شركة LatentView Analytics ترحب بمدير الخدمات المالية شاندراسيخار ب في مجلسها الاستشاري

ينضم الرئيس التنفيذي السابق لشركة Arab Financial Services إلى المجلس، والذي يتمتع بخبرة تزيد عن 34 عامًا في الخدمات المصرفية والمالية في الشرق الأوسط.

المنامة، البحرين، 7 ديسمبر 2023 / PRNewswire / -- LatentView ، أعلنت شركة عالمية لاستشارات وحلول التحليلات الرقمية، عن إضافة شاندراسيخار ب إلى مجلسها الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط. وقبل توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة Arab Financial Services، كان شاندراسيخار يشغل منصب رئيس مجموعة المنتجات والتسويق في شركة Arab Financial Services.

Chandrasekhar B.

قبل ذلك، عمل شاندراسيخار في بنك Standard Chartered Bank لمدة 23 عامًا، وتولى العديد من الأدوار القيادية. وكان الرئيس الإقليمي لبطاقات الائتمان والقروض الشخصية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا والرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للأفراد في شمال الخليج ولبنان والأردن.

تتمثل مهمة المجلس الاستشاري لشركة LatentView في جمع ألمع العقول في مختلف الصناعات لتزويد الشركة وعملائها بالإرشادات والتحليلات التي تدعم النمو وتأمين نتائج الأعمال. يعمل أعضاء المجلس مباشرة مع المديرين التنفيذيين لشركة LatentView للتنبؤ بالاتجاهات ومواجهة التحديات وبناء العلاقات بين المنظمة وأصحاب المصلحة الأساسيين.

قال راجان سيثورامان، الرئيس التنفيذي لشركة LatentView Analytics: "تحقيقًا لهدفنا بتوسيع مدى تأثيرنا العالمي، يظل الشرق الأوسط منطقة تركيز فعالة لنا. ومع اكتساب الذكاء الاصطناعي أهمية كبيرة، تعيد المؤسسات ترتيب الأولويات الإستراتيجية لبياناتها وتحرص على تحقيق الاستفادة القصوى من قدرات البيانات والتكنولوجيا". "يتمتع شاندراسيخار بخبرة واسعة في المنطقة، وخاصة في قيادة المبادرات الرقمية في القطاع المصرفي، وستكون رؤيته العميقة ذات قيمة استثنائية لنا في تقديم حلول دقيقة لعملائنا".

كما أضاف شاندراسيخار قالًا: "تستثمر جميع دول الشرق الأوسط بشكل كبير في مجال التحول الرقمي، وهو قطاع من المتوقع أن يصل حجم استثماره إلى 320 مليار دولار بحلول عام 2030". "يتبنى قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين نهج الذكاء الاصطناعي أولًا لتحسين تجربة العملاء وإدارة المخاطر وزيادة الإيرادات. إن LatentView هي أحد أكبر شركات التحليلات الرقمية وأسرعها نموًا. ومنذ أكثر من 15 عامًا، ساعدت الشركات في دعم التحول الرقمي من خلال الجمع بين البيانات الرقمية والتقليدية لتتميز في السوق وتكتسب ميزة تنافسية. ومن الرائع العمل مع هذه الشركة وهي تزيد من عملها في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط".

يحمل شاندراسيخار درجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الهندي للإدارة في كلكتا ودرجة البكالوريوس في الهندسة من كلية دلهي للهندسة.

لمحة عن LatentView Analytics

LatentView Analytics هي شركة استشارات وحلول عالمية للتحليلات الرقمية تتيح بلشركات التفوق في العالم الرقمي من خلال تحقيق أقصى استفادة من قوة البيانات والتحليلات. تتيح الشركة تأثيرًا شاملًا ومستدامًا لبعض أكبر العلامات التجارية في العالم، بما في ذلك أكثر من 30 شركة مدرجة في قائمة Fortune 500 في قطاعات البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية المعبأة والخدمات المالية والتكنولوجيا والإعلام والترفيه والسفر والضيافة والصناعة. لقد تم الاعتراف بـ LatentView كشركة رائدة في الصناعة من قبل Gartner وDeloitte وشركات أخرى، وذلك نتيجة لعملها التحليلي وثقافة الشركة الفعالة. تأسست شركة LatentView عام 2006، ولديها قوة عاملة موزعة في أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة https://www.latentview.com/ أو تابعنا على LinkedIn.