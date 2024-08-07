شركة LRS لإدارة المخرجات توسع بصمتها العالمية في الشرق الأوسط

أطلقت LRS أول مكتب إقليمي في دبي

سبرينجفيلد، إلينوي، 7 أغسطس 2024 / PRNewswire / -- أعلنت شركة Levi ،Levi, Ray & Shoup Inc. (LRS) اليوم عن بدء تأسيس مكتب محلي في دبي كجزء من خططها التوسعية العالمية. تم تعزيز التزامنا بتوفير خدمة ودعم استثنائيين لعملائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم مع إنشاء مكتب محلي في الشرق الأوسط.

"لقد نمت قاعدة عملائنا في الشرق الأوسط بشكل كبير، كما توسعت شبكة شركائنا، لذا فإن تشكيل وجود إقليمي أمر منطقي،" يقول غريغ ماثيوز، الرئيس التنفيذي للعمليات في LRS. ويختتم ماثيوز حديثه قائلا: "إنها فرصة عظيمة بالنسبة لنا لتقديم خبراتنا وحلولنا المبتكرة لعملائنا في الشرق الأوسط".

النقاط الرئيسية:

التوسع الاستراتيجي: يعمل مكتب دبي بمثابة مركز لمنطقة لشرق الأوسط، مما يتيح لنا توفير حلول وخدمات المسح الضوئي والطباعة وإدارة المخرجات في المنطقة.

الخبرة العالمية والحضور المحلي: تمكننا الخبرة العالمية المدمجة مع الوجود المحلي من فهم الاحتياجات الفريدة لسوق الشرق الأوسط ومعالجتها بشكل أفضل.

التزام بالخدمة: إن وجود مكتب في دبي يؤكد التزامنا بتوفير خدمة ودعم عالي الجودة لعملائنا، أينما كانوا. يوضح جيمس ماسترز، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "نتطلع إلى تعزيز الشراكات الجديدة ومواصلة تقديم حلول مبتكرة تدفع الكفاءة والإنتاجية للشركات في الشرق الأوسط".

نبذة عن شركة LRS

LRS هي شركة أمريكية خاصة ومقرها الرئيسي في سبرينغفيلد، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية. تقع المكاتب البعيدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي المناطق الجغرافية الرئيسية في جميع أنحاء العالم. تعتمد أكثر من نصف شركات Fortune 1000 على حلول LRS® الرائدة في الصناعة، حيث يتم استخدام المنتجات في أكثر من 30 دولة. لمزيد من المعلومات حول LRS، قم بزيارة www.LRS.com.

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