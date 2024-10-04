شركة Mahindra Insurance Brokers تبدأ أعمالها في إعادة التأمين في دبي

تُطلق قسم إعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي ( DIFC )

تهدف إلى تعزيز خدمات إعادة التأمين MIBL في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا

مومباي، الهند

4 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Mahindra Insurance Brokers المحدودة (MIBL)، وهي ذراع التأمين الوسيط لشركة Mahindra Finance، واحدة من شركات التمويل غير المصرفي الرائدة في الهند، اليوم عن افتتاح قسم لإعادة التأمين في دبي. سيشغل هذا القسم، بمقره الكائن في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهو المركز المالي العالمي في دبي، دور مركز إقليمي وسيخدم أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

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يهدف هذا التوسع الاستراتيجي إلى الاستفادة من فرص السوق الجديدة وتوسيع قاعدة العملاء ودفع نمو الأعمال الإقليمية لشركة MIBL. يضم قسم شركة MIBL في دبي مهنيين متمرسين لديهم قدرة على فهم السوق الدولية، وذوي خبرة في التعامل مع معاملات إعادة التأمين مع قدرتهم على ضمان خدمات موثوقة وفعالة ومنتجة للعملاء في نفس الوقت.

قال سلمان جعفري، رئيس تطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي (DIFC): "يسعدنا أن نرحب بشركة Mahindra Insurance Brokers في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)؛ تنضم الشركة إلى أكثر من 125 من شركات التأمين المسجلة ومؤسسات إعادة التأمين وشركات التأمين الأسيرة ووكلاء إدارة المخاطر (MGA) والكيانات ذات الصلة بالتأمين في المركز. إن قوانيننا وأنظمتنا العالمية تتطابق مع مراكز التأمين وإعادة التأمين العالمية الأخرى وستوفر لشركة MIBL المنصة المثالية لتنمية أعمالها من دبي".

وقال Vedayanan Seshadri، العضو المنتدب والمسؤول الرئيسي لشركة Mahindra Insurance Brokers المحدودة: "مع أعمال إعادة التأمين الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتطلّع MIBL إلى تقديم مستوى عالٍ من القيمة للعملاء مع الحفاظ على نمو التأمين. سيسد وجودنا في دبي الاحتياجات الخاصة للعملاء الذين يبحثون عن وجود وخبرة محليين، ويدعمنا في هذا المسعى خبرتنا العالمية التي نكيّفها مع التغييرات في السوق".

تقدم MIBL خدماتها باستمرار للعملاء وشركات التأمين والعملاء الجماعيين وشركات إعادة التأمين على الصعيد العالمي وجمعية وسطاء إعادة التأمين في جميع أنحاء العالم. وبصفتها وسيط إعادة التأمين، تقوم MIBL بتنسيق خدمة إعادة التأمين مع شركات إعادة التأمين المرموقة والمصنفة بشكل جيد والمستقرة ماليًا.

تصدر مركز دبي المالي العالمي (DIFC) في السنوات الأخيرة مكانة المركز العالمي للتأمين في المنطقة. تستخدم شركات التأمين العالمية، وشركات إعادة التأمين، ووسطاء (إعادة) التأمين، وشركات التأمين الأسيرة، ووكلاء إدارة المخاطر (MGA)، وشركات خدمات Lloyd وأصحاب التغطية، وشركات الاستشارات، وشركات الامتثال، ومنظمات إدارة المخاطر كلها مركز دبي المالي العالمي (DIFC) كموقع استراتيجي لتحقيق النمو.

حول شركة Mahindra & Mahindra Financial Services المحدودة

شركة Mahindra & Mahindra Financial Services المحدودة (Mahindra Finance)، وهي جزء من مجموعة Mahindra، واحدة من شركات التمويل غير المصرفي الرائدة في الهند. تركّز الشركة على القطاع الريفي وشبه الحضري، ولديها أكثر من 10 ملايين عميل، وأصول تحت الإدارة (AUM) تزيد عن 12.5 مليار دولار أمريكي. تعد الشركة شركة رائدة في مجال تمويل المركبات والجرارات، وتقدم قروضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى ودائع ثابتة. تمتلك الشركة 1,370 مكتبًا، وهي على صلة بعملائها المنتشرين في أكثر من 480,000 قرية و7,500 بلدة في جميع أنحاء البلاد.

صُنِّفت Mahindra Finance في المرتبة 59 من بين أفضل الشركات في الهند للعمل في عام 2023 من قبل معهد Great Place to Work.

مؤسسة Mahindra Finance للمسؤولية الاجتماعية للشركات هي شركة تابعة مملوكة بالكامل بموجب أحكام القسم 8 من قانون الشركات لعام 2013، وذلك لتنفيذ أنشطة المسؤولية الاجتماعية CSR للشركات وشركاتها التابعة.

تقدم Mahindra Rural Housing Finance المحدودة (MRHFL)، وهي شركة تابعة لشركة Mahindra Finance، قروضًا لشراء وتجديد وبناء منازل للأفراد في المناطق الريفية وشبه الحضرية في البلاد.

شركة Mahindra Insurance Brokers المحدودة (MIBL) شركة تابعة مملوكة بالكامل، وهي شركة وساطة التأمين التابعة للشركة، وهي وسيط مركّب مرخص يقدم خدمات الوساطة المباشرة وإعادة التأمين.

تعمل شركة Manulife Mahindra Investment Management Private المحدودة كمدير استثمار لصندوق Mahindra Manulife المشترك.

تعمل شركة Mahindra Manulife Trustee Private المحدودة (MMTPL) كوصي لصندوق Mahindra Manulife المشترك.

شركة Mahindra Ideal Finance المحدودة (MIFL) هي شركة تابعة للشركة في سريلانكا، تبلغ حصة الشركة فيها من الأسهم 58.2٪. تركّز MIFL على توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المالية للسوق السريلانكية.

لدى الشركة مشروع مشترك في الولايات المتحدة تحت اسم Mahindra Finance USA LLC، بالشراكة مع De Lage Landen، وهي شركة تابعة لبنك Rabo، لتمويل مركبات Mahindra في الولايات المتحدة.

تعرّف أكثر على شركة Mahindra Finance عبر www.mahindrafinance.com / تويتر وفيسبوك: @MahindraFin

لمحة عن Mahindra

تأسست مجموعة Mahindra في عام 1945، وهي واحدة من أكبر اتحادات الشركات متعددة الجنسيات وأكثرها إثارة للإعجاب، إذ تضم 260,000 موظف في أكثر من 100 دولة. تتمتع مجموعة Mahindra بمكانة قيادية في مجال معدات المزارع والمركبات العامة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية في الهند وهي أكبر شركة منتجة للجرارات في العالم من حيث الحجم، ولديها وجود قوي في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة والخدمات اللوجستية والضيافة والعقارات.

تركّز مجموعة Mahindra بقوة على قيادة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) على الصعيد العالمي، وتمكين الرخاء والازدهار في الريف وتعزيز المعيشة الحضرية، بهدف دفع التغيير الإيجابي في حياة المجتمعات وأصحاب المصلحة لتمكينهم من الارتقاء.

تعرّف أكثر على شركة Mahindra عبر www.mahindra.com / تويتر وفيسبوك: @MahindraRise. لمتابعة آخر التحديثات اشترك في https://www.mahindra.com/news-room .