حول العالم بفضل تقنياتها المعتمدة دوليًا والتزامها الصارم بالنظافة والسلامة. وسنواصل توسيع مجموعة منتجاتنا وتعزيز قنوات التوزيع العالمية، ليتمكن العملاء في مختلف أنحاء العالم من تجربة منتجات ICEVAN".

الموقع الإلكتروني: https://icevan.co.kr/inc_html/en/index_en.html