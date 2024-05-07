شركة Luxury Atelier Maison Happiness (LAMH) تتعاون مع شركة Shiji لإعادة تعريف مفهوم تجارب العملاء الفاخرة

بانكوك, 7 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- يسر Luxury Atelier Maison Happiness (LAMH) أن تعلن عن تصميمها لنموذج أعمال مبتكر يهدف إلى تعزيز الرخاء ودفع عجلة الإيرادات إلى آفاقٍ جديدة، مع وضع معايير غير مسبوقة في عالم الرفاهية. برؤية ثاقبة وقيادة حكيمة للسيد Deepak Ohri، نجحت LAMH في إحداث ثورة في مفهوم الرفاهية وتجاربها وجعلها فنًا يلامس أوتار الوجدان الإنساني، فضلًا عن تحقيق نتائج مالية مبهرة، وتعزز تقدير العملاء لها.

استجابة للزيادة الملحوظة في الأصول غير المُدارة بشكل جيد في قطاع الضيافة الفندقية، برزت شركة LAMH كحل رئيسي لهذه المشكلة، حيث تساهم بشكل احترافي في ربط التجارب الفريدة المتخصصة بتصورها الذي لا يعيد تعريف مفهوم الرفاهية فحسب، بل يرفع أيضًا من القيمة العقارية للمؤسسات بشكل ملحوظ.

ينصب التركيز الاستراتيجي لشركة LAMH على تعزيز الربحية، وتحسين سبل تحقيق الدخل، وإنجاز ابتكارات رائدة في المجال، وتعظيم العائد والأرباح المحققة لكل غرفة، وتحسين تجارب العملاء بشكل كبير بما يتماشى مع رؤية العلامة التجارية.

وفي هذا الصدد، صرح Deepak Ohri قائلًا: "إن شركة LAMH تعتبر بمثابة حل شامل 'من الفكرة إلى التنفيذ'، حيث نعمل كنظام ملاحة ودليل استراتيجي يقود مؤسسات الأعمال الفاخرة نحو تحقيق التميز من خلال التركيز على تعظيم الأرباح المحققة لكل غرفة.

وتعتمد الشركة في بناء استراتيجيتها على آراء العملاء وتحليل البيانات واتخاذ إجراءات استراتيجية لتحديد ومعالجة العقبات الرئيسية التي تعيق نمو الأعمال. برؤية ثاقبة تتغلغل إلى أعماق تطلعات عملائها ورغباتهم الفريدة، والاستفادة من الحلول التقنية المتكاملة لشركة Shiji، من أنظمة إدارة الممتلكات PMS ونقاط البيع POS إلى منصات Guest Intelligent ، تعزز شركة LAMH كل جانب من جوانب تجربة الرفاهية لعملائها، بدءًا من تفاعلاتهم مرورًا بالكفاءة التشغيلية، مع المحافظة على الروح الأصيلة التي تميز كل مؤسسة.

ويعتبر LAMH Studio مجال آخر تبرز فيه الشركة، حيث تقدم خدمات متخصصة لمساعدة الفنادق على ابتكار مفاهيم وتجارب طهي فريدة ومتميزة بإتباع أعلى معايير التميز والإبداع، ترسم شركة LAMH لوحة متكاملة لتجربة الطعام، ابتداءً من تطوير الفكرة وصولاً إلى تصميم قائمة الطعام، لترقى بجميع جوانبها بفضل حلول الأغذية والمشروبات F&B المبتكرة من Shiji والتي تضمن تفاعلات سلسة مع العملاء. ولا يقتصر تألق LAMH Studio على ذلك فحسب، بل يبرز أيضًا من خلال تصميمات المطاعم المخصصة التي تعكس الطابع الفريد والفلسفة الخاصة بكل علامة تجارية.

وأضاف Deepak Ohri: "بعد أكثر من 30 عامًا من الخوض العميق في عالم الرفاهية، اكتسبت إدراكًا ثاقبًا لما يأسِر حقًا عملاءنا المميزين ويدفعهم للعودة إلينا مرارًا. للتميز في هذا المجال التنافسي، يتعيّن على المرء تجسيد الجرأة والتفرد وشغف لا ينضب بالإبداع. لا يتعلق الأمر بتقديم تجربة رفاهية عادية فحسب، بل تجربة تتجاوز تطلعات العملاء وتخلق ذكريات راسخة في أذهانهم، مما يجبرهم على العودة مرارًا وتكرارً". وأكمل قائلًا: "إن الأمر لا يتعلق الأمر فقط بتقديم الرفاهية؛ بل يتعلق أيضًا بصياغة رحلة لا تنسى يتردد صداها بعمق مع حاجة ورغبة المستهلك في التفرد والتفاصيل الدقيقة".

"نحن متحمسون لتعاوننا مع LAMH. معًا، سنقوم بدمج خدمات LAMH المخصصة حسب الطلب مع تقنيات Shiji التي تضع العميل في أولى الاهتمامات، بما في ذلك نظام إدارة الممتلكات السحابي Cloud PMS الخاص بنا المخصص لقطاع الفنادق الفاخرة، لنرتقي بتجربة عملائنا من النزلاء إلى مستويات غير مسبوقة من التميز. تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بالابتكار وتشكيل مستقبل الضيافة الفاخرة، حيث يتحول كل تفاعل مع نزلائنا إلى تجربة لا تُنسى ولا تقتصر على مجرد ذكريات، بل تترك أثرًا تحوليًا عميقًا". قال هذه الكلمات السيد Nikkie Singh، نائب الرئيس الأول لشركة Shiji APAC بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ APAC والشرق الأوسط.

تقدم شركة LAMH لأصحاب الفنادق والمستثمرين وشركات الإدارة استشارات متخصصة تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتحقيق أعلى ربحية ممكنة لكل غرفة مشغولة، فضلًا عن تطوير مفاهيم راقية وعصرية للأغذية والمشروبات.

نبذة عن شركة LAMH:

Atelier Luxury Maison Happiness (LAMH) هي شركة رائدة في مجال الضيافة الفاخرة ملتزمة بتقديم حلول مبتكرة تعزز الربحية والتميز التشغيلي. بمكاتبها في كل من تايلاند والولايات المتحدة، تتعاون LAMH مع المستثمرين المؤسسين وأصحاب العقارات لتحقيق أفضل عائد ممكن لكل غرفة مشغولة، ورفع الأداء المالي العام لها. تتجسد شركة LAMH كشريك يحول الأفكار إلى واقع ملموس، وتسهم ابتكاراتها في مجال الأغذية والمشروبات بشكل كبير في رفع الإيرادات الإجمالية لكل غرفة متاحة (TRevPAR). تعمل LAMH على مواءمة هوية العلامة التجارية مع تطلعات السوق، لتضمن بذلك تحقيق أصحاب الفنادق والمستثمرين المؤسسين وشركات إدارة الفنادق نموًا ماليًا مستدامًا وتعزيز موقعهم التنافسي في السوق العالمية.

نبذة عن شركة Shiji

Shiji هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا تقدم حلولاً برمجية متكاملة تلبي احتياجات الشركات الكبرى العاملة في قطاعات الضيافة، والخدمات الغذائية، والبيع بالتجزئة، والترفيه، وتشمل خدماتها منصات تكنولوجية متخصصة في مجال الضيافة، وأنظمة إدارة الفنادق، وحلول إدارة أنظمة المطاعم والمتاجر، بالإضافة إلى بوابات دفع آمنة، وإدارة البيانات، وإدارة المنتجعات والأنشطة الترفيهية، وإدارة السمعة الإلكترونية، وخدمات التوزيع الإلكتروني، وغيرهم الكثير. وقد تأسست مجموعة Shiji عام 1998 كمزود لحلول الشبكة للفنادق، وتضم اليوم أكثر من 5000 موظف في أكثر من 80 شركة فرعية وعلامة تجارية عبر ما يزيد عن 31 دولة، وتَخدم أكثر من 91000 فندق و200000 مطعم و600000 منفذ بيع بالتجزئة.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2400350/LAMH_Pink_Logo_Dark_Logo.jpg