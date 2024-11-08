شركة Lifeway Foods® تعلن عن صفقة لتوزيع الكفير وجبن المزارع في دبي والإمارات العربية المتحدة

الرئيس التنفيذي لشركة Lifeway "جولي سموليانسكي" عن حجم توزيع جديد كبير خلال معرض Gulfood Manufacturing

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "لايف واي فوودز، إنك" ( Lifeway Foods , Inc.) المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز (Nasdaq: LWAY) ("لايف واي" أو "الشركة")، وهي شركة أمريكية رائدة في تصنيع الكفير ومنتجات البروبايوتيك المخمرة ، اليوم عن اتفاق توزيع موسع في سوق الإمارات العربية المتحدة. من المتوقع أن يبدأ عرض Lifeway Kefir بحجم 32 أونصة (907 غرام)، وLifeway Kefir بحجم 8 أونصة (226.8 غرام) الخالي من اللاكتوز و ProBugs، وجبن المزارع ، المصدَّر من الولايات المتحدة ، في الشحن في الربع الرابع من عام 2024 وسوف يصبح متاحًا في محلات السوبر ماركت والمتاجر الضخمة في دبي وفي جميع أنحاء الإمارات. تم الإعلان من قبل الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "لايف واي" (جولي سموليانسكي) خلال معرض "جلفود للتصنيع" (Gulfood Manufacturing) التجاري في دبي في الفترة 5-7 نوفمبر 2024.

قالت "جولي سموليانسكي"، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "لايف واي": "نحن متحمسون لتوسيع تواجد "لايف واي" في دولة الإمارات العربية المتحدة". بصفتنا العلامة التجارية الرائدة للكفير في الولايات المتحدة ، لدينا الاتصالات والقدرة على توسيع نطاق العناصر على الصعيد الدولي عندما نرى فرصًا رائعة. سيكون منتج ProBugs kefir للأطفال ومنتج Farmer Cheese ، المعروف دوليًا باسم Twaróg ، رفيقين ممتازين على الرف مع منتجات الكفير الموجودة لدينا ، واختيارنا المتزايد من الكفير الأساسي بحجم 32 أونصة (907 غرام) والنكهات الجديدة الخالية من اللاكتوز بحجم 8 أونصة (226.8 غرام). التجارة هي واحدة من أفضل أشكال الدبلوماسية، ونحن نتطلع إلى القيام بدورنا ونحن نقدم منتجات "لايف واي" بالبروبايوتيك مع العناصر الغذائية النشطة بيولوجيًا للمستهلكين في المزيد من البلدان في السنوات المقبلة."

وفقًا لشركة "جلوبال ماركت إنسايتس" (Global Market Insights) ، فمن المتوقع أن ينمو سوق الكفير العالمي بمعدل نمو سنوي يزيد عن 6.3٪ ويصل إلى 4.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

حول Lifeway Foods ، Inc.

شركة "لايف واي فوودز، إنك"، التي تم الاعتراف بها باعتبارها واحدة من "أفضل الشركات الصغيرة" وفقًا لمجلة "فوربس"، هي المورد الرائد في أمريكا لمشروبات البروبايوتيك المخمرة المعروفة باسم الكفير. بالإضافة إلى خط الكفير القابل للشرب ، تنتج الشركة أيضًا مجموعة متنوعة من الجبن وخط إنتاج ProBugs للأطفال. يتم بيع منتجات الألبان المخمرة اللاذعة والمنعشة من "لايف واي" الآن في الولايات المتحدة والمكسيك وأيرلندا وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وفرنسا. تعلَّم كيف أن "لايف واي" جيدة ليس لك فقط على موقع الويب lifewayfoods.com.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان (والبيانات الشفوية المتعلقة بموضوعات هذا البيان) على "بيانات مستقبلية" كما هو محدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995 فيما يتعلق ، من بين أمور أخرى ، بالأداء التشغيلي والمالي المستقبلي ، وتطوير المنتجات ، والوضعية بالسوق ، واستراتيجية وأهداف الأعمال. تَستخدم هذه البيانات كلمات، وتنويعات من الكلمات ، مثل "مواصلة" ، "بناء" ، "مستقبل" ، "زيادة" ، "دفع" ، "اعتقاد" ، "النظر" ، "مستقبلاً" ، "ثقة" ، "تسليم" ، "توقعات" ، "توقع" و "تنبؤ" . قد تشمل الأمثلة الأخرى على البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (1) بيانات خطط الشركة وأهدافها ، بما في ذلك تقديم منتجات جديدة ، أو تقديرات أو تنبؤات بإجراءات العملاء أو الموردين ، (2) بيانات الأداء الاقتصادي المستقبلي ، و (3) بيانات الافتراضات الأساسية للبيانات الأخرى والبيانات الأخرى الصادرة حول "لايف واي" أو أعمالها. وينبغي على المطلعين على هذه البيانات التطلعية عدم الاعتماد عليها. وتستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية للأحداث المستقبلية، وبالتالي فهي تخضع بطبيعتها لعدم اليقين. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن توقعات "لايف واي" وتنبؤاتها، وذلك حال ثبت أن الافتراضات الأساسية غير دقيقة أو حدثت مخاطر أو حالات عدم يقين معروفة أو غير معروفة. وتشمل هذه المخاطر، وحالات عدم اليقين، والعوامل الأخرى: المنافسة في الأسعار؛ وقرارات العملاء أو المستهلكين؛ وتصرفات المنافسين؛ والتغيرات في تسعير السلع؛ وآثار التنظيم الحكومي؛ والتأخيرات المحتملة في تقديم منتجات جديدة؛ وقبول العملاء للمنتجات والخدمات. يمكن العثور على قائمة ووصف إضافي لهذه المخاطر، وحالات عدم اليقين، والعوامل الأخرى في التقرير السنوي لشركة "لايف واي" على النموذج Form 10-K للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، وتسجيلات الشركة اللاحقة لدى "هيئة الأوراق المالية والبورصات" (SEC). نسخ من هذه الملفات متوفرة على الإنترنت على https://www.sec.gov ، http://lifewaykefir.com/investor-relations/ أو حسب الطلب من شركة "لايف واي". المعلومات الواردة في هذا البيان اعتبارًا من التواريخ والفترات الزمنية المشار إليها هنا ، ولا تتعهد "لايف واي" بتحديث أي من المعلومات الواردة في هذه المواد ، باستثناء ما يقتضيه القانون. وبناءً على ذلك ، يجب ألا تعتمد على دقة أي من البيانات أو المعلومات الأخرى الواردة في أي بيان صحفي محفوظ.

للتواصل الإعلامي:

Derek Miller

نائب رئيس الاتصالات ، Lifeway Foods

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للاستفسارات العامة:

Lifeway Foods، Inc.

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