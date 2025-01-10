شركة MANTRA وDAMAC Group تُحدثان ثورة في الأصول الحقيقية المُرَمَّزة من خلال صفقة بقيمة مليار دولار أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 يناير 2025 /PRNewswire/ -- قامت شركة MANTRA وهي بلوكتشين من الطبقة الأولى مُخصَّصة للأصول العالمية الحقيقية المُرَمَّزة RWAs))، بتوقيع اتفاقية بقيمة مليار دولار أمريكي مع Group DAMAC ، وهي مجموعة استثمارية بارزة، تشتهر بمحفظتها المُتنوعة التي تمتد عبر القطاعات الرئيسية مثل تطوير العقارات، والضيافة، ومراكز البيانات، وغيرها؛ لتعزيز الأصول في الشرق الأوسط.

يُتيح التعاوُن بين MANTRA وDAMAC Group التمويل الرَّمزي لمجموعة مُتنوعة من الأصول ضمن محفظة المجموعة الواسعة من الشركات، بقيمة لا تقل عن مليار دولار أمريكي.

ستَكون أصول DAMAC Group مُتاحة في أوائل عام 2025، حصريًا على MANTRA Chain، مما يُمَثل خطوة جريئة في الاستفادة من تقنية بلوكتشين لتحقيق قدر أكبر من الشفافية، والأمان، وإمكانية الوصول إلى الأصول واسعة النطاق لـ DAMAC Group، وتُشَكل هذه الشراكة الهامة خطوة أخرى في رؤية MANTRA لتُصبح السجل المُفَضل للأصول في العالم الحقيقي.

"تُعَد هذه الشراكة مع DAMAC Group دعمًا لصناعة الأصول الحقيقية RWA، ونحن سعداء بالتعاوُن مع هذه المجموعة المرموقة من القادة الذين يشاركوننا طموحاتنا، ويرون الفرص المذهلة المتمثلة في جلب فرص التمويل التقليدية إلى السلسلة"، وفقًا لقول John Patrick، الرئيس التنفيذي في MANTRA.

وقالت أميرة سجواني، المُدير التنفيذي للمبيعات والتطوير في DAMAC: "تستكشف DAMAC دائمًا تقنيات جديدة لتعزيز عروض منتجاتنا. إن الشراكة مع MANTRA هي امتداد طبيعي لالتزامنا بالابتكار والحلول المستقبلية، حيث يُساعد تحويل أصولنا إلى رموز في توفير طريقة آمنة، وشفافة، ومُريحة للمُستثمرين، للوصول إلى مجموعة كبيرة من فُرَص الاستثمار".

تأتي شراكة MANTRA و DAMAC Groupفي أعقاب الإعلان الأخير عن إطلاق منصة Mainnet الخاصة بـMANTRA Chain، والتي تم إطلاقها في أكتوبر؛ مما يُمَثل علامة فارقة هامة في دمج التمويل التقليدي مع تقنية بلوكتشين.

نبذة عن MANTRA:

MANTRA ، هي بلوكتشين من الفئة الأولى مُصمَّمة خصيصًا للأصول في العالم الحقيقي، قادرة على الالتزام بالمُتطلبات التنظيمية في العالم الحقيقي. كسلسلة مفتوحة، تُمكّن MANTRA المُطَورين، والمؤسَّسات من المُشاركة بسلاسة في مجال ترميز الأصول الحقيقية المتطور من خلال تقديم وحدات تقنية مُتقدمة، وآليات امتثال، وقابلية التشغيل البَيني بين السلاسل.

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نبذة عن DAMAC Group:

DAMAC Group هي مجموعة أعمال تقدر قيمتها بمليارات الدولارات يملكها حسين سجواني المُقيم في الإمارات العربية المتحدة. تنقسم استثمارات المجموعة إلى سبعة مجالات أساسية؛ هي العقارات، وأسواق رأس المال، والفنادق، والمنتجعات، والتصنيع، والمطاعم، والأزياء الراقية، ومراكز البيانات.

تشمل بعض الأنشطة الأكثر شهرة للمجموعة؛ DAMAC العقارية، وهي واحدة من أكبر مطوري العقارات في المنطقة، والاستحواذ على دار الأزياء الإيطالية Roberto Cavalli، وعلامة المجوهرات السويسرية الفاخرة de GRISOGONO، ومشروع التطوير المُكَون من 50 طابقًا "DAMAC Towers Nine Elms" في لندن ومُنتجع فاخر في جزر المالديف.

في محاولة لتغيير مشهد مراكز البيانات العالمية، أعلنت المجموعة مؤخرًا عن خطط لبناء مراكز بيانات من خلال شركتها للبنية التحتية الرقمية EDGNEX Data Centers من DAMACفي مواقع عالمية مختلفة.

تمتد اليوم بصمة المجموعة العالمية عبر أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، مع رؤية واضحة نحو النمو والتوسع، تستمر المجموعة في سعيها نحو التنويع والتميُّز في الأعمال.