شركة Markel للتأمين تُعلن تعيين جينيفر جبران رئيسة لقسم الحوادث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم Markel، شركة عمليات التأمين داخل مجموعة Markel Group المسجلة بالرمز (NYSE: MKL) عن تعيين جينيفر جبران رئيسة لقسم الحوادث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA))، بأثر فوري.

Jennifer Gebran, Head of Casualty at Markel, Dubai.

وفي منصبها الجديد، ستكون جبران مسؤولة عن تطوير استراتيجية الاكتتاب في المنطقة؛ وهي استراتيجية تتمحور حول تعزيز قدرات الاكتتاب وتحقيق النمو المربح، وسيتم تكليفها أيضًا بتطوير علاقات أقوى مع الوسطاء الجدد والحاليين، وشركاء التوزيع والعملاء الآخرين، للمساعدة في ترسيخ Markel كشركة رائدة في السوق في مجال ضمان التأمين ضد الحوادث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلعب جبران دورًا رئيسيًا في دعم خطط Markel لتوسيع بصمتها بشكل استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA، من خلال خلق وجود قوي على الأرض مع فريق التأمين ذو الخبرة العالية والتمكين.

تنضم جبران إلى Markel قادمة من شركة Berkshire Hathaway Specialty Insurance، حيث شغلت منصب مساعد نائب الرئيس في دبي، الإمارات العربية المتحدة. تتمتع جبران بخبرة تزيد عن 13 عامًا في مجال الاكتتاب، وتخصصت في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدعومة بسنوات من الخبرة في قطاع إعادة التأمين الاختياري للحوادث والطوارئ.

قبل عملها في شركة Berkshire Hathaway، أمضت جبران 11 عامًا في شركة Liberty Specialty Markets، حيث تقدمت من مساعدة الاكتتاب إلى مساعدة نائب الرئيس، وتضمنت بعض واجباتها الرئيسية، في شركة Liberty Specialty Markets، إدارة شركات التأمين وقيادة مبادرات النمو في مناطق جغرافية جديدة، مع التركيز على المملكة العربية السعودية وشمال إفريقيا، وقد بدأت حياتها المهنية في مجال الاكتتاب في Jardine Lloyd Thompson في عام 2008.

ومن المقرر أن تعمل جبران، المقيمة في دبي، تحت إدارة Max Robbie، المدير التنفيذي الأول في Markel بدبي، ويأتي تعيينها في أعقاب تشكيل فريق جديد للإصابات الدولية ضمن قسم التخصصات العام الماضي، بقيادة Graeme Ivory، مدير الحوادث على المستوى الدولي.

وتعليقًا على التعيين، قال Robbie: "يسرني أن أرحب بجينيفر في الفريق. تواجه الشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجموعة فريدة من التحديات والفرص، وتتطلب الاستجابة لها فهمًا عميقًا لبيئة الأعمال المحلية، وأثق بأن معرفة جينيفر بالسوق المحلية، إلى جانب علاقاتها واتصالاتها الممتازة في المنطقة، ستكون بمثابة رصيد كبير لأعمالنا، لا سيما ونحن نواصل توسيع محفظة أعمالنا الدولية للإصابات لتلبية الاحتياجات المحددة لعملاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA."

نبذة عن Markel

Markel، هي شركة تأمين متخصصة عالمية رائدة تتبع نهجًا حقيقيًا يضع الأشخاص في المقام الأول، كعمليات التأمين داخل Markel Group المسجلة بالرمز NYSE): MKL)، نحن ندير أقسام Markel Specialty، وMarkel International، وMarkel Global Reinsurance، بالإضافة إلى State National، وعمليات حماية محفظتنا وخدمات البرامج، وNephila، وعمليات الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. لدينا مجموعة واسعة من القدرات والخبرات تسمح لنا بإنشاء حلول ذكية لاحتياجات إدارة المخاطر الأكثر تعقيدًا، ومع ذلك، فإن موظفينا والعلاقات العميقة والقيمة التي يطورونها مع الزملاء والوسطاء والعملاء هو ما يميزنا في جميع أنحاء العالم.

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