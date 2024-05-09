شركة LONGi تحطم الرقم القياسي العالمي لكفاءة الخلايا الشمسية المصنوعة من رقائق السيليكون وتُطلق لوحة Hi-MO 9 الجديدة كليًا عالية الكفاءة من الجيل الثاني

- الشركة الرائدة المُصنعة لألواح الطاقة الشمسية تعلن عن تحقيق إنجازًا جديدًا يتمثل في تحطيم الرقم القياسي العالمي لكفاءة الخلايا الشمسية الجديدة ذات الاتصال الخلفي غير المتجانسة لتصل نسبتها إلى 27.30%، مما يعزز مكانتها الريادية في قطاع الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

- كشفت شركة LONGi النقاب أيضًا عن منتجها الجديد الرائد، لوحة الطاقة الشمسية Hi-MO 9، والتي تتميز بكفاءة تحويل للوحدات الشمسية المصنوعة من رقائق السيليكون تصل إلى 24.43%

LONGi’s founder and president, Li Zhenguo and Chief Scientist Dr. Xu Xixiang unveiling the new BC world record Hi-MO 9 module

مدريد، إسبانيا، 9 مايو، 2024 /PRNewswire/ - لم تمضِ سوى 4 أشهر على تحطيمها الرقم القياسي العالمي السابق لكفاءة الخلايا الشمسية المصنوعة من رقائق السيليكون في السابع من مايو، لتعلن شركة LONGi Green Energy Technology Co عن نجاحها في تحقيق إنجاز جديد! فعلي النحو المعتمد من قبل معهد هاملين لأبحاث الطاقة الشمسية في ألمانيا (ISFH)، وصلت كفاءة الخلايا الشمسية الجديدة ذات الاتصال الخلفي (HBC) غير المتجانسة التي صممتها شركة LONGi إلى نسبة مذهلة بلغت 27.30% في ظروف المختبر. تم الإعلان عن هذا الإنجاز الرائع خلال حدث احتفالي شهد أيضًا الكشف عن منتج جديد من الشركة وهو لوحة الطاقة الشمسية Hi-MO 9. وحضر هذا الحدث نخبة من الشخصيات الهامة، بما في ذلك مؤسس شركة LONGi ورئيسها السيد Li Zhenguo، ونائب الرئيس Dennis She، وكبير العلماء الدكتور Xu Xixiang وممثلين عن عملاء الشركة من جميع أنحاء العالم.

شركة LONGi تُرسخ ريادتها في قطاع الطاقة الشمسية على مستوى العالم

يمثل هذا الإعلان تحطيم الشركة للرقم القياسي العالمي للمرة السابعة عشرة في مجال كفاءة الخلايا الشمسية منذ أبريل 2021.

ويؤكد هذا الإنجاز الرائد مكانة LONGi كشركة رائدة في مجال الخلايا الشمسية المصنوعة من رقائق السيليكون البلورية، حيث باتت الشركة الآن حاملة الرقم القياسي العالمي المزدوج لكل من كفاءة الخلايا الشمسية المصنوعة من رقائق السيليكون البلورية وكفاءة الخلايا الشمسية الترادفية المصنوعة من رقائق السيليكون البلورية والبيروفسكايت البلوري. وكانت LONGi قد أعلنت في نوفمبر 2023 عن تحطيمها رقمًا قياسيًا عالميًا إضافيًا في كفاءة الخلايا الشمسية الترادفية المصنوعة من رقائق السيليكون البلورية والبيروفسكايت البلوري، حيث يلغت كفائتها 33.9%.

الكشف عن لوحة الطاقة الشمسية الجديدة Hi-MO 9

كشفت شركة LONGi النقاب خلال حدثها الاحتفالي الذي أقيم في مدريد بإسبانيا مساء يوم 7 مايو عن منتجها الجديد الرائد، لوحة الطاقة الشمسية Hi-MO 9. تتميز هذه اللوحة الجديدة كليًا بإمكانات تصل إلى 660 واط، وذلك بفضل تقنية الجيل الثاني للخلايا الشمسية ذات الاتصال الخلفي الهجينة، بالإضافة إلى رقاقة TaiRay المصنوعة من السيليكون والتي أطلقتها LONGi في مارس 2024، وتتميز لوحة Hi-MO 9 أيضًا بكفاءة تحويل للطاقة تصل إلى 24.43% وهي مصممة لتتفوق في مجموعة واسعة من البيئات القاسية (بما في ذلك البحيرات والجبال والصحاري).

هذا وقال Dennis She، نائب رئيس شركة LONGi Green Energy Technology Co: "تتيح لوحة الطاقة الشمسية الجديدة Hi-MO 9 لنا تحقيق أعلى معدلات إنتاج الطاقة على مستوى العالم، كما تتفوق على التقنيات الأخرى في السوق عند استخدام مساحة أرض متساوية. والأهم من ذلك، أن هذه اللوحة تحافظ على أدائها الرائع طوال عمرها الإنتاجي، وذلك بفضل تصميمها وفقًا لأعلى معايير الموثوقية. وبناءً على ذلك، يمكن لمُلاك محطات الطاقة الشمسية الاطمئنان إلى أن المحطات التي تعتمد على لوحات Hi-MO 9 ستساعدهم على الاستفادة القصوى من أراضيهم وتحقيق أعلى قيمة ممكنة من أشعة الشمس".

سيتم إنتاج هذه اللوحات الجديدة في قاعدة Jiaxing Production التابعة للشركة والتي تم اعتمادها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي كإحدى مصانع سلسلة Global Lighthouse Factory، وهي مجموعة من المصانع الرائدة التي تم اختيارها لتسريع اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مجال التصنيع.

نبذة عن LONGi

تأسّست LONGi في عام 2000، وتهدف إلى تحقيق الريادة العالمية في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتركز على تزويد عملائها بمنتجات وخدمات متميزة تلبي احتياجاتهم لتمكينهم من التحول الكامل إلى أنظمة الطاقة المتجدّدة.

في إطار مهمتها المتمثلة في "استغلال أفضل ما في الطاقة الشمسية لبناء عالم أخضر" قد كرست LONGi نفسها للابتكار التكنولوجي وأنشأت خمسة قطاعات أعمال تغطي خلايا و وحدات رقائق السيليكون الأحادية و حلول الطاقة الشمسية الموزعة التجارية والصناعية و حلول الطاقة الخضراء و معدات الهيدروجين . وقد طوّرت الشركة من حلولها وإمكانياتها لتوليد الطاقة الخضراء، كما تبنت في الآونة الأخيرة منتجات وحلول الهيدروجين الأخضر لدعم التنمية العالمية الخالية من الكربون. www.longi.com