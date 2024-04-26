شركة LinkShadow تحصل على لقب Representative Vendor في تقرير دليل السوق للكشف عن الشبكات والاستجابة لها (NDR) الصادر من ®Gartner لعام 2024

أثينا، جورجيا, 26 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- حققت شركة LinkShadow، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال حلول الكشف عن الشبكات والاستجابة لها (NDR) إنجازًا هائلاً فيما يتعلق بحلول NDR لترد في تقرير Gartner لعام 2024 الذي يتناول الموضوع ذاته. يُسلط هذا التقرير الضوء على كيف يمكن لحلول الكشف عن الشبكات والاستجابة لها NDR أن تعزز من أمن وسلامة البنية التحتية من خلال التكامل السلس مع التقنيات المختلفة على غرار SOAR وSIEM وEDR وMDR وغيرها الكثير.

LinkShadow is positioned as a Representative Vendor in the 2024 Gartner® Market Guide for Network Detection and Response (NDR)

وفقًا لما جاء في تقرير Gartner، "لا يزال سوق الكشف عن الشبكات والاستجابة لها يزدهر ويتوسع ليشمل سيناريوهات الشبكات الهجينة مع نشر البنية الأساسية كخدمة IaaS. ويتوجب على قادة إدارة الأمن والمخاطر إعادة تحديد أولويات الكشف عن الشبكات والاستجابة لها NDR كمصدر رئيسي لتحليلات الذكاء الاصطناعي AI في سياق المزيد من مساعدي العمليات الأمنية التلقائية".

توصي Gartner أيضًا بأنه "يجب على المؤسسات أن تدرس، بشكل جديّ، حلول الكشف عن الشبكات والاستجابة لها NDR لاستكمال أدوات أمن الشبكات التي تعتمد على التوقيعات وصناديق الاختبارات. وقد أفاد العديد من عملاء Gartner بأن أدوات NDR قد اكتشفت حركة مرور شبكة مشبوهة لم تلاحظها أدوات الأمان المحيطية الأخرى".

علّق السيد Fadi Sharaf، المدير الإقليمي للمبيعات لدى شركة LinkShadow، على هذا الأمر قائلاً: "نحن نؤمن بأن هذا التقدير من Gartner يعزز مكانة شركتنا LinkShadow في مجال الكشف عن الشبكات والاستجابة لها NDR. إن هدفنا يتمثل في تعزيز قدرات شركة LinkShadow القوية في مجال NDR لتشمل المؤسسات، وكذلك تمكينها من البقاء في مقدمة منحنى التهديدات، واتباع نهج استباقي لحماية أصولها الهامة".

وفقًا لما جاء في تقرير Gartner، "على الرغم من المنافسة الشديدة التي تفرضها منصات أخرى، إلا أن إيرادات السوق العالمية للكشف عن الشبكات والاستجابة لها NDR تواصل تحقيق نمو بمعدلات مزدوجة، حيث سجلت زيادة قدرها 19% للفترة من الربع الأول 1Q من عام 2023 إلى الربع الثالث 3Q من ذات العام 2023، على أساس سنوي. عندما كان سوق الكشف عن الشبكات والاستجابة لها NDR في طور الولادة، كان يتكون من مزيج من الشركات الناشئة المتخصصة وشركات مراقبة الشبكات التي تتوسع إلى حالات استخدام الأمان. ومع نمو السوق، فإنه يجذب المزيد والمزيد من مزودي المنصات الكبيرة".

نتائج Gartner الرئيسية:

يتم استخدام تقنية الكشف عن الشبكات والاستجابة لها ( NDR ) كتقنية كشف واستجابة تكميلية باعتبارها جزءًا من ترسانة أوسع من أدوات مركز عمليات الأمن السيبراني ( SOC ).

سيستفيد سوق الكشف عن الشبكات والاستجابة لها NDR من ظهور أدوات التحرير "المعززة بالذكاء الاصطناعي AI " في شكل مساعدي لمركز عمليات الأمن السيبراني SOC ، كمصدر مفيد للرؤى والأفكار في سبيل التوصل إلى آراء مجمعة وموجزة.

يستحوذ عدد قليل من بائعي NDR على معظم الاهتمام في السوق. غالبًا ما تخلط المؤسسات ذات النضج التنظيمي العالي، والتي غالبًا ما تحتوي على حالات استخدام أكثر تخصصًا للكشف عن الشبكات، بين هؤلاء البائعين المعروفين واللاعبين المحليين الناشئين في قوائمهم المختصرة.

تقدر معظم المؤسسات قدرات الاستجابة أثناء تقديمها لتقييمات NDR ، ولكنها لا تنشر سوى الاستجابات التلقائية الضيقة للغاية بعد المرحلة التجريبية.

توصيات Gartner:

اتبع نهجًا تدريجيًا. تنفيذ تقنية NDR لاكتشاف السلوكيات غير الطبيعية وتوفير قدرات التحقيق لنشاط ما بعد الاختراق، مع التوسع التدريجي عبر أنواع مختلفة من الشبكات.

تحديد كيف يمكن أن تعزز عمليات اكتشاف السلوك التي تعتمد عليها تقنية NDR ، بعد ضبطها، من قدرة مركز عمليات الأمن السيبراني SOC على الاستجابة للحوادث بشكل أسرع وأكثر دقة.

تطبيق مقارنة بين بائعي NDR عن طريق تحديد معايير منطقية وتقييم كيفية تأثير أدوات NDR بشكل إيجابي على اكتشاف التهديدات والاستجابة للحوادث.

طرح الاستجابة التلقائية بشكل تدريجي بناءً على اتفاقية مستوى الخدمة SLA للاستجابة للحوادث الحالية، وذلك لنوع الحادث ومعدل الإيجابيات الخاطئة لمحركات الكشف.

لمزيد من التفاصيل المثيرة للاهتمام حول تقرير Gartner: https://www.linkshadow.com/LinkShadow-as-a-Representative-Vendor-in-2024-Gartner-Market-Guide-for-Network-Detection-and-Response .

بيان إخلاء المسؤولية:

Gartner، دليل السوق للكشف عن الشبكات والاستجابة لها، Jeremy D'Hoinne،Thomas Lintemuth ، وغيرهم، 29 مارس 2024.

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نبذة عن شركة LinkShadow

شركة LinkShadow هي شركة رائدة مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية ولها فروع إقليمية في الشرق الأوسط. تحمل الشركة، التي يقودها فريق من الخبراء المهرة، رؤية طموحة لتطوير حلول الأمن السيبراني من الجيل التالي التي تتميز بقدرتها الفائقة على اكتشاف حتى التهديدات الأكثر تعقيدًا. تأسست شركة LinkShadow لتعزيز دفاعات المؤسسات ضد الهجمات الإلكترونية المتقدمة والبرمجيات الخبيثة التي تستخدم ثغرة zero-day، كما توفر الشركة، في الوقت ذاته، رؤية ثاقبة وسريعة حول فعالية استثماراتها الأمنية الحالية. قم بزيارة: .www.linkshadow.com

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