شركة Lemonilo تقدّم منتجات غذائية معلبة أكثر صحة للجمهور العالمي في معرض «جلفود 2026»

(Left to right) Boby Persulessy - Head of International Business, Andita Rasyid - VP Marketing & Innovation, Shinta Nurfauzia - Co-CEO Lemonilo, Ronald Wijaya - Co-CEO Lemonilo

جاكرتا، إندونيسيا، 28 يناير 2026 /PRNewswire/ -- تواصل شركة Lemonilo، الشركة الرائدة في مجال السلع الاستهلاكية الصحية أكثر ومقرها إندونيسيا، جهودها لتوسيع محفظة علاماتها التجارية من خلال عرض فئتها المميزة من النودلز الفورية والوجبات الخفيفة في معرض «جلفود 2026»، أكبر منصّة في العالم لاستعراض ابتكارات الأغذية وقوة العلامات التجارية. ستُقام الفعالية، التي تحمل شعار "عالم الغذاء لا حدود له مع جلفود"، في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في الفترة من 26 إلى 30 يناير 2026. من خلال محفظتها المتنوعة، رسّخت Lemonilo حضورًا قويًا في إندونيسيا وبدأت في توسيع انتشار منتجاتها إلى الأسواق الدولية.

وتتماشى المشاركة في «جلفود 2026» مع التزام الشركة بتوسيع شبكة توزيعها في منطقة الشرق الأوسط، عبر تقديم مجموعتها المميزة من النودلز الفورية والوجبات الخفيفة الخالية من المواد الحافظة والألوان الصناعية ومعززات النكهة.

وبهذه المناسبة، ستعرض الشركة نودلز Lemonilo الفورية (Lemonilo Instant Noodles) بتشكيلة متنوعة من النكهات، مثل Lemonilo Ramen Chow Mein وLemonilo Ramen Fire Chow Mein وLemonilo Ramen Onion Chicken وLemonilo Ramen Curry، إضافةً إلى رقائق البراونيز المقرمشة ورقائق البطاطا الحلوة تحت العلامتين التجاريتين Lemonilo Brownies Crispy وLemonilo Chimi على التوالي. وقدمت الشركة هذا العام نوعًا جديدًا من الوجبات الخفيفة هو Lemonilo Brownies Cruunchy، وهو لوح من الأرز المقرمش بالشوكولاتة، والذي سيُعرَض للمرة الأولى أمام جمهور عالمي في مركز دبي للمعارض. كما تحرص Lemonilo على بناء علاقات مع شركاء وموزّعين رئيسيين على نطاق دولي، لا سيّما في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت أنديتا رشيد، نائب رئيس التسويق والابتكار في Lemonilo، إن مشاركة الشركة في «جلفود 2026» تُجسّد التزامها بتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية العملية واللذيذة والصحية أكثر في المنطقة. وتُعد منطقة الشرق الأوسط إحدى المناطق الرئيسة التي نركّز عليها في توسعنا نحو الأسواق الدولية. وأضافت أنديتا: "نحن سعداء للغاية بالمشاركة في «جلفود 2026» ومواصلة مهمتنا في تقديم محفظة Lemonilo الواسعة إلى سوق الشرق الأوسط. يمثّل هذا الحدث علامة فارقة مهمة بينما نواصل التوسع عالميًا، مع تسليط الضوء على عروض منتجاتنا المبتكرة والتواصل مع الشركاء الدوليين".

وفي الوقت نفسه، أصبحت علامات Lemonilo التجارية رائدة في فئة المنتجات الغذائية الأكثر صحة في إندونيسيا، إذ تواصل الشركة الابتكار كل عام لتعزيز النمو من خلال بناء الولاء للعلامة التجارية وتحفيز تفاعل العملاء المتجدّد. ويدعى الزوّار إلى استكشاف تشكيلة منتجات Lemonilo المبتكرة والتعرّف على رسالتها في الجناح الإندونيسي.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2870165/Gulfood_2026.jpg